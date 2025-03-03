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03.03.2025 в 16:30

Breaking gifts: телеканал 360.ru расскажет в новостях о желанном подарке

Сервис превратит пожелания в выпуск новостей

Телеканал 360.ru представил новый цифровой сервис, позволяющий персонализировать праздничные пожелания и ненавязчиво сообщить о заветном подарке.

К 8 Марта информационный портал 360.ru запустил сервис «Прямой намек», созданный специально для тех, кто хочет получить именно тот подарок, о котором мечтает. Теперь любой пользователь может сформировать персональное видеообращение, в котором ведущая новостей на фоне студии телеканала «360» назовет имя получателя и озвучит выбранный подарок.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести на сайте проекта свое имя, имя адресата и выбрать желанный презент. В итоге создается ролик, который можно отправить в мессенджерах или соцсетях, делая намек максимально прозрачным.

8 марта акция 360.ru
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