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18+
07.03.2025 в 13:20

Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и Jony сменили имена в «Дзене» в поддержку сильных женщин

Знаменитости рассказали, кто повлиял на их жизнь

В преддверии 8 Марта контентная платформа «Дзен» запустила проект «Заметные» о великих женщинах в тени великих мужчин. На один день контент от женщин и про женщин стал заметнее, а популярные артисты сменили свои имена в «Дзене» и рассказали о тех, кто повлиял на их жизнь.

Рубрика «Заметные» появилась на главной странице «Дзена». В ней собраны сотни историй о великих женщинах, которые оставались в тени великих мужчин в разных сферах: от науки и искусства до литературы и медицины. Так, певица Клава Кока рассказала про пианистку Марию Анну Моцарт — сестру Вольфганга Моцарта. Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала статью про Софью Толстую — жену Льва Толстого, которая боролась за собственный голос всю жизнь.

Проект также поддержали известные мужчины: лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, продюсер Иосиф Пригожин и певец Jony. Артисты переименовали свои каналы в «Дзене»: Жуков превратился в мужа Регины Бурд, основательницы семейной кондитерской. Пригожин стал мужем Валерии, народной артистки России, а Jony — сыном Амины Гусейновой, клинического психолога.

«Дзен» также запустил наружную рекламу. В городах-миллионниках — от Москвы до Новосибирска — появились билборды. На них известные мужчины отходят на второй план, а в центре оказываются их любимые женщины.

Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и Jony сменили имена в «Дзене» в поддержку сильных женщин Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и Jony сменили имена в «Дзене» в поддержку сильных женщин Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и Jony сменили имена в «Дзене» в поддержку сильных женщин
8 марта Дзен
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