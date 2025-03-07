Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и Jony сменили имена в «Дзене» в поддержку сильных женщин

В преддверии 8 Марта контентная платформа «Дзен» запустила проект «Заметные» о великих женщинах в тени великих мужчин. На один день контент от женщин и про женщин стал заметнее, а популярные артисты сменили свои имена в «Дзене» и рассказали о тех, кто повлиял на их жизнь.

Рубрика «Заметные» появилась на главной странице «Дзена». В ней собраны сотни историй о великих женщинах, которые оставались в тени великих мужчин в разных сферах: от науки и искусства до литературы и медицины. Так, певица Клава Кока рассказала про пианистку Марию Анну Моцарт — сестру Вольфганга Моцарта. Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала статью про Софью Толстую — жену Льва Толстого, которая боролась за собственный голос всю жизнь.

Проект также поддержали известные мужчины: лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, продюсер Иосиф Пригожин и певец Jony. Артисты переименовали свои каналы в «Дзене»: Жуков превратился в мужа Регины Бурд, основательницы семейной кондитерской. Пригожин стал мужем Валерии, народной артистки России, а Jony — сыном Амины Гусейновой, клинического психолога.

«Дзен» также запустил наружную рекламу. В городах-миллионниках — от Москвы до Новосибирска — появились билборды. На них известные мужчины отходят на второй план, а в центре оказываются их любимые женщины.