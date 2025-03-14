Осторожно, «Хрупко»: «Яндекс Музыка» провела кампанию для альбома группы «Дайте танк (!)»

7 марта инди-рок-группа «Дайте танк (!)» представила новый альбом «Хрупко» — первый полноформатный релиз за пять лет. В честь выхода пластинки музыканты объединились с «Яндекс Музыкой» и реализовали проект, который позволил перенести идеи альбома в реальный мир.

В новой пластинке «Дайте танк (!)» размышляют о хрупкости окружающего мира, взаимоотношений и самовосприятия. Эта тема отражена не только в музыкальном наполнении, но и в рекламной кампании. В рамках продвижения создали арт-проект, который позволил выйти за рамки классических форматов релизов. За несколько дней до выхода альбома на улицах Москвы появились грузовые машины с бетонными блоками в кузове. Надпись «Хрупко (!)» на конструкции создавала контраст с массивностью груза и подчеркивала основную идею пластинки: даже самые монументальные формы могут быть уязвимыми.

Никита Квасник, креативный директор «Яндекс Музыки» и «Яндекс Афиши»: В разработке спецпроектов мы всегда стремимся раскрыть музыкальный мир артиста и найти уникальные способы погружения слушателей в его вселенную.



Центральная идея промокампании к премьере нового альбома «Дайте танк (!)» пришла напрямую из его названия — «Хрупко». Мы решили декомпозировать понятие хрупкости окружающего нас мира и рассказать о релизе через вещи, которые на первый взгляд кажутся крепкими, но на деле оказываются невероятно хрупкими. Так, в городе появились грузовые машины с бетонными блоками ПО-2 и надписью «Хрупко (!)» в противовес прочности груза. На деле это были копии из легких материалов, и когда буквально пара грузчиков с легкостью переносили настолько монументальный объект, прохожие испытывали когнитивный диссонанс.

Дмитрий Мозжухин, фронтмен группы «Дайте танк (!)»: Пожалуй, этот альбом серьезнее предыдущих. В нем меньше иронии и больше зрелых размышлений; многие песни так или иначе касаются темы семьи. Еще одной сквозной темой можно назвать движение.

В день релиза в центре Москвы установили ледяной арт-объект, визуально перекликающийся с оформлением альбома. По задумке, скульптура должна была стать точкой взаимодействия с поклонниками группы.

Никита Квасник: Ледяная инсталляция на «Хлебозаводе» стала продолжением идеи хрупкости. Внутри ледяных кубов был спрятан новый мерч группы «Дайте танк (!)», но достать его можно было, лишь разрушая инсталляцию. Чем больше разбивали кубы, тем ярче проявлялась идея хрупкости момента.

Кроме того, в рамках творческой акции «Хрупкий квест» на городских объектах Москвы и Санкт-Петербурга разместили стикеры с надписью «ХРУПКО». Найденные под ними коды можно было использовать в разделе «Концерты для вас» сервиса «Яндекс Музыка», чтобы получить билет на одно из весенних выступлений группы.