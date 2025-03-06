Агентство makelove объединило компании и создало символ женского карьерного пути

Профессиональные достижения женщин часто обесценивают и считают везением, но на самом деле за ними стоит ряд тяжелых испытаний — целая «цепочка событий»! Сотрудницы девяти компаний: «СИБУРа», «Самоката», «Сбера», «Лемана ПРО», «2ГИС», Х5 Digital, «Самолета», «Контура» и «Спортмастера» поделились своими историями преодолений. Агентство рассказало Sostav, что именно эти истории легли в основу дизайна украшений-брелков с бусинами, символизирующими их карьерный путь.

Алла Федина, старший менеджер по развитию бренда работодателя в «Спортмастере»: Мир спорта дарит нам множество примеров женщин-чемпионок. И, к счастью, уже давно никто не утверждает, что женщинам просто везет: мир признает их заслуги и достижения. А вот карьерное «чемпионство» все еще не всегда находит такое же признание и понимание в обществе. Будучи спортивной компанией, мы считаем важным подсветить многогранность профессиональной реализации женщин в самых разных — и спортивных, и не связанных со спортом — ролях, а еще поддержать и вдохновить их на этом пути.

Мария Гаврилова, ведущий менеджер развития бренда работодателя в X5 Digital: В нашей компании уже давно сложилась культура, в которой ты можешь добиваться успеха в любой сфере, на любой должности, вне зависимости от гендера, внешности и других факторов. Мы хотим, чтобы такой подход стал нормой для каждого работодателя. Поэтому решили стать частью проекта, где экспертные женщины рассказали свои истории и поделились ценным опытом достижения цели, вопреки препятствиям и цепочкам событий!

Героини встречались с вызовами в разных сферах: кому-то пришлось бороться со стереотипами о внешности, кому-то — заново поверить в свои силы и перестать бояться повышения, а кому-то — совмещать роль руководителя и мамы четырех сыновей. На пути каждой девушки были свои трудности, но поддержка компаний помогла им справиться и продолжать идти вперед.

Юлия Попова, руководитель отдела развития бренда работодателя в «Самокате»: «Самокат» помогает сотрудникам реализовывать себя как профессионалов, учитывая их интересы и потребности. В офисах и дарксторах, на линейных и управленческих позициях работают разные специалисты, которых отличают навыки, стремление быть и делать лучше. Мы решили поддержать проект, потому что нам очень важно умножать возможности нашей команды и партнеров. Пример Дианы Саидовой, которая заручилась поддержкой своего руководителя и смогла гибко и эффективно сочетать роль мамы и новую для нее управляющую позицию, как раз это подтверждает.

Получившаяся «цепочка событий» — это не просто аксессуар. Это история, которая станет каждой женщине напоминанием о пройденном карьерном пути.