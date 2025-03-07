СТС показал богатырский маркетинг

Русские народные традиции активно использовались в продвижении проекта. В рамках промо СТС встретил Масленицу с жителями 20 крупнейших городов России: гостей праздника ждали традиционные состязания, тематические фотозоны и брендированные шлемы.

Богатырский прогрев продолжился вирусной акцией в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Казани, Иркутске и Перми, где былинные герои появились в знаковых городских локациях, в общественном транспорте, магазинах, ресторанах и на рынках, вызывая удивление местных жителей. Ролики с богатырским шествием стали вирусными и активно обсуждались как в местных, так и федеральных телеграм-каналах.

Внеэфирное продвижение дополнила наружная рекламная кампания с тизерным этапом «Богатыри идут» и основным, построенным на ведущих шоу — Михаиле Пореченкове, Дмитрии Масленникове и звезде «Ландышей» Нике Здорик, которые предстали в традиционных народных образах.