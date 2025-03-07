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07.03.2025 в 19:15

СТС показал богатырский маркетинг

Канал запустил всероссийскую кампанию для продвижения шоу «Богатырские игры».

Русские народные традиции активно использовались в продвижении проекта. В рамках промо СТС встретил Масленицу с жителями 20 крупнейших городов России: гостей праздника ждали традиционные состязания, тематические фотозоны и брендированные шлемы.

СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг

Богатырский прогрев продолжился вирусной акцией в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Казани, Иркутске и Перми, где былинные герои появились в знаковых городских локациях, в общественном транспорте, магазинах, ресторанах и на рынках, вызывая удивление местных жителей. Ролики с богатырским шествием стали вирусными и активно обсуждались как в местных, так и федеральных телеграм-каналах.

СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг СТС показал богатырский маркетинг

Внеэфирное продвижение дополнила наружная рекламная кампания с тизерным этапом «Богатыри идут» и основным, построенным на ведущих шоу — Михаиле Пореченкове, Дмитрии Масленникове и звезде «Ландышей» Нике Здорик, которые предстали в традиционных народных образах.

Дарья Малявина, директор по внеэфирному маркетингуканала СТС:

Масштаб и народный характер шоу задали направление всей внеэфирной кампании. Мы совместили несколько ключевых инструментов — BTL, outdoor и вирусный маркетинг, чтобы добиться максимального охвата. А удачный тайминг кампании позволил нативно встроиться в массовые гуляния в честь Масленицы и поддержать основную идею шоу — богатыри среди нас.

СТС Богатырские игры
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