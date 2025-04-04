Студия «Сирена» и «Синхронизация» создали интерактивную игру для HR-бренда сервиса «Островок»

«Дорожные работы» — это игра о том, как великие русские писатели творили на удаленке и сохраняли work-life balance. На лендинге пользователь узнает больше об HR-бренде «Островка», свободном формате работы в компании и преимуществах удаленки. О том, как создавался проект, рассказали его авторы.
Задача, контекст, бриф
Сервис «Островок» известен пользователям как удобная платформа для бронирования отелей и апартаментов для самостоятельных туристов. Но компания также стремится рассказать о себе как о современном работодателе, который ценит свободу, время и комфорт своих сотрудников. Ключевое преимущество работы в «Островке» — возможность трудиться удаленно, настраивать график под себя и черпать вдохновение в путешествиях.
Чтобы рассказать об этом, команда бренда решила создать игровой digital-проект, который бы нетипично познакомил потенциальных соискателей с корпоративной культурой «Островка» и ее ключевыми преимуществами. Для этого команда бренда обратилась к креативной студии «Сирена» и онлайн-лекторию «Синхронизация».
Аудитория онлайн-лектория «Синхронизация» — люди с активной жизненной позицией, которые вкладываются в саморазвитие, путешествуют и изучают новое, что перекликается с ценностями и образом жизни кандидатов «Островка».
Реализация
Команда «Синхронизации» отвечала за разработку идеи, контентной части, текстов, дизайна игры и лендинга. А креативная студия «Сирена» — за техническую реализацию проекта.
Решение для отражения ключевых преимуществ работы в Островке пришло через призму истории: обратилась к примерам известных писателей, которые создавали свои произведения на удаленке и в путешествиях. Так родилась концепция интерактивного проекта «Дорожные работы» — образовательная игра, в которой пользователь знакомится с HR-брендом Островка через истории великих авторов писателей.
Внутри — три уникальные локации, посвященные Марине Цветаевой, Николаю Гоголю и Александру Гончарову. Механика игры строится на сторителлинге с элементами интерактива. Пользователю нужно находить предметы, которые рассказывают о привычках писателей, их любимых ритуалах и о том, как они творили, находясь в поездках, и поддерживали баланс между работой и личной жизнью. И каждый найденный предмет раскрывает историю, что вдохновило писателя во время работы на «удаленке» и помогало ему поддерживать баланс между работой и личной жизнью.
Дмитрий Давыдкин, тимлид спецпроектов в «Синхронизации»:
Мы всегда предлагаем клиенту несколько вариантов реализации проекта. В данном случае команде «Островка» понравилась идея с геймификацией. Чему мы были очень рады, потому что этот формат полностью отвечает подходу «Синхронизации» к контенту: делиться знаниями и рассказывать о бренде клиента в нескучной и интерактивной форме. Отклик аудитории на игру подтвердил, что мы сделали правильный выбор.
Для визуального оформления игры был выбран привычный для современных digital-проектов плоский стиль иллюстраций. Он не отвлекает пользователя от сути и погружает в нужную атмосферу.
Результаты
Проект анонсировался около двух недель, и за это время в него сыграло около 10 000 пользователей. В промо нативно подводили к проекту контентные заходы. Информационная поддержка получила отклик у аудитории «Синхронизации», и охват анонсирования составил более 1,7 миллиона просмотров.
Анастасия Андреева, руководитель направления по развитию бренда работодателя в компании «Островок»:
Мы хотели рассказать, что работа в «Островке» — это про гибкость и свободу: сотрудники могут работать удаленно, выстраивать удобный график и находить вдохновение в путешествиях. Поэтому мы выбрали формат, в котором эта идея раскрывается естественно — через примеры великих писателей, создававших свои произведения вдали от офиса.
Состав творческой группы:
Островок (клиент):
Руководитель направления по развитию бренда работодателя: Анастасия Андреева
Старший бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова
Арт-директор: Мария Панихина
«Синхронизация» (агентство):
Тимлид спецпроектов «Синхронизации»: Дмитрий Давыдкин
Старший методист «Синхронизации»: Екатерина Горлова
Методист проекта: Мария Некрасова
Проджект-менеджер проекта: Александра Руденко
Редактор проекта: Александра Циклаури
Дизайнер игры: Юля Темная
Дизайнер лендинга: Анастасия Гаршина
«Сирена» (агентство):
Аккаунт-менеджер: Глеб Борисов
Аккаунт-менеджер: Татьяна Ефремова
Проджект-менеджер: Дарья Лобанова
Разработка: Максим Новиков
QA: Сергей Летников