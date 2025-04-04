Студия «Сирена» и «Синхронизация» создали интерактивную игру для HR-бренда сервиса «Островок»

«Дорожные работы» — это игра о том, как великие русские писатели творили на удаленке и сохраняли work-life balance. На лендинге пользователь узнает больше об HR-бренде «Островка», свободном формате работы в компании и преимуществах удаленки. О том, как создавался проект, рассказали его авторы.

Задача, контекст, бриф

Сервис «Островок» известен пользователям как удобная платформа для бронирования отелей и апартаментов для самостоятельных туристов. Но компания также стремится рассказать о себе как о современном работодателе, который ценит свободу, время и комфорт своих сотрудников. Ключевое преимущество работы в «Островке» — возможность трудиться удаленно, настраивать график под себя и черпать вдохновение в путешествиях.

Чтобы рассказать об этом, команда бренда решила создать игровой digital-проект, который бы нетипично познакомил потенциальных соискателей с корпоративной культурой «Островка» и ее ключевыми преимуществами. Для этого команда бренда обратилась к креативной студии «Сирена» и онлайн-лекторию «Синхронизация».

Аудитория онлайн-лектория «Синхронизация» — люди с активной жизненной позицией, которые вкладываются в саморазвитие, путешествуют и изучают новое, что перекликается с ценностями и образом жизни кандидатов «Островка».

Реализация

Команда «Синхронизации» отвечала за разработку идеи, контентной части, текстов, дизайна игры и лендинга. А креативная студия «Сирена» — за техническую реализацию проекта.

Решение для отражения ключевых преимуществ работы в Островке пришло через призму истории: обратилась к примерам известных писателей, которые создавали свои произведения на удаленке и в путешествиях. Так родилась концепция интерактивного проекта «Дорожные работы» — образовательная игра, в которой пользователь знакомится с HR-брендом Островка через истории великих авторов писателей.

Внутри — три уникальные локации, посвященные Марине Цветаевой, Николаю Гоголю и Александру Гончарову. Механика игры строится на сторителлинге с элементами интерактива. Пользователю нужно находить предметы, которые рассказывают о привычках писателей, их любимых ритуалах и о том, как они творили, находясь в поездках, и поддерживали баланс между работой и личной жизнью. И каждый найденный предмет раскрывает историю, что вдохновило писателя во время работы на «удаленке» и помогало ему поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Дмитрий Давыдкин, тимлид спецпроектов в «Синхронизации»: Мы всегда предлагаем клиенту несколько вариантов реализации проекта. В данном случае команде «Островка» понравилась идея с геймификацией. Чему мы были очень рады, потому что этот формат полностью отвечает подходу «Синхронизации» к контенту: делиться знаниями и рассказывать о бренде клиента в нескучной и интерактивной форме. Отклик аудитории на игру подтвердил, что мы сделали правильный выбор.

Для визуального оформления игры был выбран привычный для современных digital-проектов плоский стиль иллюстраций. Он не отвлекает пользователя от сути и погружает в нужную атмосферу.

Результаты

Проект анонсировался около двух недель, и за это время в него сыграло около 10 000 пользователей. В промо нативно подводили к проекту контентные заходы. Информационная поддержка получила отклик у аудитории «Синхронизации», и охват анонсирования составил более 1,7 миллиона просмотров.

Анастасия Андреева, руководитель направления по развитию бренда работодателя в компании «Островок»: Мы хотели рассказать, что работа в «Островке» — это про гибкость и свободу: сотрудники могут работать удаленно, выстраивать удобный график и находить вдохновение в путешествиях. Поэтому мы выбрали формат, в котором эта идея раскрывается естественно — через примеры великих писателей, создававших свои произведения вдали от офиса.

Состав творческой группы:

Островок (клиент):

Руководитель направления по развитию бренда работодателя: Анастасия Андреева

Старший бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова

Арт-директор: Мария Панихина

«Синхронизация» (агентство):

Тимлид спецпроектов «Синхронизации»: Дмитрий Давыдкин

Старший методист «Синхронизации»: Екатерина Горлова

Методист проекта: Мария Некрасова

Проджект-менеджер проекта: Александра Руденко

Редактор проекта: Александра Циклаури

Дизайнер игры: Юля Темная

Дизайнер лендинга: Анастасия Гаршина

«Сирена» (агентство):

Аккаунт-менеджер: Глеб Борисов

Аккаунт-менеджер: Татьяна Ефремова

Проджект-менеджер: Дарья Лобанова

Разработка: Максим Новиков

QA: Сергей Летников