Ностальгия в тарелке: Food.ru выпустил сборник рецептов из серии игр The Sims

На игре The Sims выросло целое поколение. Пользователи строили дома и карьеру, учили симов жить и создавали семьи в симуляторе жизни. В этом году легендарной видеоигре исполнилось 25 лет. Чтобы поддержать тренд на ностальгию, медиаплатформа о еде Food.ru изучила самые популярные блюда, которые готовили персонажи The Sims, и создала по ним сборник рецептов.

В подборку вошли шесть блюд из игры. Среди «любимцев» оказался жареный сыр. Команда выяснила, что это поджаренный бутерброд с тянущейся начинкой из плавленого сыра.

Также читатели могут найти на сайте рецепты лаймового пирога и чили кон карне, а еще пошаговое описание приготовления зелья эмоциональной стабильности, которое в The Sims варят симы-волшебники. В реальности это пряный и ароматный клубничный напиток с яблоками и апельсинами, который помогает взбодриться. В сборнике есть и блюда с необычными названиями, например куриная сальтимбокка и гуфи гискарбинка.

Анна Шумовская, директор по контенту X5 Media : Большая часть редакции Food.ru выросла на The Sims, поэтому обойти стороной 25-летие легендарной игры мы просто не могли! Создавая рецепты на основе The Sims, мы хотели привлечь новых пользователей — молодых людей, для которых с игрой связаны теплые воспоминания. Ностальгия сейчас в тренде. Плюс эмоциональная связь с пользователями положительно влияет на бренд. Предположения оправдались: статьи с рецептами оказались очень популярны — их уже посмотрели почти 20,5 тысячи раз и сохранили в избранное более 2 тысяч!

Помимо сборника рецептов редакция Food.ru также выпустила статью с правилами жизни симов. Например, многие моменты в игре повторяют ситуации из реального мира: персонажи, как и обычные люди, могут менять свои цели, испытывать стресс или игнорировать рутинные дела вроде застилания кровати. Чтобы читатели могли поностальгировать, редакция собрала подборку необычных действий, которые выполняют симы, например внезапное занятие спортом посреди улицы или звонок случайному контакту.