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18+
31.03.2025 в 18:30

«Донстрой» осветил Москву во время затмения

Девелопер и агентство BBDO превратили затмение в перформанс, напоминая, что света всегда должно быть больше

Вечером 29 марта Москва погрузилась в частичное солнечное затмение. Пока горожане любовались редким астрономическим явлением, билборды жилого комплекса «Татарская 35» решили напомнить: света всегда должно быть больше.

В назначенный момент, когда солнце скрылось за тенью Луны, по всему городу вспыхнула диджитал-наружка от «Донстрой». Рекламная кампания, созданная агентством BBDO , транслировала оптимистичный слоган: «Света должно быть больше».

Так наружная реклама не просто представила жилой комплекс, а буквально сыграла на контрасте света и тьмы, сделав архитектуру частью природного перформанса.

BBDO Донстрой
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