Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.03.2025 в 11:45

Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку

Лига Чемпионов вдохновляет не только болельщиков, но и бренды: компании превратили обычный шоппер в игровую форму

2

Okko и «Самокат» подготовили джерси-пакет для футбольных фанатов и ценителей необычных вещей с характером. Он в одно движение превращается в игровую майку. Теперь можно не только собрать все необходимое для матча в удобную сумку, но и сразу ворваться в игру прямо на соседней футбольной площадке.

Дизайн вдохновлён главным клубным турниром Европы — тем самым, за которым следят миллионы, а эксклюзивные трансляции идут именно в Okko. Цвета тоже символичные: насыщенный черничный и яркий коралловый — фирменные оттенки платформы и сервиса доставки. А слоган кампании — «ЛЧший футбол» — понятен каждому, кто ждет главные игры сезона.

Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку

Чтобы получить джерси-пакет, с 4 марта по 31 мая нужно оформить заказ в «Самокате» из специальной подборки Okko на сумму от 1111 рублей. Каждые две недели разыгрывается 250 призов, а всего их будет 1000.

География участия — Москва и Санкт-Петербург.
Розыгрыши пройдут в четыре этапа:
— Первая волна призов — с 12 по 26 марта
— Вторая — с 16 по 30 апреля
— Третья — с 7 по 21 мая
— Финальная — с 31 мая по 15 июня

Алексей Петров, директор по спортивному маркетингу Okko:

Лига чемпионов — это ритуал: включаешь трансляцию, достаешь снеки, зовешь друзей — и вечер удался. А вдохновившись, и сам захочешь на поле, закрутить мяч в дальний угол, как лучшие в мире. Теперь с Okko и «Самокатом» все сложится идеально — заказываешь еду для футбольного вечера и можешь получить шопер, который легко превращается в джерси. Остается только собрать команду и устроить свою ЛЧ во дворе!

okko "Самокат"
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.