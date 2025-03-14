Okko и «Самокат» добавили футбольную магию в доставку

Okko и «Самокат» подготовили джерси-пакет для футбольных фанатов и ценителей необычных вещей с характером. Он в одно движение превращается в игровую майку. Теперь можно не только собрать все необходимое для матча в удобную сумку, но и сразу ворваться в игру прямо на соседней футбольной площадке.

Дизайн вдохновлён главным клубным турниром Европы — тем самым, за которым следят миллионы, а эксклюзивные трансляции идут именно в Okko. Цвета тоже символичные: насыщенный черничный и яркий коралловый — фирменные оттенки платформы и сервиса доставки. А слоган кампании — «ЛЧший футбол» — понятен каждому, кто ждет главные игры сезона.

Чтобы получить джерси-пакет, с 4 марта по 31 мая нужно оформить заказ в «Самокате» из специальной подборки Okko на сумму от 1111 рублей. Каждые две недели разыгрывается 250 призов, а всего их будет 1000.

География участия — Москва и Санкт-Петербург.

Розыгрыши пройдут в четыре этапа:

— Первая волна призов — с 12 по 26 марта

— Вторая — с 16 по 30 апреля

— Третья — с 7 по 21 мая

— Финальная — с 31 мая по 15 июня