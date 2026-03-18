От «третьих мест» до космоса: подборка февральского брендинга

В марте агентства поработали над айдентикой для самых разных проектов — от локальных ТРЦ и сети дрогери до телеканалов, экспорта и косметики. Эти и другие интересные кейсы февраля в подборке Sostav.

ТРЦ «Июнь» перезапустился без ребрендинга

Команда SICHKAR GROUP обновила визуальный стиль ТРЦ «Июнь» в Мытищах без радикального ребрендинга. Вместо этого — гибкая креативная система и слоган «Самое место быть собой». Новый язык делает центр более живым и эмоциональным, усиливает его роль как «третьего места» и легко масштабируется от офлайна до digital. Подробнее на Sostav.

«Магнит Косметик» стал «М.Косметик» и «М.Кос»

Агентство SLAVA провело ребрендинг «Магнит Косметик», разделив сеть на «М.Косметик» и «М.Кос». Уход от «Магнита» помог избавиться от продуктовых ассоциаций и точнее настроить форматы под аудитории. Айдентику «пересобрали»: сохранили узнаваемость, добавили модульность и эмоцию. В итоге дрогери перестает быть утилитарным и становится бьюти-ритейлом. Подробнее на Sostav.

Между Востоком и Русью: «Правь Явь» превратили в цельный бренд

JAMI LUP помогло «Правь Явь» собрать разрозненные культурные коды в единую айдентику. Ключом стала идея трансформации: от напряжения к расслаблению. Минималистичная графика и динамический знак передают этот переход, формируя узнаваемый и гибкий визуальный язык. Подробнее на Sostav.

Телеканал FAN превратился в десертную поп-вселенную

RGBY развило ребрендинг FAN, превратив концепцию медиафудкорта в целую вселенную с маскотами. Каждый жанр получил свой «вкус» и персонажа, а визуальная система стала инструментом сторителлинга. Подробнее на Sostav.

Depot и «AK Плюс» зафиксировали переход в Travel Tech

Ребрендинг от Depot помог «Аэроклубу» синхронизировать внешний образ с внутренней трансформацией. Компания выросла в экосистему с IT-продуктами и сервисами, и новый бренд «AK Плюс» стал рамкой для всех направлений. Обновленная айдентика и архитектура подчеркивают технологичность и масштабируемость. Подробнее на Sostav.

Depot разработало новый визуальный стиль для стратегического экспорта России

Совместно с Depot Российский экспортный центр обновил бренд «Сделано в России». Айдентика сохранила силуэт птички, сделав его современнее, гибким и масштабируемым. Новая система визуальных элементов отражает экспортное движение, объединяя отрасли и рынки. Цветовая палитра с триколором усиливает узнаваемость, а стандарты применения позволяют интегрировать бренд в выставки, презентации и диджитал-среду. Подробнее на Sostav.

Tomatdesign и Cosmomedica скрестили косметику с космосом

Для линейки Cosmomedica Tomatdesign создали айдентику, где наука встречается с эстетикой. Космическая метафора проходит через название, логотип и визуальные элементы, подчеркивая инновационность и научную обоснованность средств. Упаковка минималистична и информативна, инфографика напоминает лабораторные схемы, а фотостиль показывает натуральную красоту и здоровье кожи. Торговые пространства оформлены в Space Age, создавая футуристическую атмосферу. Подробнее на Sostav.

AGNI и «Фиксики» сделали электричество понятным для детей

AGNI и «Фиксики» выпустили серию устройств для детских комнат — первыми в продаже появились сетевые фильтры с тематическим дизайном. Коллаборация строится вокруг идеи «понятно детям — спокойно родителям». Визуал и инструкции в доступной форме объясняют базовые правила безопасного обращения с электричеством. Проект направлен на то, чтобы встроить технику в детское пространство как безопасную и понятную часть повседневной жизни.