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06.06.2026 в 18:47

Миньоны стали амбассадорами фармацевтического бренда La Roche-Posay

Маленькие злодеи помогут бренду продвигать дермокосметику

La Roche-Posay запустила глобальную коллаборацию с анимационной студией Illumination и новой франшизой Minions & Monsters, приуроченной к выходу одноименного фильма. Проект получил название READY, CLEAR, ACTION!

В рамках кампании бренд интегрирует линейку Effaclar в развлекательный контент и использует Миньонов как часть коммуникации вокруг темы акне и ухода за проблемной кожей.

Ключевая идея — перевести разговор о дерматологических проблемах из медицинского формата в более массовую и «поп-культурную» среду. В компании считают, что это поможет сделать тему ближе и понятнее широкой аудитории, особенно молодежи.

В La Roche-Posay отмечают, что проект вписывается в стратегию бренда по интеграции дерматологии в массовую культуру и расширению коммуникации за пределы классического медицинского контекста.

Миньоны La Roche-Posay
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