Рекламные ролики октября: от ИИ до настоящей еды

В октябре бренды говорили о человеческих отношениях, играли с технологиями и искали новые способы привлечь внимание аудитории. МТС напомнила, что пожилым людям важно живое общение, «Сбер» показал, почему ИИ не заменит учителя, а «Яндекс» связал детские мечты с развитием технологий. Niletto примерил десятки образов для «Мотива», «Островок» довел желание отдыхать до абсурда, а «ВкусВилл» противопоставил настоящие продукты сгенерированным изображениям. В подборке Sostav — рекламные видео октября, от социальных историй до ироничных экспериментов.

МТС напомнила о важности общения с пожилыми людьми

МТС выпустила социальный ролик о том, как недостаток внимания и живого общения может делать пожилых людей уязвимее перед мошенниками. Вместо привычного разговора о цифровой безопасности компания сосредоточилась на человеческих отношениях. В центре сюжета — пожилой человек, для которого случайный разговор и интерес собеседника становятся значимым событием. Кампания продолжает проект МТС 2025 года и напоминает, что забота о старшем поколении — это не только помощь с бытовыми вопросами и освоением технологий, но и готовность позвонить, выслушать и провести время вместе. Подробнее на Sostav.

«Сбер» показал, почему ИИ не сможет заменить учителя

Ко Дню учителя «Сбер» выпустил ролик, в котором искусственный интеллект рассуждает о границах собственных возможностей. Закадровый голос перечисляет задачи, с которыми ИИ справляется: от решения уравнений до создания изображений. Но алгоритм не умеет сопереживать, поддерживать и искренне радоваться успехам другого человека. Визуально ролик движется от отдельных деталей к эмоциональным сценам, показывающим отношения между учителем и учениками. Так бренд подчеркивает, что работа педагога заключается не только в передаче знаний, но и в человеческом участии, которое технологии пока не могут воспроизвести. Подробнее на Sostav.

«Сбер» показал отцовскую поддержку в ролике ко Дню отца

«Сбер» и креативное агентство Mosaic выпустили ролик ко Дню отца, снятый режиссером Ладо Кватанией. В основе видео — образ ребенка, который на папиных плечах может увидеть больше и дотянуться дальше. Сначала зритель видит происходящее с точки зрения ребенка, а затем камера раскрывает роль отца, чья поддержка дает ему уверенность. Слоган кампании — «Видеть дальше на твоих плечах» — превращает детское воспоминание в метафору отцовской любви. Саундтреком стала песня «Маяки 2.0» группы «Бонд с кнопкой», записанная при участии детского хора из Выксы. Подробнее на Sostav.

«Яндекс» показал, как детские мечты превращаются в технологии

В ролике «Яндекса» дети рассуждают о том, о чем мечтают взрослые. Затем в кадре появляются сотрудники компании и технологии, над которыми они работают: от автономного транспорта до ИИ-инструментов для разработчиков. Герои задаются вопросами о том, как сделать дороги безопаснее, проверять тысячи гипотез за ночь и создавать персональные рекомендации. Кампания построена на идее, что за технологическими решениями стоят любопытство и смелость представить то, чего пока не существует. Чтобы показать, как мечты воплощаются в жизнь, команда снимала ролик в офисах «Яндекса», роболаборатории и гараже автономного транспорта. Подробнее на Sostav.

«Мотив» снял 30 образов Niletto к юбилею оператора

К своему 30-летию уральский оператор «Мотив» выпустил рекламный ролик с певцом Niletto. Артист примерил десятки образов и профессий, представляя разных абонентов компании. Через смену персонажей бренд показал разнообразие своих пользователей — от амбициозных и деятельных до спокойных и задумчивых. Niletto в кампании выступил в роли представителя оператора, который благодарит абонентов за годы совместной истории. Идея строится на том, что за характером бренда стоят люди, которые выбирают его на протяжении трех десятилетий. Подробнее на Sostav.

Marc O’Polo снял вертикальный сериал о поп-апе в деревне

Marc O’Polo запустил в соцсетях вертикальный сериал «Офис» из десяти эпизодов, снятых студией RuFilms. По сюжету команда креативщиков путает адреса и вместо современного архитектурного комплекса приезжает в деревню, где пытается организовать поп-ап и прямой эфир без стабильного интернета и электричества. В течение месяца бренд также представит второй сериал — «Город», о пяти соседях, скрывающих за идеальными образами настоящих себя. Одежда Marc O’Polo становится частью драматургии: более 140 моделей из актуальных, архивных и будущих коллекций помогают раскрыть характеры персонажей и показать, как меняется их стиль по ходу истории. Подробнее на Sostav.

«Актибио» встроил белковый шейк в музыкальный ритм дня

«Логика молока» и Rodcher Creative выпустили телевизионный ролик для высокобелкового шейка «Актибио». В кадре героиня пьет напиток дома, по дороге в город, в офисе и во время игры в волейбол. Так бренд показывает, что высокобелковые продукты подходят не только спортсменам, но и тем, кто хочет разнообразить повседневный рацион. Сцены объединяют динамичный монтаж, движения камеры и оригинальный музыкальный трек без использования ИИ. Название бренда встроили в песню в виде ритмичного рефрена, а слоган «Такая легкость мне по вкусу» подчеркивает сочетание функциональности и вкуса. Подробнее на Sostav.

«Честный знак» предложил проверять товары как футбольные ворота

«Честный знак» и OMD Media Direction выпустили ролик с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым. Футболист ловит бутылку молока, как мяч, а затем сканирует код маркировки в приложении «Честный ЗНАК». Так кампания напоминает покупателям, что перед оплатой можно проверить сведения о товаре, производителе и сроке годности. Ролик дополнила акция «Сыграйте свой сухой матч»: каждое сканирование засчитывается как отраженный удар, а за 10, 25 и 50 проверок участники открывают новые уровни и получают доступ к призам. Кампания продолжает партнерство сервиса с ЦСКА. Подробнее на Sostav.

«Островок» показал отдых, ради которого не хочется двигаться

«Островок» и агентство Nopresha запустили осеннюю кампанию «Лежать и не переживать». В ролике желание полностью расслабиться довели до абсурда: девушка загорает на горнолыжном подъемнике, мужчина в халате спасается от жары в холодильнике, а золотая статуя Будды напоминает отдыхающего человека. Видео сочетает почти статичные сцены, эстетику фешен-съемки и комедийные образы. Для создания видеоряда использовали ИИ-инструменты. Кампания напоминает, что отдых не обязательно должен быть расписан по минутам, а подготовка к поездке может быть простой. Подробнее на Sostav.

«Точка Банк» закружил Юрия Колокольникова в танце с утконосом

«Точка Банк» и агентство «Восход» выпустили ролик с актером Юрием Колокольниковым о том, как одобрение кредита меняет предпринимательские будни. Герой переживает из-за предстоящих вложений, но после положительного решения банка пускается в пляс с утконосом. Абсурдный танцевальный эпизод подчеркивает контраст между тревогами бизнеса и радостью от решения финансовых вопросов. В ролике также обыгрывается предложение банка выдавать кредиты на бизнес-задачи в течение одного дня. Подробнее на Sostav.

«Флориоза» показала кишечник в роли внутреннего персонажа

Sun Pharma представила ролик для БАДа «Флориоза», в котором состояние микрофлоры отражает необычный персонаж — кишечник героини. Когда баланс нарушается, он подает сигналы, а самочувствие женщины меняется. После приема продукта персонаж расслабляется и принимает позу лотоса — символ гармонии. Креативную концепцию разработало агентство ZDRAVPUNKT by TWIGA СG, медиаразмещение обеспечило MEDIA FIRST by TWIGA CG, продакшном занималась команда T-16 pro.solutions.

«Уралсиб» выпустил тираннозавра в офис предпринимателя

«Уралсиб» и «Продакшн Распродакшн» создали 20-секундный ролик для продвижения банковских продуктов предпринимателям. В обычный офис врывается тираннозавр, который крушит мебель, разбрасывает документы и заставляет сотрудников спасаться бегством. Так команда визуализировала перегруженную банковскую экосистему с лишними сервисами, комиссиями и сложными продуктами. Для кампании подготовили две версии с разными продуктовыми финалами: о бизнес-карте и переводах физлицам. В производстве объединили ИИ-генерацию, композинг и моушн-дизайн с классической режиссурой, работой над эмоциями актеров и монтажом. Подробнее на Sostav.

ALROSA Diamonds показал историю взросления через украшения с бриллиантами

ALROSA Diamonds представил мини-фильм «Бриллианты и мы», в котором украшения сопровождают героиню на разных этапах жизни. История начинается с девочки, просыпающейся среди плюшевых игрушек, а затем переносит зрителя в мир сновидений, где повседневные ситуации приобретают сказочные черты. Сквозным элементом сюжета становится кольцо-солитер с желтым бриллиантом оттенка Light Fancy Yellow. Так бренд предлагает воспринимать ювелирные изделия не только как атрибут особых случаев, но и как часть повседневного стиля. Подробнее на Sostav.

«Мир» и РПЛ объединили болельщиков в одну большую семью

Платежная система «Мир» и Российская премьер-лига представили ролик «Огромная семья» о людях, которых объединяет футбол. Мальчик читает стихотворение со сцены перед полным залом, а его строки сопровождают кадры матчей РПЛ. Камера постепенно переносит зрителя из камерного театрального пространства на стадион, а масштаб происходящего подчеркивают свет, звуки трибун и монтаж. В съемках участвовали более 100 человек, а для движения камеры использовали роботизированный операторский кран.

«ВкусВилл» противопоставил настоящую еду нейросетевым картинкам

В серии роликов «Это не ИИ, это ВВ» «ВкусВилл» обыграл тренд на сгенерированные изображения еды и сделал ставку на реальные продукты. Вместо искусственных текстур и спецэффектов бренд показывает, например, форель, приготовленную без консервантов и масла. Идея кампании перекликается с подходом компании к составу продуктов: чтобы привлечь внимание, не всегда нужны сложные технологии — иногда достаточно показать саму еду.

«Бургер Кинг» вывел танцующих куриц на сцену

«Бургер Кинг» представил Куриный Воппер в рекламной кампании с музыкальным выступлением танцующих куриц. Пернатые героини собираются у микрофона, а новинка появляется в свете софитов под слоган «Курица! Огонь! Воппер!». Продуктовые кадры подчеркивают главное отличие бургера — куриную котлету, приготовленную на огне.