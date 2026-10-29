Как «Уралсиб» и «Продакшн Распродакшн» выбивались из рекламного клаттера

«Продакшн Распродакшн» создал для «Уралсиба» 20-секундный фильм-катастрофу с тираннозавром. Команда использовала ИИ-генерацию, композинг и моушн-дизайн, но работала по законам классического продакшна: от идеи и сценария до режиссуры эмоций, музыки и финального монтажа. Результатами совместной работы «Продакшн Распродакшн» поделился с Sostav.

«Банк Уралсиб» и «Продакшн Распродакшн» создали кампанию для предпринимателей, в которой разросшаяся банковская экосистема превратилась в тираннозавра. Дальше все пошло примерно так, как можно ожидать от тираннозавра в офисе, а продуктовые предложения банка органично встроились в сюжет и его финальные шутки.

Клиент: «Банк Уралсиб».

Креатив и производство: «Продакшн Распродакшн».

Хронометраж: 20 секунд.

Размещение: OLV, Smart TV, онлайн-кинотеатры, Программатик.

Старт кампании: 16 июня 2026 года.

Василий Цедик, креативный директор «Продакшена Распродакшн»:



Мы любим идеи, которые сначала звучат немного безумно, а потом оказываются самым точным способом рассказать о продукте. В нашем портфолио уже были съемки с падением с воздушного шара и прыжки из самолетов, поэтому появление динозавра стало логичным продолжением.

Идея: выпустить тираннозавра в обычный офис

Ролик начинается как привычная деловая сцена. В стакане дрожит вода, а через несколько секунд сквозь стену врывается T-Rex. Он разбрасывает мебель и документы, а люди спасаются бегством. Перегруженная экосистема становится буквальной угрозой бизнесу — образом лишних сервисов, комиссий и сложности банковских продуктов.

Один сюжет — два продуктовых финала

Для кампании создали один сюжет и две продуктовые адаптации. В версии про бизнес-карту финальный гэг строится на огромной карте, в версии про переводы физлицам — на цифрах «3,5». Так УТП становится частью самого действия, а не остается только в закадровом тексте и пэкшоте.

Классическая режиссура внутри AI-производства

Ролик создавался с помощью ИИ-генерации, композинга и моушн-дизайна. Процесс оставался классическим: идея, сценарий, раскадровка, кастинг, работа с эмоциями, монтаж и звук. Просто часть исполнителей периодически забывала физику, анатомию и утвержденный сториборд.

Над каждым эпизодом работали не как над отдельной красивой картинкой, а как над сценой внутри общей драматургии. Команда контролировала внешний вид тирекса, направление действия, эмоции героев, комедийный ритм и связь продукта с развязкой.

Эмоции вместо нейтральных AI-лиц

Для сцены, где героиня прячется под столом, команда сделала несколько десятков дублей. Нужно было найти точный градус эмоции: она должна была выглядеть так, будто в офис действительно ворвался тираннозавр, но не так, будто банковский ролик внезапно превратился в хоррор.

Так же дорабатывали ухмылку предпринимателя: она должна была показать не злорадство, а уверенность человека, которого экосистемный хаос обошел стороной.

Финальную точку ставит сам динозавр. Услышав у кулера фразу «Бизнесу нужен банк. Не динозавр», он реагирует искренним изумлением, будто впервые понимает, что речь все это время шла о нем. Так персонаж ломает четвертую стену: слышит закадровый голос и на секунду осознает собственную роль в истории. Метаприем добавляет повествованию саркастическую интонацию, а почти человеческая неловкость превращает стихийное бедствие в комедийного персонажа. Кажется, критику в свой адрес он услышал впервые.

Три музыкальных настроения для одной катастрофы

Для монтажа создали три варианта музыки: комедийный, динамичный рекламный и армагеддон. В итоге выбрали самый апокалиптический вариант. Музыка относилась к происходящему с предельной серьезностью — будто решалась судьба человечества, а не вопрос банковской карты. Именно поэтому маленький стаканчик в лапе динозавра и финальная реплика работали еще смешнее.

Более 50 попыток разбить стекло

Для вылета сейфа из окна команда сделала более 50 дублей, прежде чем получила нужную физику разрушения стекла. Итоговый вариант дополнительно собрали на композинге.

Падение сейфа тоже потребовало серии итераций: вместо удара о тротуар нейросеть регулярно предлагала провалить его в портал. Массовые сцены собирали послойно, чтобы персонажи не сливались и не проходили сквозь стены.

Отдельно контролировали консистентность тирекса. В какой-то момент заметили, как нейросеть решила, что динозавр — это такая разновидность кита, и нарисовала ему одно отверстие по центру морды вместо двух ноздрей. Такие ошибки исправлялись слезами, арт-дирекшном и ручной доработкой (куда же без нее).

Клиент как участник креативного процесса

«Уралсиб» участвовал в проекте не только на уровне согласования. Команды вместе сверяли творческий вектор с тем, как бренд чувствует задачу изнутри. Проект прошел этапы сценария, сториборда, статичных кадров, анимации и пэкшота.

Вероника Горина, продюсер дирекции креативного сопровождения «Уралсиб»:



Идея с тираннозавром зацепила нас еще на этапе питча — в ней сразу был тот самый неожиданный поворот, которого мы искали. При этом для нас было важно, чтобы за эффектной формой не потерялся продуктовый смысл. Команда «Продакшена Распродакшна» не просто защищала свою идею, а вместе с нами докручивала сюжет там, где это было нужно. В итоге получился яркий, запоминающийся ролик, который выделяется среди банковской категории, что и было одной из основных задач.

Результат

Кампания стартовала 16 июня 2026 года и вышла в OLV, Smart TV, онлайн-кинотеатрах и Programmatic. На этапе согласования ролик получил положительные отзывы представителей разных подразделений банка. На момент публикации итоговые медийные показатели еще формируются.

Перегруженная экосистема стала тираннозавром, продукт — способом его остановить, апокалиптическая музыка придала разрушениям масштаб, а эмоции персонажей превратили катастрофу в комедию.

За 20 секунд мы успели разрушить офис, выбросить сейф из окна, исправить динозавру ноздри и рассказать о двух банковских продуктах.

Состав творческой группы

«Банк Уралсиб»

Старший вице-президент по маркетингу и внешним коммуникациям: Хозяинов Василий Александрович

Руководитель департамента маркетинга: Доманова Ольга Владимировна

Продюсер дирекции креативного сопровождения: Горина Вероника Дмитриевна

Аккаунт-менеджер дирекции маркет-менеджмента сегмента малого и среднего бизнеса: Башкина Полина Сергеевна, Лаптев Евгений Сергеевич

«Продакшн Распродакшн» (креативное агентство и продакшн)

Креативный директор, режиссер: Цедик Василий

Продюсер: Дарья Савченкова

AI-художник: Лев Колбая

AI-художник: Ян Ковалевский

Композер: Артем Савицкий

Моушн-дизайн: Алексей Гриневич

Монтажер: Илья Новицкий

Композитор, саунд-дизайн: Ник Срывков