МТС показал возможности мобильного интернета в космической рекламе с Дмитрием Нагиевым

МТС выпустил новый рекламный ролик с Дмитрием Нагиевым в рамках кампании, посвященной развитию сети 5G и возможностям высокоскоростного мобильного интернета. В видео речь идет о том, что даже в самых необычных обстоятельствах с интернетом от МТС пользователь может скачать все, что ему нужно.
Действие ролика разворачивается в одной локации, на борту ракеты. Чтобы зритель почувствовал себя участником космического старта, особое внимание уделили достоверности деталей. Так, для съемок использовали настоящие тренировочные костюмы космонавтов, для подготовки графики изучили материалы о стартах ракет-носителей «Союз».
Кампания охватывает диджитал-каналы. Среди форматов — онлайн-видео, посевы, видеоинтеграции у блогеров и в шоу.
Состав творческой группы
МТС (клиент):
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Юлия Боднарюк
Руководитель группы: Евгения Носова
Старший менеджер: Ольга Мясницына
BBDO (агентство):
Режиссер: Тим Александров
Direct (продакшен):
Продюсеры: Борис Анисонян, Александр Швыдкой, Мария Имперская, Анна Васильева