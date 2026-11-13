МТС показал возможности мобильного интернета в космической рекламе с Дмитрием Нагиевым

МТС выпустил новый рекламный ролик с Дмитрием Нагиевым в рамках кампании, посвященной развитию сети 5G и возможностям высокоскоростного мобильного интернета. В видео речь идет о том, что даже в самых необычных обстоятельствах с интернетом от МТС пользователь может скачать все, что ему нужно.

Действие ролика разворачивается в одной локации, на борту ракеты. Чтобы зритель почувствовал себя участником космического старта, особое внимание уделили достоверности деталей. Так, для съемок использовали настоящие тренировочные костюмы космонавтов, для подготовки графики изучили материалы о стартах ракет-носителей «Союз».

Кампания охватывает диджитал-каналы. Среди форматов — онлайн-видео, посевы, видеоинтеграции у блогеров и в шоу.

Состав творческой группы

МТС (клиент):

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Начальник отдела: Оксана Лопухина

Руководитель направления: Юлия Боднарюк

Руководитель группы: Евгения Носова

Старший менеджер: Ольга Мясницына

BBDO (агентство):

Режиссер: Тим Александров

Direct (продакшен):

Продюсеры: Борис Анисонян, Александр Швыдкой, Мария Имперская, Анна Васильева