«билайн» пустил искусственный интеллект на борт

«билайн» запустил рекламную кампанию в поддержку beeGPT — собственного сервиса на базе нейросетей. В центре коммуникации — столкновение поколений, рыбалка и юмор над привычкой обращаться к искусственному интеллекту даже по самым житейским вопросам. Главными героями ролика стали актеры Антон Богданов и Леон Кемстач, которые в жизни действительно родственники.

Визуальный язык кампании построен на контрасте привычного и цифрового. Природные пейзажи Истринского водохранилища соседствуют с элементами, созданными с помощью нейросетей, а характеры героев — с музыкой, сгенерированной искусственным интеллектом.

Сюжет ролика строится на столкновении поколений, неожиданном повороте и иронии над привычкой искать ответы у нейросетей даже на самые житейские вопросы.

Выбор актеров тоже стал частью идеи. Антон Богданов и Леон Кемстач действительно родственники, поэтому история рыбалки и взаимодействие героев получились естественным продолжением коммуникационной платформы Билайна «Давай по-настоящему». Через их отношения кампания показывает, как технологии помогают справляться с повседневными задачами и оставляют больше времени для живого общения, близких людей и настоящих эмоций.

Сергей Анохин, генеральный директор «билайна»: Мы видим, что нейросети, ИИ-помощники и ИИ-агенты уже становятся частью повседневности. При этом возможности искусственного интеллекта по-прежнему не всегда доступны и понятны для широкой аудитории — приходится разбираться в разных нейросетях, способах подключения, ограничениях и условиях оплаты. Задача «билайна» — сделать использование ИИ максимально простым и понятным.

Кампания 360 разработана совместно с агентствами MORE и «Родная Речь». Классический медиасплит дополнили нестандартными форматами, специальными проектами и интеграциями с лидерами мнений.

Билайн

Команда МарКом:

Бренд-директор: Вячеслав Федутик

Директор по стратегическому маркетингу: Сергей Свержинский

Руководитель центра координации и производства рекламных проектов: Юлия Силаева

Директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Анастасия Тикунова

Директор департамента медиа и перформанса: Наталья Козлова

Начальник отдела медиа и гейминга: Денис Бурцев

Руководитель направления по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева

Руководитель направления центра координации и производства рекламных проектов: Илья Злотников

Старший менеджер отдела координации: Александр Олейников

Ведущий менеджер отдела медиа и гейминга: Екатерина Алейникова

Команда продукта:

Директор департамент мобильных витрин: Леонид Фролов

Руководитель направления по развитию фокусного сегмента: Оксана Румянцева

Руководитель проекта департамент производственных процессов и поставки решений: Александр Лезин

Ведущий менеджер центра проектирования и поставки цифровых решений: Александр Яковлев

Старший менеджер центра по развитию массового сегмента: Валентина Коваленко

Старший менеджер центра проектного управления: Дарья Костючкова

Креатив: агентство More

Медиа: группа компаний «Родная Речь»