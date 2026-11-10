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10.11.2026 в 18:00

«билайн» пустил искусственный интеллект на борт

В новой кампании Антон Богданов и Леон Кемстач отправились на рыбалку, чтобы показать возможности нового сервиса

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«билайн» запустил рекламную кампанию в поддержку beeGPT — собственного сервиса на базе нейросетей. В центре коммуникации — столкновение поколений, рыбалка и юмор над привычкой обращаться к искусственному интеллекту даже по самым житейским вопросам. Главными героями ролика стали актеры Антон Богданов и Леон Кемстач, которые в жизни действительно родственники.

Визуальный язык кампании построен на контрасте привычного и цифрового. Природные пейзажи Истринского водохранилища соседствуют с элементами, созданными с помощью нейросетей, а характеры героев — с музыкой, сгенерированной искусственным интеллектом.

Сюжет ролика строится на столкновении поколений, неожиданном повороте и иронии над привычкой искать ответы у нейросетей даже на самые житейские вопросы.

Выбор актеров тоже стал частью идеи. Антон Богданов и Леон Кемстач действительно родственники, поэтому история рыбалки и взаимодействие героев получились естественным продолжением коммуникационной платформы Билайна «Давай по-настоящему». Через их отношения кампания показывает, как технологии помогают справляться с повседневными задачами и оставляют больше времени для живого общения, близких людей и настоящих эмоций.

Сергей Анохин, генеральный директор «билайна»:

Мы видим, что нейросети, ИИ-помощники и ИИ-агенты уже становятся частью повседневности. При этом возможности искусственного интеллекта по-прежнему не всегда доступны и понятны для широкой аудитории — приходится разбираться в разных нейросетях, способах подключения, ограничениях и условиях оплаты. Задача «билайна» — сделать использование ИИ максимально простым и понятным.

Кампания 360 разработана совместно с агентствами MORE и «Родная Речь». Классический медиасплит дополнили нестандартными форматами, специальными проектами и интеграциями с лидерами мнений.

Билайн
Команда МарКом:
Бренд-директор: Вячеслав Федутик
Директор по стратегическому маркетингу: Сергей Свержинский
Руководитель центра координации и производства рекламных проектов: Юлия Силаева
Директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Анастасия Тикунова
Директор департамента медиа и перформанса: Наталья Козлова
Начальник отдела медиа и гейминга: Денис Бурцев
Руководитель направления по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева
Руководитель направления центра координации и производства рекламных проектов: Илья Злотников
Старший менеджер отдела координации: Александр Олейников
Ведущий менеджер отдела медиа и гейминга: Екатерина Алейникова

Команда продукта:
Директор департамент мобильных витрин: Леонид Фролов
Руководитель направления по развитию фокусного сегмента: Оксана Румянцева
Руководитель проекта департамент производственных процессов и поставки решений: Александр Лезин
Ведущий менеджер центра проектирования и поставки цифровых решений: Александр Яковлев
Старший менеджер центра по развитию массового сегмента: Валентина Коваленко
Старший менеджер центра проектного управления: Дарья Костючкова

Креатив: агентство More

Медиа: группа компаний «Родная Речь»

Билайн MORE RoRe Group ( ГК «Родная Речь»)
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