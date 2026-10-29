Бренд ALROSA Diamonds представил мини-фильм «Бриллианты и мы»

Ювелирный бренд ALROSA Diamonds представил рекламную кампанию «Бриллианты и мы», посвященную радости повседневных моментов. В центре сюжета — история взросления героини, которую на разных этапах жизни сопровождают украшения с природными бриллиантами. Кампания призвана показать, что ювелирные изделия могут быть частью повседневной жизни.

Мини-фильм переносит зрителя в мир сновидений, где реальность переплетается с фантазией. В начале истории маленькая девочка просыпается среди плюшевых игрушек. По мере взросления героини привычные ситуации приобретают сказочные черты, а неизменной частью ее образа остаются украшения с природными бриллиантами.

Особое место в фильме занимает кольцо-солитер с желтым бриллиантом оттенка Light Fancy Yellow, которое сопровождает девушку на разных этапах жизни. Через этот образ бренд стремится переосмыслить восприятие ювелирных изделий, представив их как часть индивидуального стиля и повседневных удовольствий.

В рамках кампании ALROSA Diamonds также представил новые украшения, включая кольцо-дорожку с горизонтально расположенными овальными элементами и массивное кольцо из желтого золота.