В 2021 году расходы на рекламу тридцатки крупнейших российских рекламодателей составили 154,2 млрд руб. без налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 34% больше, чем в 2020-м — 114,8 млрд руб.
В 2021 году продолжается тенденция роста рекламных вложений в ТВ сегмент — сумма бюджетов топ-30 рекламодателей в этом канале составила 90 млрд руб., что на 23% больше показателя 2020 года. Диджитал, напротив, упал на 9% — до 30 млрд руб. В наружную рекламу топ-30 вложили 7,7 млрд руб. против 5 млрд руб. в 2020-м. Радио и пресса демонстрируют снижение — 2,3 млрд руб. и 210 млн руб. соответственно.
|Место
|Рекламодатель
|Всего
|ТВ
|Интернет
|Пресса
|OOH
|Радио
|#2021
|1
|СБЕР
|16 685
|8 822
|6 480
|46
|878
|459
|1
|2
|ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ (Ozon)
|8 919
|2 769
|5 538
|581
|32
|-
|3
|ЯНДЕКС
|8 682
|4 952
|2 954
|2
|743
|31
|16
|4
|М.ВИДЕО
|6 736
|2 292
|3 646
|9
|743
|46
|26
|5
|RECKITT BENCKISER*
|5 726
|4 482
|1 243
|5
|6
|ВТБ
|5 691
|3 358
|1 342
|17
|637
|338
|22
|7
|МТС
|5 629
|3 305
|1 982
|1
|183
|158
|2
|8
|PEPSI CO*
|5 448
|3 863
|1 429
|0
|139
|17
|6
|9
|WILDBERRIES
|5 273
|1 473
|3 799
|1
|-
|10
|МЕГАФОН
|5 059
|3 050
|1 687
|0
|246
|76
|14
|11
|TELE2
|4 916
|2 329
|1 771
|1
|573
|243
|4
|12
|MARS-RUSSIA*
|4 823
|2 715
|2 102
|4
|2
|18
|13
|X5 RETAIL GROUP
|4 770
|2 562
|1 515
|2
|602
|89
|7
|14
|TCS GROUP HOLDING
|4 682
|2 933
|1 630
|6
|77
|36
|10
|15
|NESTLE*
|4 565
|3 198
|1 348
|12
|7
|0
|3
|16
|ОТИСИФАРМ
|4 388
|3 412
|915
|60
|8
|17
|АЛЬФА-БАНК
|4 327
|2 931
|957
|6
|174
|258
|-
|18
|ALIBABA GROUP
|4 135
|1 415
|2 493
|140
|85
|-
|19
|MCDONALD'S*
|4 099
|2 562
|809
|717
|11
|19
|20
|СОВКОМБАНК
|3 886
|3 049
|761
|3
|73
|-
|21
|PROCTER & GAMBLE*
|3 869
|2 963
|899
|6
|0
|9
|22
|VK
|3 808
|2 401
|1 051
|3
|326
|28
|-
|23
|FERRERO*
|3 713
|2 834
|855
|24
|28
|24
|SANOFI AVENTIS*
|3 696
|2 824
|872
|24
|25
|ТАНДЕР
|3 551
|2 472
|860
|9
|166
|43
|25
|26
|БИЛАЙН
|3 517
|1 782
|1 184
|0
|484
|66
|13
|27
|VOLKSWAGEN*
|3 480
|2 101
|1 034
|83
|46
|216
|11
|28
|GSK CONSUMER HEALTHCARE*
|3 405
|2 590
|799
|12
|4
|21
|29
|COCA-COLA*
|3 373
|2 399
|794
|160
|21
|-
|30
|BAYER AG*
|3 371
|2 270
|1 101
|1
|23
Млн руб. без НДС, расчет на основании данных Mediascope, AdMetrix, Digital Budget, Similarweb
* Зарубежные рекламодатели, которые приняли решение приостановить или прекратить деятельность на территории России после 24 февраля.
В 2022 году 12 зарубежных рекламодателей из топ-30 приняли решение приостановить рекламную деятельность или вовсе прекратить работу в России в связи с геополитической обстановкой. Это коснулось P&G, Mars-Russia, Reckitt Benckiser, McDonald’s, Pepsi Co, Nestle, Ferrero, Sanofi Aventis, Volkswagen, GSK, Coca-Cola и Bayer Ag. Сумма их вложений в российский рекламный рынок в 2021 году составила 49,6 млрд руб. — 32% от общего бюджета топ-30.
В тройке лидеров топ-30 произошли существенные изменения. И хотя первое место за собой сохранил «Сбер», он увеличил бюджет на продвижение более чем в два раза по сравнению с 2020-м — с 7,9 млрд руб. до 16,6 млрд руб. При этом ещё в 2019 году Сбербанк занимал лишь 25 позицию.
«Интернет решения» — Ozon — впервые вошёл в топ-30. Компания сразу заняла вторую позицию, сместив МТС. Общий бюджет маркетплейса составил 8,9 млрд руб.
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (ТВ)
|1
|СБЕР
|8 822
|2
|ЯНДЕКС
|4 952
|3
|RECKITT BENCKISER
|4 482
|4
|PEPSI CO
|3 863
|5
|ОТИСИФАРМ
|3 412
Значительно изменилась тройка лидеров по вложениям в рекламу на ТВ. Если год назад «Сбер» занимал четвёртую позицию, в этом году он поднялся на первую (8,8 млрд руб.). «Яндекс» перешёл с 16 места на второе (4,9 млрд руб.) и сместил Reckitt Benckiser — у владельца брендов Air Wick, Calgon и Durex третье место (4,4 млрд руб.). PepsiCo опустился ещё на строчку ниже — до четвёртой позиции (3,8 млрд руб.). По сравнению с прошлым годом кардинально бюджеты увеличились только у «Сбера»: бренд нарастил инвестиции в ТВ-рекламу на 64%.
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (Интернет)
|1
|СБЕР
|6 480
|2
|ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ
|5 538
|3
|WILDBERRIES
|3 799
|4
|М.ВИДЕО
|3 646
|5
|ЯНДЕКС
|2 954
В 2021 году диджитал расходы 30 крупнейших рекламодателей увеличились в пять раз — до 53,8 млрд руб. Лидером здесь также остаётся «Сбер» с годовым бюджетом в 6,4 млрд руб. Следом расположились Ozon (5,5 млрд руб.) и «М-Видео» (3,6 млрд руб). Замыкает четверку лидеров «Яндекс» (2,9 млрд руб).
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (OOH)
|1
|СБЕР
|878
|2
|ЯНДЕКС
|743
|3
|М.ВИДЕО
|743
|4
|MCDONALD’S
|717
|5
|ВТБ
|637
В OOH-сегменте на первое место вышел «Сбер» (878 млн руб.), сместив прошлогоднего лидера Tele2 — в этом году сотовый оператор вложил в наружную рекламу на 32% меньше (573 млн руб.). Второе место разделили «М-Видео» и «Яндекс» (243 млн руб.). На третьей позиции разместился McDonald’s (717 млн руб.).
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (Радио)
|1
|СБЕР
|459
|2
|ВТБ
|338
|3
|АЛЬФА-БАНК
|258
|4
|TELE2
|243
|5
|VOLKSWAGEN
|216
«Сбер» и здесь вытеснил Tele2 с инвестициями в размере 459 млн руб. Оператор связи придерживается тенденции сокращения рекламных бюджетов, урезав вложения в сегмент вдвое (до 242 млн руб.). Второе и третье места заняли ВТБ (338 млн руб.) и Альфа-банк (258 млн руб.) соответственно.
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (Пресса)
|1
|VOLKSWAGEN
|83
|2
|СБЕР
|46
|3
|ВТБ
|17
|4
|NESTLE
|12
|5
|М.ВИДЕО
|9
Расходы на этот канал значительно уступают вложениям в другие сегменты у всех рекламодателей. Лишь 18 игроков из топ-30 инвестировали в этот сегмент в 2021 году. Череду лидерства «Сбера» здесь прерывает Volkswagen — единственная компания, чьи вложения превысили 50 млн руб. (83,1 млн руб.). Однако в сравнении с прошлым годом бренд сократил расходы на 32,5%. Лидер 2020-го L’Oreal в нынешний рейтинг Sostav не вошёл. Второе место досталось «Сберу» (45,7 млн руб), а третье — ВТБ (16,5 млн руб).
Оценка производилась на основе данных Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в национальном эфире (Std.TVR BA), а также результатам опроса медиаагентств,проведенного Sostav специально для проекта. Были выделены шесть кластеров рекламодателей по объёму закупленных национально-сетевых рейтингов и шесть кластеров по национально-орбитальным рейтингам в 2021 году. Кластеры формировались на основании накопленного % от общего объёма Consolidated Cost прямой коммерческой рекламы за 2021 год. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился поканально по стоимости CPP баинговой аудитории с учетом кластера, сезонного коэффициента, прайм-тайма и длины ролика.
При расчёте использовались данные Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в локальном эфире (Reg. Std. TVR (20) 18+) и результаты опроса медиаагентств,проведенного Sostav специально для проекта.Для оценки рекламы в регионах были сформированы единые кластеры. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился по CPP 18+ для кластера, в который̆ попадает рекламодатель по величине Consolidated cost.
Кроме того, при расчёте учитывались доли прайм-тайм/офф-тайм, сезонные коэффициенты, а также скидки/наценки на длину ролика для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
При оценке учитывалось 111 каналов, которые включены в мониторинг Mediascope. Расчёт производился с учётом сезонных коэффициентов. Оцениваемая стоимость минуты и CPP на канале определялись в результате опроса агентств. Формула расчёта для каналов, продающихся по рейтингам, проводилась по методике Федерального ТВ.
Исходя из данных Mediascope по общему объёму рекламы, размещённой в виде спонсорских заставок в национальном телеэфире (аудитория 18+), были сформированы три кластера рекламодателей.
При этом телемагазины выносились в отдельный кластер. Орбитальные и сетевые размещения, а также прайм-тайм и офф-тайм учитывались отдельно. При расчёте также учитывались доли прайм-тайм/офф-тайм, сетевые и орбитальные блоки и сезонные коэффициенты.
Для расчёта рейтинга учитывалась как медийная интернет-реклама (баннеры и видео) так и перформанс-размещение (поисковая реклама и реклама в соцсетях). Медийная реклама учитывалась исходя из оффлайн размещений рекламодателя. С целью определить долю оффлайн бюджета рекламодателей на медийную рекламу в интернете, был проведён опрос по агентствам. Вследствие этого были выявлены средние доли, которые рекламодатели тратили на медийную рекламу.
При подсчёте performance размещений учитывалась только поисковая реклама и реклама в соцсетях. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы компанией Digital Budget были предоставлены данные о трафике на домены рекламодателей, которые собирает Similarweb. Бюджеты перформанс рекламы суммированы с бюджетами медийной рекламы.
Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных Admetrix и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, домножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств. Учитывались размещения в 50 городах, а также на трассах Московской области.
При расчёте использовались данные Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.
Оценка производилась на основе данных Mediascope и опросе медиаагентств, проведенном Sostav. Рекламодатели были разделены на кластеры на основании накопленного % от общего объема бюджета Mediascope прямой коммерческой рекламы за 2021 год. Агентства выслали оценки минуты размещения по рыночной стоимости в соответствующих кластерах рекламодателей отдельно для каждой радиостанции, а также отдельно для Москвы, Санкт-Петербурга и сети. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился по радиостанциям в соответствии с стоимостью за минуту в кластере.