Телевидение

Значительно изменилась тройка лидеров по вложениям в рекламу на ТВ. Если год назад «Сбер» занимал четвёртую позицию, в этом году он поднялся на первую (8,8 млрд руб.). «Яндекс» перешёл с 16 места на второе (4,9 млрд руб.) и сместил Reckitt Benckiser — у владельца брендов Air Wick, Calgon и Durex третье место (4,4 млрд руб.). PepsiCo опустился ещё на строчку ниже — до четвёртой позиции (3,8 млрд руб.). По сравнению с прошлым годом кардинально бюджеты увеличились только у «Сбера»: бренд нарастил инвестиции в ТВ-рекламу на 64%.

Интернет

В 2021 году диджитал расходы 30 крупнейших рекламодателей увеличились в пять раз — до 53,8 млрд руб. Лидером здесь также остаётся «Сбер» с годовым бюджетом в 6,4 млрд руб. Следом расположились Ozon (5,5 млрд руб.) и «М-Видео» (3,6 млрд руб). Замыкает четверку лидеров «Яндекс» (2,9 млрд руб).

Наружная реклама

В OOH-сегменте на первое место вышел «Сбер» (878 млн руб.), сместив прошлогоднего лидера Tele2 — в этом году сотовый оператор вложил в наружную рекламу на 32% меньше (573 млн руб.). Второе место разделили «М-Видео» и «Яндекс» (243 млн руб.). На третьей позиции разместился McDonald’s (717 млн руб.).

Радио

«Сбер» и здесь вытеснил Tele2 с инвестициями в размере 459 млн руб. Оператор связи придерживается тенденции сокращения рекламных бюджетов, урезав вложения в сегмент вдвое (до 242 млн руб.). Второе и третье места заняли ВТБ (338 млн руб.) и Альфа-банк (258 млн руб.) соответственно.

Пресса

Расходы на этот канал значительно уступают вложениям в другие сегменты у всех рекламодателей. Лишь 18 игроков из топ-30 инвестировали в этот сегмент в 2021 году. Череду лидерства «Сбера» здесь прерывает Volkswagen — единственная компания, чьи вложения превысили 50 млн руб. (83,1 млн руб.). Однако в сравнении с прошлым годом бренд сократил расходы на 32,5%. Лидер 2020-го L’Oreal в нынешний рейтинг Sostav не вошёл. Второе место досталось «Сберу» (45,7 млн руб), а третье — ВТБ (16,5 млн руб).

Методология

Федеральное ТВ

Оценка производилась на основе данных Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в национальном эфире (Std.TVR BA), а также результатам опроса медиаагентств,проведенного Sostav специально для проекта. Были выделены шесть кластеров рекламодателей по объёму закупленных национально-сетевых рейтингов и шесть кластеров по национально-орбитальным рейтингам в 2021 году. Кластеры формировались на основании накопленного % от общего объёма Consolidated Cost прямой коммерческой рекламы за 2021 год. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился поканально по стоимости CPP баинговой аудитории с учетом кластера, сезонного коэффициента, прайм-тайма и длины ролика.

Региональное ТВ

При расчёте использовались данные Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в локальном эфире (Reg. Std. TVR (20) 18+) и результаты опроса медиаагентств,проведенного Sostav специально для проекта.Для оценки рекламы в регионах были сформированы единые кластеры. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился по CPP 18+ для кластера, в который̆ попадает рекламодатель по величине Consolidated cost.



Кроме того, при расчёте учитывались доли прайм-тайм/офф-тайм, сезонные коэффициенты, а также скидки/наценки на длину ролика для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Кабельное ТВ

При оценке учитывалось 111 каналов, которые включены в мониторинг Mediascope. Расчёт производился с учётом сезонных коэффициентов. Оцениваемая стоимость минуты и CPP на канале определялись в результате опроса агентств. Формула расчёта для каналов, продающихся по рейтингам, проводилась по методике Федерального ТВ.

Спонсорская реклама

Исходя из данных Mediascope по общему объёму рекламы, размещённой в виде спонсорских заставок в национальном телеэфире (аудитория 18+), были сформированы три кластера рекламодателей.

При этом телемагазины выносились в отдельный кластер. Орбитальные и сетевые размещения, а также прайм-тайм и офф-тайм учитывались отдельно. При расчёте также учитывались доли прайм-тайм/офф-тайм, сетевые и орбитальные блоки и сезонные коэффициенты.

Интернет

Для расчёта рейтинга учитывалась как медийная интернет-реклама (баннеры и видео) так и перформанс-размещение (поисковая реклама и реклама в соцсетях). Медийная реклама учитывалась исходя из оффлайн размещений рекламодателя. С целью определить долю оффлайн бюджета рекламодателей на медийную рекламу в интернете, был проведён опрос по агентствам. Вследствие этого были выявлены средние доли, которые рекламодатели тратили на медийную рекламу.



При подсчёте performance размещений учитывалась только поисковая реклама и реклама в соцсетях. Для оценки бюджетов перформанс-рекламы компанией Digital Budget были предоставлены данные о трафике на домены рекламодателей, которые собирает Similarweb. Бюджеты перформанс рекламы суммированы с бюджетами медийной рекламы.

Наружная реклама

Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных Admetrix и опроса медиаагентств, проведенного Sostav. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, домножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств. Учитывались размещения в 50 городах, а также на трассах Московской области.

Пресса

При расчёте использовались данные Mediascope по общим объёмам рекламы, размещённым в печатной прессе в виде коммерческой рекламы и свободных вложений. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.

Радио

Оценка производилась на основе данных Mediascope и опросе медиаагентств, проведенном Sostav. Рекламодатели были разделены на кластеры на основании накопленного % от общего объема бюджета Mediascope прямой коммерческой рекламы за 2021 год. Агентства выслали оценки минуты размещения по рыночной стоимости в соответствующих кластерах рекламодателей отдельно для каждой радиостанции, а также отдельно для Москвы, Санкт-Петербурга и сети. Расчёт бюджета каждого рекламодателя проводился по радиостанциям в соответствии с стоимостью за минуту в кластере.

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