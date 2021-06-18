В 2020 году расходы тридцати крупнейших российских рекламодателей на продвижение составили 114,8 млрд руб. без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 23,97% больше, чем в 2019-м (92,6 млрд руб.). Согласно данным АКАР, в прошедшем году рекламная отрасль в России достигла объема в 473 млрд руб., а значит топ-30 нарастили свою долю до 24,3%. В 2019 году она составляла лишь 18,7%.
В рейтинге 2021 Sostav изменил методологию подсчета сегмента Интернет. Теперь помимо данных по баннерной рекламы и OLV, предоставляемых Mediascope, в рейтинг включены бюджеты на продвижение в соцсетях, поисковых системах и programmatic-размещения. Последние три предоставлены компанией Digital Budget.
За пределами оценки пока остаются SEO, нативная реклама, спецпроекты, реклама мобильных приложений и внутри них.
Несмотря на трудности, с которыми рекламодатели столкнулись в кризисном году, затраты на ТВ-рекламу превысили показатели 2019-го на 5,8% и составили 73,3 млрд руб. Однако по-настоящему впечатляющий рост продемонстрировал диджитал — 27,9% до 33,5 млрд руб. В наружную рекламу топ-30 вложили 5 млрд руб., что на 25,4% меньше, чем в 2019 году. Рекламные бюджеты радиорекламы составили 2,5 млрд руб. - более чем в два раза больше, чем годом ранее. А вот расходы на рекламу в прессе продолжили снижение — до 409 млн руб.
Тройка лидеров рейтинга претерпела значительные изменения. Первое место занял «Сбер» с 7,9 млрд руб., сместив прошлогоднего лидера PepsiCo. При этом в 2019 году Сбербанк занимал лишь 25 позицию. PepsiCo также нарастила вложения с 4,97 млрд руб. до 5,1 млрд руб., однако это позволило ей занять только шестое место.
Владислав Крейнинстарший вице-президента-директора
департамента маркетинга
и коммуникаций «Сбера»
В 2020 Сбербанк представил свой новый единый зонтичный бренд — «Сбер», объединив под ним почти все услуги, предоставляемые экосистемой. Если вчера «Сбер» был для человека только банком, то сегодня мы становимся его помощником по жизни — для решения всех насущных задач. Трансформация «Сбера», а также появление новых брендов в экосистеме нашли свое отражение в росте медиаинвестиций.
Вторая позиция досталась МТС с бюджетом 6,4 млрд руб. Оператор переместился в тройку лидеров с четвертого места (4,3 млрд руб.) в 2019 году. Сразу за ним — Nestle с 6,1 млрд руб. Компания нарастила траты на продвижение с 4,7 млрд руб., что позволило удержаться в топ-3.
Мария Яковлевадиректор департамента
маркетинговых коммуникаций МТС
Мы не увеличивали бюджет на продвижение в 2020 году по сравнению с плановым, наоборот, уменьшили его из-за ковида, сократив бюджет на наружную рекламу, размещение в аэропортах и офлайн мероприятия. По сравнению же с предыдущими годами наш плановый бюджет в 2020-м незначительно вырос, что связано с развитием МТС как экосистемы: мы перестали быть телеком оператором и активно развивали и развиваем и другие виды бизнеса — от банковских услуг до билетных сервисов. Так что в расчете на направления бизнеса наш бюджет даже падает.
[В 2021 году] мы не растим бюджет и прикладываем все усилия для его максимально эффективного использования. Довольно интересно, что мы уже не лидер по SOV среди экосистем в отличие от телекома. И в этом вызов для команды Марком МТС — нужно быть супер эффективными без лидирующих бюджетов.
Сильный подъем в рейтинге можно наблюдать у Tele2 (5,7 млрд руб.) — с 11 на четвертое место, а также у X5 Retail Group (4,5 млрд руб.) — с 20 на седьмое. Прошлогодний новичок Mail.ru Group (3,9 млрд руб.) показал значительный рост, поднявшись на 12 место. С 22 на 11 место также вышел Volkswagen (3,993 млрд руб.).
Среди заметных падений — PepsiCo. Компания не один год подряд были лидером рейтинга крупнейших рекламодателей России, однако теперь оказалась на шестом месте. При этом PepsiCo не сокращала бюджеты, ее траты поднялись с 4,97 млрд руб. до 5,1 млрд руб., однако рост бюджетов других рекламодателей не дал ей и в этот раз выбиться в лидеры.
На девять позиций спустился «МегаФон». Ее бюджет немного снизился — 3,8 млрд руб. Из десятки лидеров также ушли «М.Видео-Эльдорадо» (2,7 млрд руб.), «Билайн» (3,9 млрд руб.), Ferrero (2,6 млрд руб.) и McDonald’s (3,1 млрд руб.).
Юлия Коневадиректор по бренду
и маркетинговым коммуникациям
«МегаФона»
Сокращение рекламного бюджета в 2020 году произошло на фоне реализации программы повышения эффективности компании в период пандемии. Вносились коррективы и в распределение рекламного бюджета. Например, падение трафика людей на улицах городов привело к значительному сокращению размещений в наружной рекламе. Рекламная активность «МегаФона» постепенно восстанавливается.
Впервые в топ-30 вошли Danone (3,01 млрд руб), материнская компания ритейлера «Магнит» «Тандер» (2,7 млрд руб.), а также Berlin-Chemie Menarini Group (2,6 млрд руб.) и владелец KFC и Pizza Hut — Yum! Restaurants International (2,3 млрд руб.).
Андрей Агафоновдиректор по медиаисследованиям
BrandScience
По сравнению с предыдущим годом только четыре новых рекламодателя попали в топ-30. С одной стороны, это говорит о том, что, несмотря на специфический год, пул крупнейших рекламодателей в России сформирован несколько лет назад и практически неизменен. С другой стороны, мы видим серьезные изменения внутри топ-30. В первую очередь это касается смены лидеров рейтинга — попадание на первые позиции «Сбер» и МТС обусловлено трендом развития соответствующих экосистем, инвестиций не только в рекламу финансовой категории, или категории мобайла, а обширному продвижению самых разнообразных продуктов. Так, например, большинство рекламных инвестиций у «Сбера» направлено на продвижение продуктов b2b. Ускорение развития подобных экосистем — одно из последствий влияния пандемии. Следует выделить необычный отрыв по биллингам первого места от второго (на 18%). В рейтинге мы видим, как кризис вынудил всех рекламодателей оптимизировать свои бюджеты на маркетинг, изменить стратегию в течение года: зачастую минимальные инвестиции или их отсутствие в ООН, радио и прессу, несопоставимые с ТВ и интернетом.
Лада Кудровадиректор по развитию бизнеса
и продуктового портфеля
GroupM
Топ рекламодателей претерпел довольно сильные изменения в 2020 году, и, как мы видим, динамика этих изменений только нарастает в 2021-м. Наиболее заметным событием стало лидерство «Сбера». Другие экосистемные игроки, прежде всего Mail.ru Group и «Яндекс» уже тоже прочно укоренились в списке крупнейших рекламодателей, потеснив десятилетиями возглавлявшие топ FMCG-компании. Даже фарма, царившая последние несколько лет, слегка снижается. Также не все телеком-операторы смогли сохранить высокий объем инвестиций в 2020 году. Прошедший год дал серьезный импульс к росту для категорий интернет-ресурсов и прежде всего интернет-торговли, а также финансового сектора, представителей которого мы все больше видим в списке.
|Место
|Рекламодатель
|Всего
|ТВ
|Интернет
|Пресса
|OOH
|Радио
|#2019
|1
|СБЕР
|7 887
|3 948
|3 601
|37
|134
|167
|25
|2
|МТС
|6 373
|2 848
|2 955
|9
|319
|242
|4
|3
|NESTLE
|6 118
|4 582
|1 490
|15
|32
|2
|4
|TELE2
|5 645
|2 082
|2 383
|757
|422
|11
|5
|RECKITT BENCKISER
|5 159
|4 034
|1 124
|1
|3
|6
|PEPSI CO
|5 097
|4 016
|1 000
|49
|32
|1
|7
|X5 RETAIL GROUP
|4 467
|2 566
|1 137
|3
|679
|83
|20
|8
|ОТИСИФАРМ
|4 329
|2 931
|1 228
|170
|12
|9
|PROCTER & GAMBLE
|4 186
|3 144
|1 027
|14
|8
|10
|TCS GROUP HOLDING
|4 154
|2 202
|1 940
|2
|7
|4
|18
|11
|VOLKSWAGEN
|3 993
|2 258
|1 243
|110
|70
|311
|22
|12
|MAIL.RU GROUP
|3 933
|2 726
|724
|1
|370
|113
|29
|13
|БИЛАЙН
|3 918
|1 850
|1 674
|1
|345
|48
|7
|14
|МЕГАФОН
|3 788
|1 744
|1 634
|179
|231
|5
|15
|МИРАТОРГ
|3 434
|2 820
|601
|3
|5
|4
|17
|16
|ЯНДЕКС
|3 258
|2 228
|507
|19
|465
|40
|14
|17
|L'OREAL
|3 247
|2 240
|864
|143
|13
|18
|MARS-RUSSIA
|3 191
|2 293
|895
|3
|16
|19
|MCDONALD'S
|3 068
|2 005
|579
|1
|471
|13
|10
|20
|DANONE
|3 012
|2 377
|630
|5
|-
|21
|GSK CONSUMER HEALTHCARE
|2 924
|2 205
|678
|12
|28
|15
|22
|ВТБ
|2 887
|1 584
|839
|14
|173
|277
|19
|23
|BAYER AG
|2 798
|2 151
|645
|1
|26
|24
|SANOFI AVENTIS
|2 755
|2 129
|626
|23
|25
|ТАНДЕР
|2 721
|1 602
|1 023
|6
|87
|2
|-
|26
|М.ВИДЕО
|2 708
|1 528
|551
|10
|564
|55
|6
|27
|BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP
|2 553
|1 807
|521
|225
|-
|28
|FERRERO
|2 552
|2 056
|449
|2
|44
|9
|29
|YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA
|2 317
|1 625
|382
|304
|6
|-
|30
|SANDOZ FARMA
|2 310
|1 751
|547
|11
|1
|24
Млн руб. без НДС, расчет на основании данных Mediascope, Espar Analytic, AdMetrix, Digital Budget, Similarweb
В тройке лидеров по вложениям в ТВ-рекламу остались те же игроки — Nestle (4,6 млрд руб.), владелец брендов Air Wick, Calgon и Durex Reckitt Benckiser (4,03 млрд руб.) и PepsiCo (4,01 млрд руб.) -, но поменялись местами. PepsiCo уступила первенство Nestle, а Reckitt Benckiser вышла на второе место. А вот четвертое и пятое место достались новичкам топа — «Сберу» (3,948 млрд руб.) и P&G (3,1 млрд руб.). Инвестиции крупнейших рекламодателей в телевизионную рекламу в 2020 году значительно выросли — никто из топ-30 не потратил менее 1,5 млрд руб.
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (ТВ)
|1
|NESTLE
|4 582
|2
|RECKITT BENCKISER
|4 034
|3
|PEPSI CO
|4 016
|4
|СБЕР
|3 948
|5
|PROCTER & GAMBLE
|3 144
Верхушка рейтинга в диджитал-сегменте кардинально изменилась относительно прошлого года. Первые две позиции, как и в общем рейтинге, заняли «Сбер» (3,6 млрд руб.) и МТС (2,955 млрд руб.). Причем оператор переместился с пятого места. Сразу за ним — Tele2 с бюджетом 2,4 млрд руб. На четвертом и пятом также новички - TCS Group Holding (1,9 млрд руб.) и «Билайн» (1,7 млрд руб.).
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (Итернет)
|1
|СБЕР
|3 601
|2
|МТС
|2 955
|3
|TELE2
|2 383
|4
|TCS GROUP HOLDING
|1 940
|5
|БИЛАЙН
|1 674
Сместив на третье место прошлогоднего лидера «М.Видео-Эльдорадо» (564 млн руб.), первую позицию в сегменте наружной рекламы занял Tele2. Оператор потратил на OOH-продвижение 757 млн руб. Второе место, как и в прошлом году, досталось X5 Retail Group с 679 млн руб. Кроме того, неизменной осталась четвертая строчка — на ней закрепился McDonald’s (471 млн руб.). Однако более значительные изменения все же есть: «Яндекс» (465 млн руб.) вытеснил «МегаФон» (179 млн руб.) из пятерки лидеров, закрепив за собой пятую позицию.
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (OOH)
|1
|TELE2
|757
|2
|X5 RETAIL GROUP
|679
|3
|М.ВИДЕО
|564
|4
|MCDONALD’S
|471
|5
|ЯНДЕКС
|465
В сегмент радио в 2020 году инвестировали те же рекламодатели, что и в прошлом года — топ-5 остался неизменным по составу, однако компании поменялись местами. На первую строчку вышел Tele2 (422 млн руб.), сместив Volkswagen (311 млн руб.) на вторую. ВТБ завершает тройку лидеров с бюджетом 277 млн руб. МТС (242 млн руб.) и «МегаФон» (231 млн руб.) расположились на четвертом и пятом местах. Заметно, что топ-5 увеличил вложения в радио.
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (Радио)
|1
|TELE2
|422
|2
|VOLKSWAGEN
|311
|3
|ВТБ
|277
|4
|МТС
|242
|5
|МЕГАФОН
|231
Все участники рейтинга, кроме тройки лидеров, в 2020 году заплатили за продвижение в прессе менее 20 млн руб., что еще меньше, чем в 2019-м. Первое место занимает L’Oreal с бюджетом в размере 143 млн руб. На второй позиции Volkswagen, вложивший 110 млн руб., а, расположившийся на третьем месте, «Сбер» заплатил лишь 37 млн руб.
|Место
|Рекламодатель
|Бюджет (Пресса)
|1
|L’OREAL
|143
|2
|VOLKSWAGEN
|110
|3
|СБЕР
|37
|4
|ЯНДЕКС
|19
|5
|NESTLE
|15
Расходы рекламодателей оценивались на основе данных Mediascope, а также опроса медиаагентств. Оценка производилась по рейтингам в баинговых аудиториях телеканалов (прямая реклама) с учетом доли в прайм-тайм/оф-тайм и сезонных коэффициентов, а также длины ролика из-за введенных НРА в 2020 году дополнительных наценок. Подсчет производился по аудиторным данным на федеральных каналах, в том числе размещение на виртуальных каналах (РВК), а также дачное телесмотрение.
Были выделены семь кластеров рекламодателей по объему закупленных национально-сетевых рейтингов и семь кластеров по национально-орбитальным рейтингам в 2020 году. «Границы» кластеров определены на основании накопленного процента от общего объема Consolidated Cost прямой коммерческой рекламы за 2020 год в упорядоченном по убыванию стоимости списке рекламодателей. Расчет бюджета каждого рекламодателя проводился по CPP (стоимость пункта рейтинга) для кластера, в который попал рекламодатель по объему Consolidated Cost./оф-тайм и сезонных коэффициентов, а также длины ролика из-за введенных НРА в 2020 году дополнительных наценок. Подсчет производился по аудиторным данным на федеральных каналах, в том числе размещение на виртуальных каналах (РВК), а также дачное телесмотрение.
Подсчитать бюджеты на региональную телерекламу нам позволили данные Mediascope и опрос медиаагентств. Оценка производилась по рейтингам в баинговых аудиториях телеканалов с учетом доли в прайм-тайм/оф-тайм и сезонных коэффициентов. Кластеры рекламодателей формировались исходя из общего объема рейтингов в аудитории 18+ по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам отдельно.
В оценке участвовали 95 каналов, включенных в рекламный мониторинг Mediascope. При расчете учитывались сезонные коэффициенты. Для каналов, реклама на которых продавалась на поминутной основе, и для каналов, реклама на которых продавалась по рейтингам, применялись разные методы расчета. Подсчет производился в том числе по размещениям на РВК.
Исходя из данных Mediascope по общему объему рекламы, размещенной в виде спонсорских заставок в национальном телеэфире (аудитория 18+), были сформированы три кластера рекламодателей. Орбитальные и сетевые размещения, а также прайм-тайм и офф-тайм учитывались отдельно. Расчет бюджетов рекламодателей проводится по CPP, полученным по итогам опроса агентств для каждого из кластеров.
В этом году расчет интернет-сегмента включает в себя не только баннерную рекламу и OLV, предоставленных Mediascope, но и размещения в социальных сетях и поисковых системах, а также programmatic-размещения. Бюджеты баннерной и OLV-рекламы рассчитаны на основе офлайн-бюджетов рекламодателей (ТВ, пресса, радио, наружка) с применением экспертной оценки доли интернет-рекламы категории рекламодателя от оффлайн-бюджетов. Бюджеты, потраченные на рекламу в поиске, социальных сетях и programmatic предоставлены компанией Digital Budget.
Для «Яндекса», Mail.ru Group и «М.Видео-Эльдорадо» performance-размещения рассчитывались на основе офлайн-бюджетов, так как оплаченный трафик доменов этих рекламодателей включает в себя рекламу третьих лиц, а техническая возможность выделить рекламный трафик конкретного рекламодателя отсутствует.
За пределами оценки остались SEO, нативная реклама, спецпроекты, реклама мобильных приложений и реклама внутри мобильных приложений.
Оценка производилась исходя из бюджетов рекламодателей с учетом коэффициента надбавки за формат размещения. Подсчет осуществлен на основе данных Mediascope, Admetrix и опроса медиаагентств. Коэффициент надбавки за формат размещения: каждый формат, размещенный агентством, домножается на добавочный коэффициент, установленный в результате голосования агентств. Учитывались размещения в 50 городах, а также на трассах Московской области.
Данные о бюджете брендов Mediascope складываются из месяцев размещения бренда агентством. В оценке бюджетов рекламодателей присутствовали национальное и локальное размещения (в Москве и Санкт-Петербурге) в прессе с учетом средней скидки для базовых и спецполос, полученной в результате опроса медиаагентств.
Бюджеты рекламодателей оценивались на основе данных Mediascope по отдельным радиостанциям и городам (сетевое и локальное размещения) с учетом средних скидок, полученных для каждой радиостанции в результате опроса медиаагентств.