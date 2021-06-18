Мы не увеличивали бюджет на продвижение в 2020 году по сравнению с плановым, наоборот, уменьшили его из-за ковида, сократив бюджет на наружную рекламу, размещение в аэропортах и офлайн мероприятия. По сравнению же с предыдущими годами наш плановый бюджет в 2020-м незначительно вырос, что связано с развитием МТС как экосистемы: мы перестали быть телеком оператором и активно развивали и развиваем и другие виды бизнеса — от банковских услуг до билетных сервисов. Так что в расчете на направления бизнеса наш бюджет даже падает.

[В 2021 году] мы не растим бюджет и прикладываем все усилия для его максимально эффективного использования. Довольно интересно, что мы уже не лидер по SOV среди экосистем в отличие от телекома. И в этом вызов для команды Марком МТС — нужно быть супер эффективными без лидирующих бюджетов.