Кадры 2024, часть 2: главные назначения года

Sostav подводит итоги 2024 года и представляет обзор главных кадровых назначений в российских компаниях. Предлагаем ознакомиться с подборкой кадровых перестановок в российских компаниях: в топ-менеджменте, маркетинге, коммуникациях и PR. О ключевых кадровых переходах этого года в селлерах, медийных и креативных агентствах вы можете прочитать в предыдущем выпуске.

В топ-менеджменте стримингового сервиса «Звук» (бывший «СберЗвук») произошли изменения: b2b-аудиосервис «Звук Бизнес» возглавил Сергей Майоров. Ранее эксперт в течение семи лет работал в «Звуке», он был заместителем гендиректора и директором по развитию бизнеса, руководил продуктовыми и коммерческими командами. Сейчас Сергей Майоров отвечает за стратегическое развитие b2b-стриминга и построение продуктовых взаимосвязей в экосистеме «Звука».

Егор Бормусов назначен директором по маркетингу мобильного оператора Т2. Он сфокусируется на поддержке нового бренда «с учетом эволюционных изменений» в техническом сервисе, продукте и обслуживании. Эксперт совмет новую должность с позицией вице-президента по маркетингу «Ростелекома».

Егор присоединился к команде Т2 в ноябре 2022 года в должности медиадиректора. Как отметили в компании, под его руководством были получены «лучшие ценовые предложения» на рынке по медиаразмещению, разработаны и запущены новые подходы к диджитал-продвижению продуктов Т2.

С июня 2024 года Егор исполнял обязанности директора по маркетингу и запустил главный стратегический проект ребрендинга.

Бывший начальник отдела планирования и размещения рекламы МТС Роман Носов, перешел в телекоммуникационную компанию Т2. Также он возглавит медиадепартамент в ПАО «Ростелеком»

На новой должности Роман занимается определением и реализацией медиастратегии, разработкой главных медиа-KPI, повышением эффективности затрат на медиа, выбором партнеров и поставщиков для медиапроектов, обеспечением стратегических рекомендаций и детализированных медиапланов. Алексей Новиков назначен исполняющим обязанности начальника отдела планирования и размещения рекламы МТС, до этого он был заместителем Романа Носова и отвечал за медиапланирование и диджитал.

ПАО «МТС» трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Генеральным директором ПАО «МТС» назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу. Ровшан Алиев возглавил «Экосистема МТС», а президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров. Должность президента ПАО «МТС» упразднена.

Элеонора Романова заняла пост вице-президента «билайна» по маркетингу. Она отвечает за бренд, включая стратегический и операционный маркетинг, трансформацию процессов и усиление бизнеса компании. Эксперт приступила к своим обязанностям 2 декабря.

До назначения в «билайне» Элеонора занимала ключевые позиции в крупных российских компаниях. В частности, в S7 Group эксперт возглавляла маркетинговую и PR-функции. Она руководила несколькими департаментами, которые охватывали все функции маркетингового сопровождения компании, включая стратегическое планирование, аналитику и клиентский опыт.

«Сбербанк» меняет структуру технологического направления бизнеса. Новая стратегия компании предполагает создание двух технологических блоков — «Технологии» и «Технологическое развитие». Первым в должности старшего вице-президента руководит Кирилл Меньшов, второй возглавил старший вице-президент «Сбера» Андрей Белевцев.

Блок «Технологическое развитие» возглавит старший вице-президент «Сбербанка» Андрей Белевцев. Блок «Технологии» запустят под руководством Кирилла Меньшова. Топ-менеджер перешёл на должность старшего вице-президента из «Ростелекома», где отвечал за ИТ-кластер.

Меньшов начинал карьеру в CBOSS. В разные годы он работал в Yota и ИТ-директором в банке «Открытие». С 2017 года эксперт руководил развитием ИТ-экосистемы «Ростелекома», разработкой и внедрением инновационных цифровых сервисов и продуктов в позиции старшего вице-президента по информационным технологиям. На этой должности Меньшова сменил Дарий Халитов.

Ранее в группе он занимал позицию вице-президента по развитию информационных систем. В новой должности Халитов возглавит блок информационных технологий и ИТ-кластер группы. Его основной задачей станет реализация следующей фазы ИТ-стратегии компании, ориентированной на период 2024−2030 годов.

Халитов более шести лет работает в «Ростелекоме» и имеет более чем десятилетний опыт работы в области ИТ на финансовом и телекоммуникационном рынках. Как отметили в компании, он принимал «ключевое участие» в трансформации «Ростелекома» в провайдера цифровых сервисов. Ранее отвечавший за ИТ-кластер «Ростелекома» Кирилл Меньшов перешёл в «Сбер».

Артём Алёшкин занял пост старшего вице-президента «Сбербанка». Он также руководит блоком «Развитие клиентского опыта В2С». Алёшкин более 20 лет работает в российском банковском бизнесе. До назначения он был старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка «Открытие», в котором работал с 2021 года.

Раиса Полякова назначена управляющим директором торговой сети «Перекрёсток» (принадлежит X5 Group). На этой позиции она сменила Владимира Салахутдинова, который перешел на должность директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group. До работы в Х5 эксперт пять лет руководила бизнесом KFC в России и странах СНГ. В разные годы Полякова также работала директором по персоналу в LG Electronics и Jonson&Jonson.

Дмитрий Антонов в апреле занял пост директора по маркетингу «Мегамаркета». На этой позиции эксперт отвечает за разработку и реализацию маркетинговой стратегии маркетплейса, включающую в себя усиление эффективности маркетинговых инструментов, а также ценовых и неценовых промомеханик с целью привлечения, удержания и возврата пользователей.

До назначения Антонов работал в компании на позиции директора по развитию бизнеса. Он отвечал за направления продуктового маркетинга, федерального и категорийного промо, а также развитие клиентского опыта.

Дмитрий Сосунов возглавил парфюмерно-косметическую сеть «Лэтуаль». Как следует из данных ЕГРЮЛ, генеральный директор юридического лица ритейлера — ООО «Алькор и ко» — сменился 10 апреля. Ранее должность гендиректора занимала Татьяна Володина.

Ольга Паршина заняла должность операционного директора российского подразделения Metro и вошла в совет директоров компании. Ранее на этой позиции работал Эмманюэль Прюво.

Лилия Кочеткова назначена на должность операционного директора Sunlight. На новой позиции Кочеткова продолжила реализацию стратегии ускоренного роста сети. С её помощью были выстроены многие существующие бизнес-процессы компании и запущено большинство успешных клиентских кейсов.

В июне 2024-го позицию директора по маркетингу Sunlight покинул Альберт Усманов. Позже он стал директором по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ.

В августе директором по маркетингу Sunlight назначили Галину Никитину. Она ушла из компании в сентябре.

Яна Малеева была назначена директором по маркетингу Sunlight в октябре. До этого она в течение 13 лет эксперт работала в торговой сети «Золотое яблоко», где прошла карьерный путь от консультанта до директора по маркетингу.

Генеральным директором ювелирной сети «585 Золотой» стал Дмитрий Лазарев. Ранее он занимал руководящие позиции в сети ювелирных магазинов Sunlight, розничной компании «М.Видео-Эльдорадо» и сети по продаже электроники и бытовой техники «Сотмаркет». Профессиональный стаж Лазарева в топ-менеджменте компаний превышает 12 лет.

В мае группа «М.Видео-Эльдорадо» создала новую структуру — дирекцию по электронной коммерции. Её возглавила Александра Иванченко. Дирекция работает под руководством главного исполнительного директора группы Сергея Ли. Прошлый опыт работы эксперта включает стратегическое управление и кризисное руководство на ключевых постах в компаниях «Остин», «Юлмарт», и «Нестле».

Новым креативным директором Calvin Klein Collection стала Вероника Леони. Ранее она работала с брендами Jil Sander, Phile's Céline, Moncler и The Row. В последней компании эксперт занимала пост директора по дизайну женской и мужской одежды. Топ-менеджер отвечает за создание коллекции Calvin Klein осень-зима 2025, в которую войдут мужская и женская одежда, нижнее бельё и аксессуары.

Национальный финансовый совет согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Владимир Комлев, возглавлявший НСПК с момента её основания в 2014 году, покинул компанию в январе 2024 года. С тех пор обязанности гендиректора выполняет Олег Тишаков, который ранее был руководителем организационно-правового департамента НСПК.

Экс-президент МТС Алексей Корня несколько месяцев назад стал соруководителем компании CTF, через которую «Альфа-Групп» владеет X5 Group. Топ-менеджер не занимается операционной деятельностью. Это техническая должность, роль эксперта скорее носит координационный и консультационный характер,

Ирина Дворникова назначена руководителем департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group). Эксперт присоединилась к команде директора по стратегическому маркетингу Михаила Ярцева. Она отвечает за бренд, коммуникации и продвижение торговой сети.

Дворникова более 20 лет работает в секторе FMCG, в таких компаниях, как Cadbury, Baiersdorf, Nestle, LVMH, CCH, на глобальных и локальных брендах (Dirol, Nivea, Nescafé и др.).

Надежда Бабина назначена директором по маркетингу группы компаний «Самолёт». В её задачи вошли разработка и реализация бренд-, маркетинговой и коммуникационной стратегий блока девелопмент. Эксперт проработала в сфере маркетинга больше 15 лет. Возглавляла операционный маркетинг в сети магазинов «Пятёрочка». В последние годы работала директором по маркетингу в сети гипермаркетов «Лента».

Павел Морозов возглавил направление слияний и поглощений (M&A) в «Авито». Компания усиливает практику M&A сделок для укрепления конкурентных позиций всех бизнес-направлений. Морозов занимается прямыми и венчурными инвестициями в IT-компании больше 17 лет.

Яков Пейсахзон назначен директором по медиапродажам в «Авито». Топ-менеджер развивать инструменты медийной рекламы на платформе, заниматься стратегиями и основными бизнес-показателями направления. Пейсахзон работает на рынке диджитал-маркетинга больше 12 лет. Ранее он руководил перфоманс-направлением в «Яндексе», а также развивал рекламную платформу в VK.

Директором по финансовым сервисам «Авито» назначена Татьяна Жаркова. Она отвечает за развитие финтех-направления компании. Топ-менеджер занимала руководящие посты в кредитных организациях «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк РУС», а также в «Ассоциации ФинТех», блокчейн-операторе «Системы распределённого реестра».

Вячеслав Пиксаев назначен новым гендиректором оператора доставки документов и грузов СДЭК. Он отвечает за поиск новых решений для вывода компании на очередной этап развития. Топ-менеджер имеет обширный опыт работы в сфере логистики. Он стоял у истоков создания СДЭК в 2000 году вместе с Леонидом Гольдортом. На протяжении этого времени Пиксарев состоял в совете директоров и занимался операционной деятельностью компании.

Директором по маркетингу ПСБ стала Анна Груздо. Эксперт отвечает за дальнейшее повышение узнаваемости и силы бренда банка. Отдельным направлением работы топ-менеджера станет развитие потенциала ПСБ в новых регионах России. Груздо имеет 25-летний опыт работы в сфере маркетинга. Эксперт специализируется на крупных федеральных маркетинговых кампаниях и масштабных ребрендингах. Один из знаковых проектов в карьере топ-менеджера — формирование и внедрение коммуникационной стратегии в рамках обновления бренда.

Ольга Циос назначена директором по управлению ростом бизнеса и взаимодействию с клиентами (Chief Growth Officer) розничной сети «Магнит». Там рассказали, что ключевыми задачами Ольги на новой позиции станут формирование и реализация стратегии роста бизнеса «Магнита», качественное усиление портфеля брендов и собственных торговых марок компании, разработка и запуск коммуникационных проектов и креативных кампаний, привлечение новых клиентов, а также повышение лояльности существующей аудитории. Ранее Ольга занимала должность директора по цифровому маркетингу и электронной коммерции распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Антон Зубов назначен директором бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») в ретейлере «Магнит». В новой должности эксперт занимается формированием и реализацией стратегии развития бизнес-формата «Фудтех», объединяющего доставку и самовывоз из магазинов сети «Магнит», а также улучшением качества клиентского сервиса. Антон присоединился к команде «Магнита» в январе 2023-го в должности финансового директора блока «Магнит Омни», который объединяет бизнес-форматы «Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет».

До прихода в «Магнит» Зубов работал финансовым директором Delivery Club. В разные годы он занимал руководящие должности в совместном предприятии «Сбера» и VK в сфере транспорта и еды, Lamoda и других компаниях.

В мае Евгений Случевский стал генеральным директором розничной сети «Магнит». Ранее он занимал позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу компании. До прихода в «Магнит» в 2022 году Случевский работал в группе компаний «Русагро», где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству. До этого занимал позицию управляющего директора компании по производству и продаже продуктов питания «Интегра», а также работал в компании McKinsey&Company.

Александра Бабкина заняла должность директора по устойчивому развитию онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью «Циан». На новой позиции эксперт ответственна за формирование стратегии бренда в области ESG, планирование и ведение социально значимых проектов в этой сфере.

Оксана Жданович в июне заняла пост директора по маркетингу медицинской компании «Инвитро». Эксперт развивает общую стратегию продвижения продуктов и услуг. Также в числе задач — повышение эффективности маркетинговых инструментов и усиление позиций бренда в странах присутствия компании. Жданович больше 25 лет трудится в сфере маркетинга. Она работала в компаниях Unilever, KraftHeinz, «Иль де Ботэ», Sephora и других. До назначения в «Инвитро» топ-менеджер руководила департаментом маркетинга O’stin.

Максим Басов назначен гендиректором одежного ритейлера Gloria Jeans. Руководившая компанией Лилия Булатова перешла на должность главного мерчендайзера, возглавив блок создания и развития продукта. Басов до 2021 годах руководил ГК «Русагро», весной 2022 года стал гендиректором СУЭК. За свою карьеру он занимал руководящие должности в структурах «Северстали», «Кузбассугля», «Интерпайпа», а также возглавлял холдинг «Металлоинвест».

Виолетта Юрьева заняла пост директора по маркетингу производителя декоративной косметики Divage. На данной позиции она сменила Анну Морневу. В новой должности эксперт управляет маркетингом бренда, включая формирование маркетинговой стратегии, участие в разработке продуктов, повышение уровня знания и лояльности, проведение рекламных мероприятий, взаимодействие с ключевыми партнёрами.

Ранее Юрьева работала на аналогичных должностях в косметической компании Mixit, сети магазинов мужской одежды Kanzler, компании «Арнест» (бренды «Прелесть», «Симфония», «Дихлофос»).

Сергей Анисимов занял пост директора по стратегическому маркетингу и развитию в группе компаний «ЛитРес». До прихода в ГК «ЛитРес» он в течение шести лет выстраивал функции стратегии, маркетинга и аналитики в холдинге «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатре «Иви», а также работал на ключевых позициях в международной компании MY.GAMES, занимающейся разработкой и издательством игр.

Мария Бартюк назначена генеральным директором компании «Сеть партнерств», оператора подписки «Газпром Бонус». Людмила Боголепова возглавила департамент маркетинга компании. Ранее эксперты занимали управленческие должности в «Газпромбанке».

В новой должности Мария Бартюк сконцентрирована на реализации главных направлений бизнес-стратегии — развитии мультибрендовой подписки и выстраивании эффективных моделей взаимоотношений с партнерами. До назначения Бартюк работала в компании заместителем начальника департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств.

В роли начальника департамента маркетинга Людмила Боголепова укрепляет позиции «Газпром Бонуса» на рынке подписок. Она фокусируется на повышении эффективности маркетинговых инициатив и подборе сбалансированных каналов продвижения. Ранее Людмила возглавляла интернет-продажи банковских продуктов в «Газпромбанке». На новом месте эксперт сконцентрировала на дальнейшем развитии бренда.

Юлия Ким заняла позицию директора по маркетингу в компании «Бургер Кинг Россия». Ранее она занимала аналогичную должность в книжном сервисе «Литрес». Юлия имеет 20-летний опыт работы в крупных западных и российских компаниях, в их числе — Coca-Cola, British American Tobacco, Bacardi, Tele2.

О ключевых кадровых переходах уходящего года в рекламе: в селлерах, медийных и креативных агентствах вы можете прочитать в предыдущем выпуске.