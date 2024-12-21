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21.12.2024 в 12:00

Кадры 2024, часть 2: главные назначения года

Собрали ключевые кадровые перестановки на рынке в уходящем году

Sostav подводит итоги 2024 года и представляет обзор главных кадровых назначений в российских компаниях. Предлагаем ознакомиться с подборкой кадровых перестановок в российских компаниях: в топ-менеджменте, маркетинге, коммуникациях и PR. О ключевых кадровых переходах этого года в селлерах, медийных и креативных агентствах вы можете прочитать в предыдущем выпуске.

В топ-менеджменте стримингового сервиса «Звук» (бывший «СберЗвук») произошли изменения: b2b-аудиосервис «Звук Бизнес» возглавил Сергей Майоров. Ранее эксперт в течение семи лет работал в «Звуке», он был заместителем гендиректора и директором по развитию бизнеса, руководил продуктовыми и коммерческими командами. Сейчас Сергей Майоров отвечает за стратегическое развитие b2b-стриминга и построение продуктовых взаимосвязей в экосистеме «Звука».

Сергей Майоров

Егор Бормусов назначен директором по маркетингу мобильного оператора Т2. Он сфокусируется на поддержке нового бренда «с учетом эволюционных изменений» в техническом сервисе, продукте и обслуживании. Эксперт совмет новую должность с позицией вице-президента по маркетингу «Ростелекома».

Егор присоединился к команде Т2 в ноябре 2022 года в должности медиадиректора. Как отметили в компании, под его руководством были получены «лучшие ценовые предложения» на рынке по медиаразмещению, разработаны и запущены новые подходы к диджитал-продвижению продуктов Т2.

С июня 2024 года Егор исполнял обязанности директора по маркетингу и запустил главный стратегический проект ребрендинга.

Бывший начальник отдела планирования и размещения рекламы МТС Роман Носов, перешел в телекоммуникационную компанию Т2. Также он возглавит медиадепартамент в ПАО «Ростелеком»

На новой должности Роман занимается определением и реализацией медиастратегии, разработкой главных медиа-KPI, повышением эффективности затрат на медиа, выбором партнеров и поставщиков для медиапроектов, обеспечением стратегических рекомендаций и детализированных медиапланов. Алексей Новиков назначен исполняющим обязанности начальника отдела планирования и размещения рекламы МТС, до этого он был заместителем Романа Носова и отвечал за медиапланирование и диджитал.

Роман Носов Егор Бормусов

ПАО «МТС» трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Генеральным директором ПАО «МТС» назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу. Ровшан Алиев возглавил «Экосистема МТС», а президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев перешел на должность председателя совета директоров. Должность президента ПАО «МТС» упразднена.

Инесса Галактионова Ровшан Алиев Вячеслав Николаев

Элеонора Романова заняла пост вице-президента «билайна» по маркетингу. Она отвечает за бренд, включая стратегический и операционный маркетинг, трансформацию процессов и усиление бизнеса компании. Эксперт приступила к своим обязанностям 2 декабря.

До назначения в «билайне» Элеонора занимала ключевые позиции в крупных российских компаниях. В частности, в S7 Group эксперт возглавляла маркетинговую и PR-функции. Она руководила несколькими департаментами, которые охватывали все функции маркетингового сопровождения компании, включая стратегическое планирование, аналитику и клиентский опыт.

Элеонора Романова

«Сбербанк» меняет структуру технологического направления бизнеса. Новая стратегия компании предполагает создание двух технологических блоков — «Технологии» и «Технологическое развитие». Первым в должности старшего вице-президента руководит Кирилл Меньшов, второй возглавил старший вице-президент «Сбера» Андрей Белевцев.

Блок «Технологическое развитие» возглавит старший вице-президент «Сбербанка» Андрей Белевцев. Блок «Технологии» запустят под руководством Кирилла Меньшова. Топ-менеджер перешёл на должность старшего вице-президента из «Ростелекома», где отвечал за ИТ-кластер.

Меньшов начинал карьеру в CBOSS. В разные годы он работал в Yota и ИТ-директором в банке «Открытие». С 2017 года эксперт руководил развитием ИТ-экосистемы «Ростелекома», разработкой и внедрением инновационных цифровых сервисов и продуктов в позиции старшего вице-президента по информационным технологиям. На этой должности Меньшова сменил Дарий Халитов.

Ранее в группе он занимал позицию вице-президента по развитию информационных систем. В новой должности Халитов возглавит блок информационных технологий и ИТ-кластер группы. Его основной задачей станет реализация следующей фазы ИТ-стратегии компании, ориентированной на период 2024−2030 годов.

Халитов более шести лет работает в «Ростелекоме» и имеет более чем десятилетний опыт работы в области ИТ на финансовом и телекоммуникационном рынках. Как отметили в компании, он принимал «ключевое участие» в трансформации «Ростелекома» в провайдера цифровых сервисов. Ранее отвечавший за ИТ-кластер «Ростелекома» Кирилл Меньшов перешёл в «Сбер».

Кирилл Меньшов Андрей Белевцев Дарий Халитов

Артём Алёшкин занял пост старшего вице-президента «Сбербанка». Он также руководит блоком «Развитие клиентского опыта В2С». Алёшкин более 20 лет работает в российском банковском бизнесе. До назначения он был старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка «Открытие», в котором работал с 2021 года.

Артём Алёшкин

Раиса Полякова назначена управляющим директором торговой сети «Перекрёсток» (принадлежит X5 Group). На этой позиции она сменила Владимира Салахутдинова, который перешел на должность директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group. До работы в Х5 эксперт пять лет руководила бизнесом KFC в России и странах СНГ. В разные годы Полякова также работала директором по персоналу в LG Electronics и Jonson&Jonson.

Раиса Полякова

Дмитрий Антонов в апреле занял пост директора по маркетингу «Мегамаркета». На этой позиции эксперт отвечает за разработку и реализацию маркетинговой стратегии маркетплейса, включающую в себя усиление эффективности маркетинговых инструментов, а также ценовых и неценовых промомеханик с целью привлечения, удержания и возврата пользователей.

До назначения Антонов работал в компании на позиции директора по развитию бизнеса. Он отвечал за направления продуктового маркетинга, федерального и категорийного промо, а также развитие клиентского опыта.

Дмитрий Антонов

Дмитрий Сосунов возглавил парфюмерно-косметическую сеть «Лэтуаль». Как следует из данных ЕГРЮЛ, генеральный директор юридического лица ритейлера — ООО «Алькор и ко» — сменился 10 апреля. Ранее должность гендиректора занимала Татьяна Володина.

Дмитрий Сосунов

Ольга Паршина заняла должность операционного директора российского подразделения Metro и вошла в совет директоров компании. Ранее на этой позиции работал Эмманюэль Прюво.

Ольга Паршина

Лилия Кочеткова назначена на должность операционного директора Sunlight. На новой позиции Кочеткова продолжила реализацию стратегии ускоренного роста сети. С её помощью были выстроены многие существующие бизнес-процессы компании и запущено большинство успешных клиентских кейсов.

В июне 2024-го позицию директора по маркетингу Sunlight покинул Альберт Усманов. Позже он стал директором по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ.

В августе директором по маркетингу Sunlight назначили Галину Никитину. Она ушла из компании в сентябре.

Яна Малеева была назначена директором по маркетингу Sunlight в октябре. До этого она в течение 13 лет эксперт работала в торговой сети «Золотое яблоко», где прошла карьерный путь от консультанта до директора по маркетингу.

Лилия Кочеткова Альберт Усманов Галина Никитина

Генеральным директором ювелирной сети «585 Золотой» стал Дмитрий Лазарев. Ранее он занимал руководящие позиции в сети ювелирных магазинов Sunlight, розничной компании «М.Видео-Эльдорадо» и сети по продаже электроники и бытовой техники «Сотмаркет». Профессиональный стаж Лазарева в топ-менеджменте компаний превышает 12 лет.

Дмитрий Лазарев

В мае группа «М.Видео-Эльдорадо» создала новую структуру — дирекцию по электронной коммерции. Её возглавила Александра Иванченко. Дирекция работает под руководством главного исполнительного директора группы Сергея Ли. Прошлый опыт работы эксперта включает стратегическое управление и кризисное руководство на ключевых постах в компаниях «Остин», «Юлмарт», и «Нестле».

Александра Иванченко

Новым креативным директором Calvin Klein Collection стала Вероника Леони. Ранее она работала с брендами Jil Sander, Phile's Céline, Moncler и The Row. В последней компании эксперт занимала пост директора по дизайну женской и мужской одежды. Топ-менеджер отвечает за создание коллекции Calvin Klein осень-зима 2025, в которую войдут мужская и женская одежда, нижнее бельё и аксессуары.

Вероника Леони

Национальный финансовый совет согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина на должность главы Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Владимир Комлев, возглавлявший НСПК с момента её основания в 2014 году, покинул компанию в январе 2024 года. С тех пор обязанности гендиректора выполняет Олег Тишаков, который ранее был руководителем организационно-правового департамента НСПК.

Дмитрий Дубынин

Экс-президент МТС Алексей Корня несколько месяцев назад стал соруководителем компании CTF, через которую «Альфа-Групп» владеет X5 Group. Топ-менеджер не занимается операционной деятельностью. Это техническая должность, роль эксперта скорее носит координационный и консультационный характер,

Алексей Корня

Ирина Дворникова назначена руководителем департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group). Эксперт присоединилась к команде директора по стратегическому маркетингу Михаила Ярцева. Она отвечает за бренд, коммуникации и продвижение торговой сети.

Дворникова более 20 лет работает в секторе FMCG, в таких компаниях, как Cadbury, Baiersdorf, Nestle, LVMH, CCH, на глобальных и локальных брендах (Dirol, Nivea, Nescafé и др.).

Ирина Дворникова

Надежда Бабина назначена директором по маркетингу группы компаний «Самолёт». В её задачи вошли разработка и реализация бренд-, маркетинговой и коммуникационной стратегий блока девелопмент. Эксперт проработала в сфере маркетинга больше 15 лет. Возглавляла операционный маркетинг в сети магазинов «Пятёрочка». В последние годы работала директором по маркетингу в сети гипермаркетов «Лента».

Надежда Бабина

Павел Морозов возглавил направление слияний и поглощений (M&A) в «Авито». Компания усиливает практику M&A сделок для укрепления конкурентных позиций всех бизнес-направлений. Морозов занимается прямыми и венчурными инвестициями в IT-компании больше 17 лет.

Яков Пейсахзон назначен директором по медиапродажам в «Авито». Топ-менеджер развивать инструменты медийной рекламы на платформе, заниматься стратегиями и основными бизнес-показателями направления. Пейсахзон работает на рынке диджитал-маркетинга больше 12 лет. Ранее он руководил перфоманс-направлением в «Яндексе», а также развивал рекламную платформу в VK.

Директором по финансовым сервисам «Авито» назначена Татьяна Жаркова. Она отвечает за развитие финтех-направления компании. Топ-менеджер занимала руководящие посты в кредитных организациях «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк РУС», а также в «Ассоциации ФинТех», блокчейн-операторе «Системы распределённого реестра».

Павел Морозов Яков Пейсахзон Татьяна Жаркова

Вячеслав Пиксаев назначен новым гендиректором оператора доставки документов и грузов СДЭК. Он отвечает за поиск новых решений для вывода компании на очередной этап развития. Топ-менеджер имеет обширный опыт работы в сфере логистики. Он стоял у истоков создания СДЭК в 2000 году вместе с Леонидом Гольдортом. На протяжении этого времени Пиксарев состоял в совете директоров и занимался операционной деятельностью компании.

Вячеслав Пиксаев

Директором по маркетингу ПСБ стала Анна Груздо. Эксперт отвечает за дальнейшее повышение узнаваемости и силы бренда банка. Отдельным направлением работы топ-менеджера станет развитие потенциала ПСБ в новых регионах России. Груздо имеет 25-летний опыт работы в сфере маркетинга. Эксперт специализируется на крупных федеральных маркетинговых кампаниях и масштабных ребрендингах. Один из знаковых проектов в карьере топ-менеджера — формирование и внедрение коммуникационной стратегии в рамках обновления бренда.

Ольга Циос назначена директором по управлению ростом бизнеса и взаимодействию с клиентами (Chief Growth Officer) розничной сети «Магнит». Там рассказали, что ключевыми задачами Ольги на новой позиции станут формирование и реализация стратегии роста бизнеса «Магнита», качественное усиление портфеля брендов и собственных торговых марок компании, разработка и запуск коммуникационных проектов и креативных кампаний, привлечение новых клиентов, а также повышение лояльности существующей аудитории. Ранее Ольга занимала должность директора по цифровому маркетингу и электронной коммерции распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Антон Зубов назначен директором бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») в ретейлере «Магнит». В новой должности эксперт занимается формированием и реализацией стратегии развития бизнес-формата «Фудтех», объединяющего доставку и самовывоз из магазинов сети «Магнит», а также улучшением качества клиентского сервиса. Антон присоединился к команде «Магнита» в январе 2023-го в должности финансового директора блока «Магнит Омни», который объединяет бизнес-форматы «Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет».

До прихода в «Магнит» Зубов работал финансовым директором Delivery Club. В разные годы он занимал руководящие должности в совместном предприятии «Сбера» и VK в сфере транспорта и еды, Lamoda и других компаниях.

В мае Евгений Случевский стал генеральным директором розничной сети «Магнит». Ранее он занимал позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу компании. До прихода в «Магнит» в 2022 году Случевский работал в группе компаний «Русагро», где руководил бизнес-направлением группы по мясному производству. До этого занимал позицию управляющего директора компании по производству и продаже продуктов питания «Интегра», а также работал в компании McKinsey&Company.

Ольга Циос Антон Зубов

Александра Бабкина заняла должность директора по устойчивому развитию онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью «Циан». На новой позиции эксперт ответственна за формирование стратегии бренда в области ESG, планирование и ведение социально значимых проектов в этой сфере.

Александра Бабкина

Оксана Жданович в июне заняла пост директора по маркетингу медицинской компании «Инвитро». Эксперт развивает общую стратегию продвижения продуктов и услуг. Также в числе задач — повышение эффективности маркетинговых инструментов и усиление позиций бренда в странах присутствия компании. Жданович больше 25 лет трудится в сфере маркетинга. Она работала в компаниях Unilever, KraftHeinz, «Иль де Ботэ», Sephora и других. До назначения в «Инвитро» топ-менеджер руководила департаментом маркетинга O’stin.

Оксана Жданович

Максим Басов назначен гендиректором одежного ритейлера Gloria Jeans. Руководившая компанией Лилия Булатова перешла на должность главного мерчендайзера, возглавив блок создания и развития продукта. Басов до 2021 годах руководил ГК «Русагро», весной 2022 года стал гендиректором СУЭК. За свою карьеру он занимал руководящие должности в структурах «Северстали», «Кузбассугля», «Интерпайпа», а также возглавлял холдинг «Металлоинвест».

Максим Басов

Виолетта Юрьева заняла пост директора по маркетингу производителя декоративной косметики Divage. На данной позиции она сменила Анну Морневу. В новой должности эксперт управляет маркетингом бренда, включая формирование маркетинговой стратегии, участие в разработке продуктов, повышение уровня знания и лояльности, проведение рекламных мероприятий, взаимодействие с ключевыми партнёрами.

Ранее Юрьева работала на аналогичных должностях в косметической компании Mixit, сети магазинов мужской одежды Kanzler, компании «Арнест» (бренды «Прелесть», «Симфония», «Дихлофос»).

Виолетта Юрьева

Сергей Анисимов занял пост директора по стратегическому маркетингу и развитию в группе компаний «ЛитРес». До прихода в ГК «ЛитРес» он в течение шести лет выстраивал функции стратегии, маркетинга и аналитики в холдинге «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатре «Иви», а также работал на ключевых позициях в международной компании MY.GAMES, занимающейся разработкой и издательством игр.

Сергей Анисимов

Мария Бартюк назначена генеральным директором компании «Сеть партнерств», оператора подписки «Газпром Бонус». Людмила Боголепова возглавила департамент маркетинга компании. Ранее эксперты занимали управленческие должности в «Газпромбанке».

В новой должности Мария Бартюк сконцентрирована на реализации главных направлений бизнес-стратегии — развитии мультибрендовой подписки и выстраивании эффективных моделей взаимоотношений с партнерами. До назначения Бартюк работала в компании заместителем начальника департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств.

В роли начальника департамента маркетинга Людмила Боголепова укрепляет позиции «Газпром Бонуса» на рынке подписок. Она фокусируется на повышении эффективности маркетинговых инициатив и подборе сбалансированных каналов продвижения. Ранее Людмила возглавляла интернет-продажи банковских продуктов в «Газпромбанке». На новом месте эксперт сконцентрировала на дальнейшем развитии бренда.

Мария Бартюк, Людмила Боголепова

Юлия Ким заняла позицию директора по маркетингу в компании «Бургер Кинг Россия». Ранее она занимала аналогичную должность в книжном сервисе «Литрес». Юлия имеет 20-летний опыт работы в крупных западных и российских компаниях, в их числе — Coca-Cola, British American Tobacco, Bacardi, Tele2.

Юлия Ким

О ключевых кадровых переходах уходящего года в рекламе: в селлерах, медийных и креативных агентствах вы можете прочитать в предыдущем выпуске.

Ростелеком Магнит Билайн Сбербанк МТС Перекресток Burger King ЦИАН 585/Золотой Metro Пятерочка Л'Этуаль Divage S7 Group Рив Гош Avito VK М.Видео-Эльдорадо Sunlight ПСБ X5 Group СДЭК Звук мегамаркет Газпром Бонус t2 Calvin Klein Collection
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