Вице-президентом «билайна» по маркетингу назначена Элеонора Романова

Элеонора Романова заняла пост вице-президента «билайна» по маркетингу. Она будет отвечать за бренд, включая стратегический и операционный маркетинг, трансформацию процессов и усиление бизнеса компании. Эксперт приступит к своим обязанностям 2 декабря. Об этом сообщается на сайте компании.

До назначения в «билайне» Элеонора занимала ключевые позиции в крупных российских компаниях. В частности, в S7 Group эксперт возглавляла маркетинговую и PR-функции. Она руководила несколькими департаментами, которые охватывали все функции маркетингового сопровождения компании, включая стратегическое планирование, аналитику и клиентский опыт.

Кроме работы в маркетинге, Элеонора Романова имеет опыт управления персоналом и проектами устойчивого развития. Она создавала ESG-направление S7, а также инициировала выпуск нефинансовой отчетности.

Сергей Анохин, генеральный директор «билайна»: Элеонора Романова — настоящий профессионал, который понимает, как сделать бренд любимым, а с помощью маркетинга усилить бизнес и вывести его на принципиально новый уровень. Ее экспертиза поможет нам реализовать наши амбициозные планы.