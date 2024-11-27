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27.11.2024 в 15:04

Вице-президентом «билайна» по маркетингу назначена Элеонора Романова

Эксперт будет полностью отвечать за бренд

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Элеонора Романова

Элеонора Романова заняла пост вице-президента «билайна» по маркетингу. Она будет отвечать за бренд, включая стратегический и операционный маркетинг, трансформацию процессов и усиление бизнеса компании. Эксперт приступит к своим обязанностям 2 декабря. Об этом сообщается на сайте компании.

До назначения в «билайне» Элеонора занимала ключевые позиции в крупных российских компаниях. В частности, в S7 Group эксперт возглавляла маркетинговую и PR-функции. Она руководила несколькими департаментами, которые охватывали все функции маркетингового сопровождения компании, включая стратегическое планирование, аналитику и клиентский опыт.

Кроме работы в маркетинге, Элеонора Романова имеет опыт управления персоналом и проектами устойчивого развития. Она создавала ESG-направление S7, а также инициировала выпуск нефинансовой отчетности.

Сергей Анохин, генеральный директор «билайна»:

Элеонора Романова — настоящий профессионал, который понимает, как сделать бренд любимым, а с помощью маркетинга усилить бизнес и вывести его на принципиально новый уровень. Ее экспертиза поможет нам реализовать наши амбициозные планы.

Элеонора Романова, заместитель генерального директора по маркетингу «билайна»:

Нам предстоит решить множество задач, чтобы наши продукты стали еще удобнее, безопаснее и технологичнее. Я рада присоединиться к команде билайна и надеюсь, что мой опыт поможет найти новое прочтение бренда, сохранив его наследие.

Билайн Кадры 2024 Элеонора Романова
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