Ольга Циос из «Столото» перешла в «Магнит»

Ольга Циос назначена Chief Growth Officer розничной сети «Магнит». Она будет отвечать за рост бизнеса всех онлайн- и офлайн-форматов компании, а также сети «Дикси», которая вошла в группу в 2021 году. Об этом Sostav сообщили источники на рекламном рынке.

Ранее Ольга занимала должность директора по цифровому маркетингу и электронной коммерции распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото». В компании она отвечала за рост бизнеса в e-com, повышение эффективности и максимизацию прибыли этого канала.

Ольга Циос около 20 лет работает в маркетинге и бизнес-девелопменте. До «Столото» эксперт развивала несколько бизнес-направлений в «Яндексе» на различных позициях. В разные годы Ольга также работала в международных компаниях, среди них — Danone, Kimberly-Clark.

На прошлой неделе Егор Шумилин стал руководителем «Большого формата» «Магнита», а Никита Герц — руководителем «Ультрамалых форматов». До назначения и Егор, и Никита были действующими руководителями «Магнита».

Шумилин занимал позицию заместителя генерального директора, коммерческого директора розничной сети, а Герц отвечал за развитие фудтех-бизнеса компании («Магнит Доставка»), одного из самых динамичных торговых форматов ретейлера.