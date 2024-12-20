Кадры 2024, часть 1: главные назначения года

Смена менеджмента в медиахолдингах, онлайн-кинотеатрах, соцсетях и других медиа. Sostav подводит итоги 2024 года и представляет обзор главных кадровых назначений в российских компаниях.

Новым гендиректором онлайн-кинотеатра PREMIER , входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», назначена Виктория Михно. Она сменила на посту Сергея Стамболцяна, который полностью сфокусировался на развитии всего бизнеса цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» в роли главы компании «ГПМ Проекты».

Виктория работает в PREMIER четыре года. В 2020 году она пришла в компанию на должность директора по развитию бизнеса, занималась привлечением новых платящих пользователей и развитием платной модели монетизации. В перечень её обязанностей также входила дистрибуция и продажа подписок на маркетплейсах, в магазинах электроники и салонах связи, сотрудничество с мобильными операторами и интернет-провайдерами, размещение контента PREMIER в развлекательных порталах на разных видах транспорта. В июле этого года Виктория стала заместителем гендиректора PREMIER.

Давид Кочаров стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра. На новой позиции эксперт отвечает за контентную политику сервиса, включая производство оригинальных проектов, продвижение, закупку контента и взаимодействие с телеканалами холдинга ( ТНТ , ТВ-3, «Пятница!», «Матч ТВ», «Суббота!»).

Позицию в PREMIER Давид совмещает с должностью генерального продюсера RUTUBE (принадлежит ГПМХ), которую занимает с 2021 года.

Алексей Казаков назначен директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви». Он отвечает за весь производственный цикл фильмов и сериалов платформы. Программным директором департамента назначен Ренат Шаяхметов, который ранее отвечал за развитие бренда и контентный маркетинг «Иви».

Гендиректор «Яндекса» Артём Савиновский перестал возглавлять онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». В этой должности его сменил Александр Дунаевский, который до этого отвечал в компании за развитие продукта. До прихода в «Кинопоиск» Дунаевский работал в сервисе «Яндекс Директ», а также в издании о развлечениях «Афиша», «Газпром-медиа Холдинге» и Bazelevs Group.

Коммерческий департамент «Яндекса» возглавил Игорь Богачёв. Он продолжит выстраивать отношения с рекламным рынком: рекламодателями, агентствами и другими партнёрами. Как пояснили в «Яндексе», приоритеты коммерческого департамента под руководством Богачёва останутся прежними — рост эффективности рекламной системы и инструментов монетизации, расширение собственного инвентаря.

В разные годы Богачёв занимал должность генерального директора SAP СНГ, заместителя гендиректора Xerox СНГ.

Бывший HR-директор Ozon Tech Анастасия Кучай стала вице-президентом по персоналу в VK . В числе задач топ-менеджера — реализация кадровой стратегии и развитие образовательных проектов. В зону ответственности топ-менеджера вошли проекты по усилению HR-бренда VK и повышению эффективности бизнес-процессов в области управления персоналом.

C 2021 года Кучай занимала должность HR-директора в Ozon Tech, где курировала запуски новых HR-проектов и продуктовых практик. До этого в течение 10 лет занимала руководящие посты в компаниях LazadaGroup, RedStone Capital и Twino.

Елена Бальмонт покинула пост гендиректора «МТС Медиа». Её место заняла председатель совета директоров «МТС Медиа», бывший гендиректор видеосервиса PREMIER Софья Митрофанова.

Елена Бальмонт возглавила компанию в феврале, но 5 июня покинула её. По данным источников, «причиной стали разногласия с руководством МТС, а также с генпродюсером онлайн-кинотеатра Kion (входит в «МТС Медиа») Игорем Мишиным.

В 2016−2018 годах Митрофанова занимала позицию директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви», в 2018−2020 годах — генерального продюсера видеосервиса Okko. С 2021 года руководила видеосервисом PREMIER, но в январе 2023 года ушла, чтобы стать независимым продюсером.

Екатерина Рыжавина назначена диджитал-директором агентства полного цикла «СберМаркетинг». Среди задач топ-менеджера — рост бизнеса, развитие диджитал-продуктов, экспертизы и клиентского сервиса, а также редизайн опыта команд внутри разных диджитал-направлений. В апреле направление видеопроизводства в креативном подразделении «СберМаркетинга» возглавил Олег Гридасов.

До назначения Гридасов работал в ГК «Родная Речь» , где на позиции руководителя группы производства отвечал за весь производственный цикл. В частности, больше 10 лет он проработал продюсером видеопроизводства в креативном агентстве Leo Burnett. Гридасов работал с такими клиентами, как «Вкусно — и точка», Procter&Gamble, Samsung, Unilever, PepsiCo, Hasbro, Skoda, «Сбербанк», «Ростелеком», Electrolux, «Мегафон», Reckitt Benckiser, Mondelēz International.

Александр Мовсесов возглавил направление спецпроектов сейлз-хауса «СберСеллер». Он сосредоточится на создании креативных спецпроектов, реализации идей в кампаниях клиентов, а также сфокусируется на решениях online-to-offline-проектов. Эксперт начал свою карьеру в индустрии рекламы и маркетинга более 17 лет назад. 12 из них он проработал в компании Okkam , а также на телеканале СТС и группе ADV.

Напомним, в феврале к команде сейлз-хауса присоединилась Евгения Лысенко. Она заняла пост директора по стратегии. До назначения, с 2015-го по 2024 год, эксперт занимала должность директора по развитию бизнеса в OMD Media Direction .

Денис Марфутин занял позицию руководителя подразделения развития e-com в «Яндекс Рекламе». Ранее он работал в должности директора по электронной коммерции оператора оптовой торговли Metro. В Metro Марфутин совместно с командой увеличили продажи e-com до 35% от оборота, вывели на маркетплейсы с СТМ, а также запустили приложение MShop App для B2B-клиентов.

До Metro, с 2019-го по 2022-ой, Марфутин был CMO в e-com проекте X5 Retail Group — «Vprok.ru Перекрёсток». Ранее эксперт являлся членом правления и занимал пост директора по маркетингу в российском подразделении Ford Motor Company.

Генеральным директором медиахолдинга «ФедералПресс» назначена Надежда Плотникова. Ранее в компании она занимала пост директора по развитию. Топ-менеджер занимается укреплением позиций «ФедералПресс» как федерального медиахолдинга, развитием его региональной сети, реализацией проектов по поддержке отечественного предпринимательства и регионов России, а также разработкой новых для читателей и рекламодателей форматов.

Олег Орлов, который ранее был гендиректором «ФедералПресс», занимается развитием новых направлений в инвестиционно-консалтинговой компании Global Bridge Capital. Структура входит в группу компаний Global Bridge Group Ивана Ерёмина, основателя медиахолдинга «ФедералПресс».

Роман Уманский стал гендиректором издательского дома «Коммерсантъ», в его задачи войдёт операционное управление и развитие бизнеса группы. Ранее эксперт занимал руководящие посты в Yota, «Комстар-ОТС» и «Вымпелкоме».

Экс-сотрудник медиа- и госструктур Владимир Желонкин работал президентом ИД «Коммерсантъ» с 2013-го, а с 2016-го стал его гендиректором. В 2018 году он сменил на посту главного редактора ИД «Коммерсантъ» Сергея Яковлева. В конце июля стало известно, что Владимир покинет «Коммерсантъ» ради должности заместителя министра просвещения.

Единый департамент медиа, Wildberries и оператора наружной рекламы Russ , возглавил Борис Пешняк. Топ-менеджер отвечает за построение единого кросс-канального медиа и объединением коммерческих структур. Ранее эксперт занимал должность коммерческого директора Russ.

Гендиректором объединенной группы компаний Wildberries и Russ стала глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Глава группы Russ Роберт Мирзоян назначен главным исполнительным директором.

В рамках объединенного Департамента медиа создан единый блок «Маркетинг». Главой блока назначена Наталья Пейсахович, обладающая многолетним и разносторонним опытом. Наталья занималась продвижением брендов PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн», а также возглавляла маркетинг «Интач Страхования» и онлайн-кинотеатра Okko. В течение последних семи лет она работала над продвижением платежной системы «Мир», создавала и продвигала бренд СБП.

Куратором направления аналитики блока «Маркетинг» назначен Леонид Чернядьев. Леонид обладает обширным опытом в performance-маркетинге, продуктовой и рекламной аналитике, имеет два высших технических образования, в настоящее время заканчивает обучение по программе MBA. За направление медиа и эффективности рекламных кампаний в блоке отвечает Алексей Краснов, который занимает должность медиадиректора. В рамках Департамента также создается отдельный блок «Продукт», куратором и руководителем которого стал Вячеслав Никонов. Вячеслав более 14 лет проработал в «Яндексе», строил направление trust&safety, отвечал за монетизацию и b2b-продукт в сервисах классифайдов «Яндекса», также занимал должность директора по продукту auto.ru.

К команде объединенного Департамента медиа присоединилась Наталья Павликова, которая в должности директора по стратегическому развитию продаж отвечает за укрепление позиций компании на рынке и расширению потенциала рекламных продуктов. CTO единой рекламной платформы назначен Андрей Жуков.

Алексей Минаев ушел с поста заместителя управляющего директора Ozon. Он занял должность директора по стратегическому развитию Wildberries.

PR-директором «РВБ» стала Анна Брычева. Она подключилась к формированию и внедрению стратегии позиционирования объединённой компании, в том числе на международном уровне. Эксперт больше 15 лет занимается коммуникациями, возглавляла PR-блоки в структурах московского правительства, вела коммуникации Роспотребнадзора, руководила GR-блоком в АНО «Диалог».

Ирина Цеплинская, возглавлявшая департамент корпоративных коммуникаций в Russ, стала директором департамента коммуникаций с медиаиндустрией в «РВБ». Топ-менеджер работает над укреплением публичного образа объединённой компании как одного из ключевых игроков российского рекламного рынка.

Анна Старкова назначена директором по спецпроектам. Она отвечает за специальные имиджевые проекты, организацию мероприятий и развитие личного бренда Татьяны Бакальчук.

Кристина Спирёва стала HR-директором «РВБ».

В 2024 году «билайн adtech» (рекламные технологии «билайн бизнес») трансформировал команду продуктово-технического направления. Диджитал-стрим в части продуктовой составляющей возглавил Никита Васильев. Развитие и поддержка диджитал-продуктов находится в компетенции Юлии Лазаревой, присоединившейся к «билайн adtech» ранее. Виктория Ткачук объединила продуктовый стрим мобильной рекламы. Павел Петлинский стал техническим директором «билайн adtech».

О кадровых перестановках в российских компаниях: в топ-менеджменте, маркетинге, коммуникациях и PR уходящего года — читайте в следующем выпуске.