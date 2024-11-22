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22.11.2024 в 14:15

«Газпром Бонус» объявил о новых назначениях в топ-менеджменте

Мария Бартюк стала генеральным директором компании, а Людмила Боголепова — главой департамента маркетинга

Фото: Мария Бартюк, Людмила Боголепова

Мария Бартюк назначена генеральным директором компании «Сеть партнерств», оператора подписки «Газпром Бонус». Людмила Боголепова возглавила департамент маркетинга компании. Ранее эксперты занимали управленческие должности в «Газпромбанке». Об изменениях в топ-менеджменте Sostav сообщили в компании.

Там пояснили, что кадровые изменения призваны «ускорить рост компании, стимулировать дальнейшее развитие подписки, в том числе через усиление внутригрупповых партнерств».

«Синергия продуктов и сервисов компаний группы станет одной из ключевых задач команды «Газпром Бонус» и нового топ-менеджмента», — добавили в компании.

В новой должности Мария Бартюк сконцентрируется на реализации главных направлений бизнес-стратегии — развитии мультибрендовой подписки и выстраивании эффективных моделей взаимоотношений с партнерами.

До назначения Бартюк работала в «Газпромбанке» заместителем начальника департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств. Она отвечала за запуск и развитие цифровых сервисов кредитной организации.

Мария Бартюк, генеральный директор подписки «Газпром Бонус»:

Наша цель — создать лучший и уникальный продукт на рынке, который будет не только отвечать текущим запросам клиентов, но и предвосхищать их. Мы продолжим расширять ассортимент предложений подписки, учитывая различные жизненные сценарии и интересы наших подписчиков, что уже является сильной стороной «Газпром Бонуса».

Важным направлением нашей стратегии станет дальнейшее расширение эксклюзивных предложений, которые будут доступны только подписчикам.

В роли начальника департамента маркетинга Людмила Боголепова займется укреплением позиций «Газпром Бонуса» на рынке подписок. Она сфокусируется на повышении эффективности маркетинговых инициатив и подборе сбалансированных каналов продвижения.

Людмила Боголепова, начальник департамента маркетинга подписки «Газпром Бонус»:

Моя главная задача — донести до аудитории все преимущества «Газпром Бонуса» и укрепить его уникальное позиционирование как кастомной лайфстайл-подписки. За три года сервис добился больших успехов, мы хотим сохранить и преумножить высокие результаты команды и оценки наших подписчиков.

Ранее Людмила возглавляла интернет-продажи банковских продуктов в «Газпромбанке», где за три года ей удалось почти вдвое увеличить их объем. На новом месте эксперт сосредоточится на дальнейшем развитии бренда.

Газпром Бонус Мария Бартюк Людмила Боголепова
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