Яна Малеева покинула компанию Sunlight

Яна Малеева покинула пост директора по маркетингу сети ювелирных магазинов Sunlight. Об этом Sostav рассказали источники на рекламном рынке. Яна подтвердила, что завершила сотрудничество с компанией.

«Изначально с Sunlight была договоренность на проектную работу. За месяц был проведен аудит внутренних процессов работы отдела маркетинга, отчет был предоставлен владельцам и топ-менеджменту. На этом наше сотрудничество завершилось», — пояснила эксперт.

В Sunlight также заявили, что Яна Малеева «приходила в компанию на проект» и «успешно справилась с поставленными задачами».

Комментарий пресс-службы Sunlight: Яна Малеева приходила в компанию на проект и на аудит, успешно справилась с поставленными задачами и ушла работать далее на фриланс.

Яна Малеева была назначена директором по маркетингу Sunlight в октябре. До этого она в течение 13 лет работала в торговой сети «Золотое яблоко», где прошла карьерный путь от консультанта до директора по маркетингу.

В июне 2024-го позицию директора по маркетингу Sunlight покинул Альберт Усманов. Позже он стал директором по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ. В августе директором по маркетингу Sunlight назначили Галину Никитину. Она ушла из компании в сентябре.