МТС объявила об изменении корпоративной структуры и новых назначениях в руководстве

ПАО «МТС» трансформируют в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Об этом Sostav сообщили в компании.

Сейчас нетелеком-бизнесы МТС составляют почти половину (45%) выручки группы. «Создание отдельных юридических структур обеспечит прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки», — пояснили в компании.

Там добавили, что в ПАО «МТС» будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица «Экосистема МТС», 100% которого принадлежат ПАО «МТС». При этом «Экосистема МТС» будет иметь «большую самостоятельность» в своей деятельности.

Генеральным директором ПАО «МТС» назначена Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу.

Ровшан Алиев возглавит «Экосистема МТС». Как рассказали в компании, эксперт обладает «большим опытом построения эффективного корпоративного управления и вывода активов на биржу».

Для гармонизации работы всех направлений группы и управления трансформацией совет директоров получит новые полномочия и будет активнее вовлечен в работу компании. В связи с этим президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев переходит на должность председателя совета директоров, должность президента ПАО «МТС» будет упразднена.

При совете директоров создан комитет по трансформации, в состав которого вошли члены СД и лидеры бизнес-вертикалей.

Вячеслав Николаев, председатель совета директоров ПАО «МТС»:



Ключевой задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет снижение долговой нагрузки в течение будущего года. В 2025 году мы откажемся от высокозатратных M&A. Для раскрытия акционерной стоимости компании мы продолжаем экосистемную трансформацию, первыми шагами которой стали IPO банковского бизнеса и создание медиахолдинга. Мы видим результативность этого подхода и намерены структурировать другие бизнес-вертикали аналогичным образом в отдельные юридические лица, которые будут взаимодействовать между собой на рыночных условиях и смогут привлекать внешний капитал.

По словам Вячеслава Николаева, компания планирует объединение всех IT бизнесов группы (МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS) в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS), что «устранит ряд дублирующих функций и позволит в том числе повысить эффективность расходов на IT и получить дополнительную выручку от продажи ИТ-решений на внешний рынок».

Также компания проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений (например, «МТС Авто» и «МТС Умный Дом»), доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы.

«Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. При этом мы продолжим фокусные инвестиции в R&D, без которых невозможно развитие технологической компании», — отметил эксперт.

Вячеслав Николаев, председатель совета директоров ПАО «МТС»: Мы продолжаем проводить цифровизацию и улучшение эффективности бизнес-процессов компании. При этом мы не планируем массовых сокращений персонала и ожидаем, что оптимизация затронет менее 2% сотрудников группы. Мы прогнозируем, что принятые меры позволят нам снизить общие и административные расходы за счет более эффективного управления издержками.

МТС также выделила AdTech в отдельную вертикаль, руководить бизнесом которой продолжит Елена Мельникова. МТС AdTech войдет в состав «Экосистема МТС».

Комментируя будущее рекламной вертикали Вячеслав Николаев отметил, что бизнес является «успешной структурой» благодаря стратегическим приобретениям, таким как Segmento, Buzzoola, GetBlogger и партнерствам с ретейлерами «Магнит», X5, «М.Видео — Эльдорадо». По мнению Николаева, бизнес будет «высоко оценен на рынке».

Во вторник сообщалось, что президент МТС Вячеслав Николаев может покинуть свой пост, а компания объявит о реорганизации корпоративного управления 20 декабря.

Николаев получил должность президента МТС в марте 2021 года. Перед этим он был вице-президентом по клиентскому развитию и маркетингу.

Ранее онлайн-кинотеатр Kion (принадлежит МТС) расторгнул трудовой контракт с генеральным продюсером Игорем Мишиным. Такое решение принято «по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами».