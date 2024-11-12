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12.11.2024 в 12:45

Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании «Циан»

Она будет отвечать за формирование стратегии бренда в области ESG

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Александра Бабкина

Александра Бабкина заняла должность директора по устойчивому развитию онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью «Циан». Об этом Sostav сообщили в компании.

На новой позиции эксперт будет отвечать за формирование стратегии бренда в области ESG, планирование и ведение социально значимых проектов в этой сфере.

В компании пояснили, что проекты включают как уже стартовавшие инициативы, например, онлайн-платформу «Циан.Добро» для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, так и новые.

«Поддержка принципов устойчивого развития бизнеса полностью соответствует стратегии и корпоративным целям. Таким образом, усиление внутри бизнеса направления, сфокусированного на защите окружающей среды, поддержке социальных инициатив и добросовестных отношений с сотрудниками и клиентами является логичным и своевременным шагом», — отметили в «Циан».

Ранее Александра более 10 лет развивала социальные проекты VK в качестве директора социальных проектов, руководила сервисом для благотворительности «VK Добро», развивала партнерские социальные и благотворительные проекты с бизнесом, а также была автором и продюсером Дня борьбы с кибербуллингом в России.

ЦИАН ESG кадровое назначение Кадры2024 Александра Бабкина
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