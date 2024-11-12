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18+
12.11.2024 в 14:30

Антон Зубов стал директором бизнес-формата «Фудтех» в «Магните»

Он работает в компании с января 2023 года

Антон Зубов

Антон Зубов назначен директором бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») в ретейлере «Магнит». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

В новой должности эксперт в том числе займется формированием и реализацией стратегии развития бизнес-формата «Фудтех», объединяющего доставку и самовывоз из магазинов сети «Магнит», а также улучшением качества клиентского сервиса.

Кроме того, среди главных задач Антона — рост эффективности и прибыльности одновременно с наращиванием оборота и доли в структуре выручки компании. В «Магните» Зубов будет подчиняться директору по электронной коммерции Гюванчу Донмезу.

Антон Зубов имеет более чем 10-летний опыт работы в технологических компаниях и бизнесе электронной коммерции. В сферу его компетенций входит управление стартапами в IT и e-com, стратегическое управление, сделки M&A в сфере электронной коммерции.

Антон присоединился к команде «Магнита» в январе 2023-го в должности финансового директора блока «Магнит Омни», который объединяет бизнес-форматы «Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет».

До прихода в «Магнит» Зубов работал финансовым директором Delivery Club. В разные годы он занимал руководящие должности в совместном предприятии «Сбера» и VK в сфере транспорта и еды, VK, Lamoda и других компаниях.

Магнит Кадры2024 Антон Зубов
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