Глаза, сообщения из отпуска и незабываемые вечера: подборка апрельских роликов

В апреле бренды продолжили экспериментировать с форматами, эмоциями и героями. Одни визуализировали вкус, другие обратились к ностальгии, а третьи — к скороговоркам. Дерзкий утконос, безлимитное счастье и многое другое — в подборке роликов от Sostav.

Глаз да глаз за контентом

«VK Видео» запустил креативную кампанию, где героями стали пара выразительных глаз — новые маскоты платформы. Они символизируют «сплошное смотрение» и переосмысляют выражение «I'm all ears» как «я весь в экране». Контрастный дуэт глаз, созданный агентством Contrapunto , участвует в комичных сценках, передавая эмоции и отражая привычки аудитории. Концепция акцентирует внимание на вовлечённости пользователей в видеоконтент. Подробнее на Sostav.

Каневский раскрывает выгодную акцию «Ленты»

В рекламной кампании « Ленты» и агентства « СберМаркетинг » Леонид Каневский предстал в образе ведущего детективного шоу, чтобы представить акцию на премиальные ножи Platinum Choice. Ролик стилизован под тру-крайм жанр: мрачное освещение, напряжённая музыка и крупные планы создают атмосферу расследования. Каневский рассказывает о мужчине, который с криком «ПО-РУБ-ЛЮ!» хватается за нож, что сначала кажется угрозой, но оказывается радостью от покупки ножа за рубль. Подробнее на Sostav.

Платить нельзя — утконос не велит

Банк «Точка» и агентство «Восход» представили новый рекламный ролик, в котором предприниматель стремится заплатить за обслуживание, но сталкивается с неожиданным препятствием — утконосом, символизирующим бесплатный, но качественный сервис. Ролик продолжает кампанию «Бизнесу быть!» и подчеркивает, что даже бесплатные услуги могут вызывать желание отблагодарить за высокий уровень обслуживания. Подробнее на Sostav.

«Точка» разрушает офисные шаблоны

Банк «Точка» и агентство «Восход» представили новый рекламный ролик, призывающий: «Меняй работу». В центре сюжета — офис, где сотрудники, одетые одинаково, выполняют рутинные задачи по скриптам, не имея возможности влиять на процессы. Контрастом выступает «Точка», где каждый сотрудник, независимо от должности, может принимать решения и менять процессы. Подробнее на Sostav.

«Махеевъ» показал, как выглядит эмоция «вкусно»

«Махеевъ» и агентство «Восход» представили визуальный сиквел к ролику «Вы тоже это чувствуете?» — дерзкую попытку показать вкус как эмоцию. Вместо привычных «людей за столом» — абстрактный мир ярких красок, текучих форм и насыщенных звуков. Фантазийный видеоряд снят эффектом непрерывного кадра, создавая полное погружение. Креативный подход разрушает шаблоны категории и превращает вкус в визуальный и аудиальный экшен, от которого хочется… есть.

Сила без компромиссов

HAVAL и агентство BBDO представили новую рекламную кампанию, посвященную запуску пикапа GWM POER на российском рынке. В центре внимания — не просто демонстрация технических характеристик, а передача эмоционального опыта владения автомобилем. Ролик, стилизованный под мини-фильм, подчеркивает сочетание внешней мощи и внутренней элегантности пикапа, создавая ощущение комфорта и уверенности для будущих владельцев. Подробнее на Sostav.

«Авито Услуги» против цирка в строительстве

Платформа « Авито Услуги» представила новую рекламную кампанию «Стройка без цирка», созданную агентством Instinct & MORE совместно с продакшен-студией Stereotactic и графической студией Knife. Кампания обыгрывает риски обращения к строителям по рекомендациям знакомых, сравнивая их с неуклюжими цирковыми артистами. В ролике герой наблюдает за «трюками» таких мастеров: один поднимает стопку кирпичей, словно штангу, другой жонглирует разводными ключами, а третий балансирует с валиком и ведрами с краской. Осознав ненадежность таких исполнителей, он обращается к «Авито Услугам», где находит проверенного мастера с реальными отзывами и высоким рейтингом. Подробнее на Sostav.

«Островок» скинул кружки

Сервис онлайн-бронирования «Островок» представил новую рекламную кампанию «Забронируйте впечатления!», вдохновленную форматом «кружочков» из мессенджеров. Сюжеты роликов отражают яркие и запоминающиеся моменты из поездок, подчеркивая эмоциональную ценность путешествий. Съемки проходили в трех странах и пяти городах, чтобы передать разнообразие впечатлений. Подробнее на Sostav.

«Вдохновение» расцветает: балет, архетипы и весеннее обновление бренда

Бренд «Вдохновение» представил весеннюю кампанию «Лепестки женственности», перезапустив свое позиционирование. Теперь акцент сделан на персонализированном подходе, обращающемся к архетипам женственности: новатор, семейная, шикарная и мечтательная. Кампания включает видеоролик с балериной Анастасией Корневой, символизирующий связь бренда с балетом. Подробнее на Sostav.

Банк ПСБ совместно с агентством «Родная Речь» и продюсерским центром «ВижуМир» запустил масштабную имиджевую кампанию, чтобы переосмыслить свой образ — от «военного» и «зарплатного» банка к банку для всех. Центральным персонажем стал современный богатырь в исполнении Виктора Хориняка. Подробнее на Sostav.

«МегаФон» превратил интернет в праздник жизни

«МегаФон» запустил яркую рекламную кампанию «И жили они безлимитно и счастливо», продвигая акцию «МегаСилы на безлимиты», позволяющую выгодный трафик на соцсети, видео, мессенджеры, музыку и кино. Режиссер Олег Трофим (известный по фильмам «Майор Гром» и «Лёд») снял динамичный ролик, в котором герои наслаждаются жизнью: катаются на лошадях, делают татуировки, целуются на концерте — все под зажигательный трек «Хали-гали, паратрупер» группы «Леприконсы». Подробнее на Sostav.

Скороговорки на борту

Сервис «Авиасейлс» совместно с агентством Zebra Hero запустил новую рекламную кампанию, в которой привычное сообщение о покупке дешевых авиабилетов преподносится через скороговорку «про покупки, про покупки, про покупочки мои». В роликах пилот интегрирует скороговорку в свое объявление, а пассажиры поддерживают ее ритм творческими перформансами: дедушка играет на деревянных ложках, девушка отбивает чечетку, дама играет на губной гармошке. Комедия строится на непреодолимом желании героев подстроиться под ритм внезапно начавшейся скороговорки. Подробнее на Sostav.

20 лет вместе: как «Триколор» стал больше, чем ТВ

К своему 20-летию «Триколор» выпустил ролик о пути от спутниковой тарелки до экосистемы технологий для жизни. Кампания делает акцент на народности бренда: доверие, рекомендации и повседневное присутствие в жизни миллионов россиян. За два десятилетия «Триколор» стал больше, чем ТВ — сегодня это сервисы для дома и бизнеса, а также техника под собственным брендом: телевизоры, аудиосистемы, камеры и другое. Ролик подчеркивает, как бренд стал неотъемлемой частью жизни каждого четвертого жителя страны.

50 оттенков хрустящего

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» и агентство JAMI LUP создали ролик для репозиционирования чипсов BIGBON. Бренд перезапустил линейку вкусов для новых впечатлений. Чтобы показать разную палитру насыщенности, фактур и текстуры, агентство провело собственное исследование по чипсам. Нужно было наглядно и ярко представить, что чипсы из четырех разных упаковок отличаются не только по цвету, но и фактуре. Для каждого варианта чипсов собрали более 10 вариаций с мелким шагом по балансу насыщенности цвета и приправ.

Охрана труда — дело принципа

«Северсталь» поздравила сотрудников с Всемирным днем охраны труда, подчеркнув значимость этой темы для компании. В компании отмечают: охрана труда и промышленная безопасность — приоритеты, закреплённые как в стандартах, так и в практике на всех уровнях. Высокие требования распространяются не только на собственных сотрудников, но и на подрядчиков, работающих на промплощадке.

FUNDAY запустил кампанию с живыми лицами и настоящими историями

FUNDAY запускает новую рекламную кампанию под слоганом «Одежда для меня». Кампания объединяет самых разных людей — от студентов до семейных пар — через настоящие эмоции и узнаваемые жизненные ситуации. В ролике нет надуманной стилизации — только живые образы, простота и честность. FUNDAY показывает: каждый может найти здесь что-то свое — от ярких футболок до уютной базовой одежды.