«Меняй работу»: банк «Точка» рассказал в новом ролике о своих преимуществах

Банк «Точка» и креативное агентство «Восход» выпустили ролик, раскрывающий компанию как привлекательного работодателя. Главный посыл рекламной кампании: «Меняй работу». Для потенциальных сотрудников это призыв к действию, для текущих — напоминание о том, что каждый может влиять на процессы внутри компании: как локальные, так и глобальные.

Сюжет ролика строится вокруг импровизированного офисного пространства. В нем одинаково одетые люди выполняют одни и те же действия, они погружены в рабочую рутину, общаются по скриптам, из-за строгой иерархии внутри компании не могут повлиять на рабочие процессы.

«Если работу не изменить — поменяй работу», — говорится в ролике. На экране появляются кадры, описывающие работу в «Точке»: сотрудники свободны от корпоративных рамок, увлечены задачами и могут влиять на процессы.

Ксения Суворова, директор HR-бренда в «Точке»: Работа в «Точке» отличается от других компаний и корпораций. Несмотря на быстрый рост, нам удается сохранять культуру открытости и равенства между всеми сотрудниками — от стажеров до C-level. Над созданием комфортных условий у нас работают большие команды, которые регулярно измеряют уровень удовлетворенности сотрудников и быстро перестраивают и улучшают процессы, чтобы ребята были замотивированы и довольны. Через рекламный ролик мы постарались передать наши ценности, которые кроются в возможности влиять на решения любого уровня и предлагать свои.

Антон Рожин, креативный директор «Восход»: Сердце идеи — слоган, с одной стороны, ультимативный в своей прямолинейности и простоте, с другой стороны, более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. Наша кампания подсказывает, пожалуй, главное его значение: «Точка» — редкий пример компании на российском рынке, где любой рядовой сотрудник может влиять на процессы и «менять работу» так, как посчитает нужным. Бренд верит в потенциал каждого сотрудника и дает возможности себя проявить, что часто невозможно при традиционной иерархической системе управления. Мы, в свою очередь, благодарны бренду за доверие и рады работать со смелыми профессионалами, которые не боятся смелых идей.

Для съемок построили подиум на высоте 2,5 м, на котором находились сотрудники «Точки». Вокруг него с помощью привода вращалась камера, установленная на специально возведенной конструкции весом около 3 т. Чтобы привести камеру в движение, был изготовлен и установлен подшипник, использующийся в башенных кранах. За счет этого удалось добиться съемки платформы по дуге 270 градусов с равномерной скоростью. Подобные технологии есть только за рубежом, они стоят дорого. Такая конструкция впервые использовалась на рекламных съемках в России.

«Точка» входит в топ-10 лучших работодателей по версии hh.ru. Сейчас в компании работает больше 4,5 тыс. сотрудников. В банке действует система управления, которая предполагает отсутствие начальников, свободу принятия решений и ответственность за результат, а еще возможность работать из любой точки мира.

Состав творческой группы

«Точка»:

Директор по маркетингу: Софья Масленникова

Директор по HR-бренду: Ксения Суворова

Арт-директор: Ксения Кальченко

Бренд-менеджер: Екатерина Ярцева

Исполнительный продюсер: Екатерина Дунаева

Креативное агентство «Восход»:

Продакшен: Daddy's Film

Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина

Режиссер-постановщик: Ладо Кватания

Оператор-постановщик: Владимир Ушаков

Продюсер: Арина Алексанина

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Второй режиссер: Екатерина Лапошина

Художник-декоратор: Мария Грачева

Художник по реквизиту: Мария Степанова

Художник по костюму: Юлиана Инюшева

Художник по гриму: Игорь Бойко

Кастинг-директор: Марго Саяпина

Директор съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов

Ассистент продюсера: Карина Шаухова

Постпродакшен-продюсер: Саша Шомоди

Режиссер монтажа: Артем Дмитриев

Композитор: Саша Хьюман

CG-студия: Studio Knife

Колорист: Александр Золотарев

Фокус-пуллер: Алексей Байков

Механик: Илья Подгурский

Гафер: Антон Агеев

Долли: Kashin Dolly Gang

Моушен-контроль: Аркадий Дроздов

SFX: Евгений Сорокин

Кастинг:

Марк Давиденко

Ираида Кандудина

Милана Корнеева

Слава Бабичев

Айдар Хамидуллин

Семен Стяжкин

Саша Смычникова

Наташа Есения

Настя Новосельцева

Диана Хисматуллина

Аня Вишнякова

Саша Севосьянова

Андрей Лавриков

Рустам Надралиев

Руслан Мамадалиев

Илья Карпель