«Островок» прислал «кружочки» из путешествий

Многие туристы хотят поделиться своими впечатлениями с друзьями прямо здесь и сейчас. Это легло в основную мысль новой компании сервиса онлайн-бронирования «Островок». Сюжетами послужили ролики, на которых путешественники делятся яркими и запоминающимися моментами своих поездок.
Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую федеральную рекламную кампанию в преддверии высокого туристического сезона. Кампания переносит популярный формат видео-сообщений из мессенджеров — «кружочки» — на экраны ТВ и наружную рекламу. Идея рекламной кампании была разработана при участии креативного агентства Zebra Hero.
Идея кампании основана на привычке путешественников делиться с родными и друзьями любопытными ситуациями и приятными моментами, которые случаются с ними на отдыхе. «Островок» выбрал необычный формат «кружочков», актуальных в популярных мессенджерах — это короткие видео круглой формы, которые пользователи используют в личных переписках.
Ирина Докудовская, директор по маркетингу сервиса «Островок»:
Мы постарались создать кампанию, которая говорит с туристами на одном языке и напоминает им себя. Формат кружочков нестандартный для рекламы, но интуитивно понятный и близкий каждому, вызывает ощущение живого общения. Такие видео фиксируют момент таким, какой он есть, естественно и без постановки. А еще они как нельзя лучше сочетаются с округлой символикой нашего бренда.
Андрей Солгалов, групхэд Zebra Hero:
Уникальный во всех смыслах для нас проект. С самого начала нас вдохновляла идея выйти в ТВ-эфир с таким смелым форматом. Рады, что вместе удалось довести задумку до реализации. Мы провели шесть съемочных смен в трех странах, привезли ролики из пяти различных городов и получили неисчислимое количество впечатлений!
Вдохновением для роликов стали моменты, которые хочется сохранить в памяти: необычные отпускные локации, курьезные ситуации, захватывающие виды.
Ключевой слоган кампании — «Забронируйте впечатления!» — напоминает, что путешествия — лучший способ зарядиться новыми эмоциями и пережить незабываемый опыт.
Ирина Докудовская:
Впечатления из поездок, или «О! Моменты», как мы называем их в Островке, это самое ценное, что мы хотим сохранить на память, увезти с собой, разделить с близкими. Каждая коллекция таких моментов уникальна и не похожа на другую. Неизменно лишь то, что собрать свою коллекцию можно с помощью «Островка».
В конце каждого ролика сервис напоминает зрителям, что спланировать поездку и выбрать размещение можно на «Островке» среди 2,6 млн объектов по всему миру.
Рекламная кампания включает серию роликов и баннеров, которые можно будет увидеть на телеканалах, в наружной рекламе в крупных городах, в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово», а также на цифровых платформах — от стриминговых сервисов до маркетплейсов. Также предусмотрены интеграции с блогерами и популярными шоу на видео-платформах.
Состав творческой группы
«Островок!» (клиент)
Директор по маркетингу группы компаний «Островок»: Анна Кладова
Директор по маркетингу сервиса «Островок»: Ирина Докудовская
Старший бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова
Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына
Арт-директор: Мария Панихина
Zebra Hero (агентство)
Креатив: Андрей Солгалов, Михаил Герасимов, Артём Царегородцев, Денис Колесов
Продакшен директор: Андрей Пауков
Генеральный директор: Елена Самойлова
Аккаунт директор: Анна Губарева
Продюсер: Кузьма Лебедев
Младший продюсер: Камилла Насырова
Дизайнер: Виктор Симонов
Режиссер: Артемий Ортус
Оператор: Александр Микеладзе
Исполнительный продюсер: Наталья Тормосина
Ассистент продюсера: Артём Пешков, Екатерина Травникова, Рустам Абдулаев
Художник-постановщик: Дмитрий Власов
Постановщик: Михаил Донской
Художник по реквизиту: Роман Губанов
Художник по костюму: Павел Бабак
Ассистенты по костюму: Роман Кудрявцев, Екатерина Агеева
Директор группы: Максим Фёдоров
Гафер: Тимур Кулаев
1AC: Сергей Иванов
Локейшн-менеджер: Ольга Панфилова
Кастинг-директор: Милена Бессонова, Екатерина Попкова
Художник по гриму: Лера Требунских
Звукорежиссер: Станислав Паушев, Екатерина Бурухина
Режиссер монтажа: Айк Варданян
Саунд-дизайн: Станислав Паушев
Цветокоррекция: Андрей Гарный
CG: Kiki, Lustra FX
Технический монтаж: Сергей Смирнов