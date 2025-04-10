«Островок» прислал «кружочки» из путешествий

Многие туристы хотят поделиться своими впечатлениями с друзьями прямо здесь и сейчас. Это легло в основную мысль новой компании сервиса онлайн-бронирования «Островок». Сюжетами послужили ролики, на которых путешественники делятся яркими и запоминающимися моментами своих поездок.

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» представил новую федеральную рекламную кампанию в преддверии высокого туристического сезона. Кампания переносит популярный формат видео-сообщений из мессенджеров — «кружочки» — на экраны ТВ и наружную рекламу. Идея рекламной кампании была разработана при участии креативного агентства Zebra Hero.

Идея кампании основана на привычке путешественников делиться с родными и друзьями любопытными ситуациями и приятными моментами, которые случаются с ними на отдыхе. «Островок» выбрал необычный формат «кружочков», актуальных в популярных мессенджерах — это короткие видео круглой формы, которые пользователи используют в личных переписках.

Ирина Докудовская, директор по маркетингу сервиса «Островок»: Мы постарались создать кампанию, которая говорит с туристами на одном языке и напоминает им себя. Формат кружочков нестандартный для рекламы, но интуитивно понятный и близкий каждому, вызывает ощущение живого общения. Такие видео фиксируют момент таким, какой он есть, естественно и без постановки. А еще они как нельзя лучше сочетаются с округлой символикой нашего бренда.

Андрей Солгалов, групхэд Zebra Hero: Уникальный во всех смыслах для нас проект. С самого начала нас вдохновляла идея выйти в ТВ-эфир с таким смелым форматом. Рады, что вместе удалось довести задумку до реализации. Мы провели шесть съемочных смен в трех странах, привезли ролики из пяти различных городов и получили неисчислимое количество впечатлений!

Вдохновением для роликов стали моменты, которые хочется сохранить в памяти: необычные отпускные локации, курьезные ситуации, захватывающие виды.

Ключевой слоган кампании — «Забронируйте впечатления!» — напоминает, что путешествия — лучший способ зарядиться новыми эмоциями и пережить незабываемый опыт.

Ирина Докудовская: Впечатления из поездок, или «О! Моменты», как мы называем их в Островке, это самое ценное, что мы хотим сохранить на память, увезти с собой, разделить с близкими. Каждая коллекция таких моментов уникальна и не похожа на другую. Неизменно лишь то, что собрать свою коллекцию можно с помощью «Островка».

В конце каждого ролика сервис напоминает зрителям, что спланировать поездку и выбрать размещение можно на «Островке» среди 2,6 млн объектов по всему миру.

Рекламная кампания включает серию роликов и баннеров, которые можно будет увидеть на телеканалах, в наружной рекламе в крупных городах, в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово», а также на цифровых платформах — от стриминговых сервисов до маркетплейсов. Также предусмотрены интеграции с блогерами и популярными шоу на видео-платформах.

Состав творческой группы

«Островок!» (клиент)

Директор по маркетингу группы компаний «Островок»: Анна Кладова

Директор по маркетингу сервиса «Островок»: Ирина Докудовская

Старший бренд-маркетинг менеджер: Анастасия Давыдова

Бренд-маркетинг менеджер: Виктория Синицына

Арт-директор: Мария Панихина

Zebra Hero (агентство)

Креатив: Андрей Солгалов, Михаил Герасимов, Артём Царегородцев, Денис Колесов

Продакшен директор: Андрей Пауков

Генеральный директор: Елена Самойлова

Аккаунт директор: Анна Губарева

Продюсер: Кузьма Лебедев

Младший продюсер: Камилла Насырова

Дизайнер: Виктор Симонов

Режиссер: Артемий Ортус

Оператор: Александр Микеладзе

Исполнительный продюсер: Наталья Тормосина

Ассистент продюсера: Артём Пешков, Екатерина Травникова, Рустам Абдулаев

Художник-постановщик: Дмитрий Власов

Постановщик: Михаил Донской

Художник по реквизиту: Роман Губанов

Художник по костюму: Павел Бабак

Ассистенты по костюму: Роман Кудрявцев, Екатерина Агеева

Директор группы: Максим Фёдоров

Гафер: Тимур Кулаев

1AC: Сергей Иванов

Локейшн-менеджер: Ольга Панфилова

Кастинг-директор: Милена Бессонова, Екатерина Попкова

Художник по гриму: Лера Требунских

Звукорежиссер: Станислав Паушев, Екатерина Бурухина

Режиссер монтажа: Айк Варданян

Саунд-дизайн: Станислав Паушев

Цветокоррекция: Андрей Гарный

CG: Kiki, Lustra FX

Технический монтаж: Сергей Смирнов