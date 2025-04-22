...И жили они безлимитно и счастливо с «МегаФоном»!

« МегаФон » и агентство Instinct запустили рекламную кампанию, в которой показали, что интернет, в отличие от вас, помнит все.
Чтобы добраться до бесконечных воспоминаний прошлой ночи, нужен безлимитный Интернет.
«МегаФон» запустил акцию: возможность активировать «МегаСилы на безлимиты» бесплатно. Можно не расходовать гигабайты из тарифа на соцсети, видео, мессенджеры, кино и музыку. И жить бесконечно яркую жизнь, чтобы потом собирать лучшие воспоминания по всему интернету!
Незабываемо яркий ролик снял режиссер Олег Трофим («Майор Гром», «Лёд»). Герои и на коне катаются, и едят уличную еду, и делают парные тату, и целуются на концерте, потому что это любовь с первого взгляда! И все под прилипчивый трек Леприконсов «Хали-гали, паратрупер».
Также в рамках рекламной кампании «МегаФон» запустил медиафасады, indoor и диджитал-баннеры.
Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»:
Безлимитное спасибо всем за то, что получилось рассказать такую жизненную историю, в которой многие могут узнать себя, своего друга или знакомого. И хочется передать нашим дорогим абонентам: давайте жить безлимитно и счастливо с «МегаФоном» и «МегаСилами на безлимиты».
Состав творческой группы:
«МегаФон» (клиент)
Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура
Руководитель направления по развитию бренда и коммуникаций: Юлия Волчёнок
Старший бренд-менеджер: Зоя Прохорова
Бренд-менеджер: Юлия Бахрах
Бренд-менеджер: Валерия Михеева-Даниловцева
Старший продюсер: Александра Потапова
Продюсер: Елена Игошина
Младший продюсер: Екатерина Данильченко
Instinct (креативное агентство)
HYPE (продакшен)
Режиссер: Олег Трофим
Продюсер: Андрей Самсонов
Пост-продакшен продюсер: Эрик Басенцян