...И жили они безлимитно и счастливо с «МегаФоном»!

« МегаФон » и агентство Instinct запустили рекламную кампанию, в которой показали, что интернет, в отличие от вас, помнит все.

Чтобы добраться до бесконечных воспоминаний прошлой ночи, нужен безлимитный Интернет.

«МегаФон» запустил акцию: возможность активировать «МегаСилы на безлимиты» бесплатно. Можно не расходовать гигабайты из тарифа на соцсети, видео, мессенджеры, кино и музыку. И жить бесконечно яркую жизнь, чтобы потом собирать лучшие воспоминания по всему интернету!

Незабываемо яркий ролик снял режиссер Олег Трофим («Майор Гром», «Лёд»). Герои и на коне катаются, и едят уличную еду, и делают парные тату, и целуются на концерте, потому что это любовь с первого взгляда! И все под прилипчивый трек Леприконсов «Хали-гали, паратрупер».

Также в рамках рекламной кампании «МегаФон» запустил медиафасады, indoor и диджитал-баннеры.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»: Безлимитное спасибо всем за то, что получилось рассказать такую жизненную историю, в которой многие могут узнать себя, своего друга или знакомого. И хочется передать нашим дорогим абонентам: давайте жить безлимитно и счастливо с «МегаФоном» и «МегаСилами на безлимиты».

Состав творческой группы:

«МегаФон» (клиент)

Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура

Руководитель направления по развитию бренда и коммуникаций: Юлия Волчёнок

Старший бренд-менеджер: Зоя Прохорова

Бренд-менеджер: Юлия Бахрах

Бренд-менеджер: Валерия Михеева-Даниловцева

Старший продюсер: Александра Потапова

Продюсер: Елена Игошина

Младший продюсер: Екатерина Данильченко

Instinct (креативное агентство)

HYPE (продакшен)

Режиссер: Олег Трофим

Продюсер: Андрей Самсонов

Пост-продакшен продюсер: Эрик Басенцян