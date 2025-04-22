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18+
22.04.2025 в 19:00

...И жили они безлимитно и счастливо с «МегаФоном»!

Оператор рассказал яркую историю про выгодные настройки «МегаСилы на безлимиты»

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МЕГАФОН ПАО | moscow.megafon.ru
erid:2W5zFFvHQFA

« МегаФон » и агентство Instinct запустили рекламную кампанию, в которой показали, что интернет, в отличие от вас, помнит все.

Чтобы добраться до бесконечных воспоминаний прошлой ночи, нужен безлимитный Интернет.

«МегаФон» запустил акцию: возможность активировать «МегаСилы на безлимиты» бесплатно. Можно не расходовать гигабайты из тарифа на соцсети, видео, мессенджеры, кино и музыку. И жить бесконечно яркую жизнь, чтобы потом собирать лучшие воспоминания по всему интернету!

Незабываемо яркий ролик снял режиссер Олег Трофим («Майор Гром», «Лёд»). Герои и на коне катаются, и едят уличную еду, и делают парные тату, и целуются на концерте, потому что это любовь с первого взгляда! И все под прилипчивый трек Леприконсов «Хали-гали, паратрупер».

Также в рамках рекламной кампании «МегаФон» запустил медиафасады, indoor и диджитал-баннеры.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»:

Безлимитное спасибо всем за то, что получилось рассказать такую жизненную историю, в которой многие могут узнать себя, своего друга или знакомого. И хочется передать нашим дорогим абонентам: давайте жить безлимитно и счастливо с «МегаФоном» и «МегаСилами на безлимиты».

Состав творческой группы:

«МегаФон» (клиент)

Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура
Руководитель направления по развитию бренда и коммуникаций: Юлия Волчёнок
Старший бренд-менеджер: Зоя Прохорова
Бренд-менеджер: Юлия Бахрах
Бренд-менеджер: Валерия Михеева-Даниловцева
Старший продюсер: Александра Потапова
Продюсер: Елена Игошина
Младший продюсер: Екатерина Данильченко

Instinct (креативное агентство)

HYPE (продакшен)

Режиссер: Олег Трофим
Продюсер: Андрей Самсонов
Пост-продакшен продюсер: Эрик Басенцян

Мегафон Instinct
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