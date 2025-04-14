Сказ о том, как банк ПСБ и «Родная речь» богатыря в рекламу отправили

В 2024 перед бренд-командой банка ПСБ встала задача — запустить коммуникацию, которая поможет аудитории запомнить название бренда и отстроит его от конкурентов, создав правильный имидж. Агентство ГК «Родная Речь» поделилось с Sostav результатами сотрудничества.

Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПАО «Банк ПСБ»: Нам важно создать верную ассоциацию с брендом, который многими воспринимался как военный или зарплатный банк. Задача этой кампании рассказать, что ПСБ — это банк для обычной жизни обычных людей.

Совместно с продюсерским центром «Вижу мир» и подразделением Tonic «Родной речи» бренд-команда приняла решение запускать коммуникацию в три этапа, где первые два направлены на знание бренда и работают через копирайт, а третий состоит из игровых роликов, наружки, баннеров и прочих форматов, которые раскрывают имидж и дух бренда.

На этом этапе самым большим вызовом стал поиск того самого символа, который бы доходчиво раскрыл слоган «Банк сильной страны» и объяснил, что значит «банк современной России», став сквозным элементом креативной рамки.

Так, главным героем креативной рамки стал богатырь. Да не простой, а современный! Звезда популярной франшизы «Последний богатырь» — Виктор Хориняк.

С таким главным героем, отражающим позиционирование и миссию бренда дело оставалось за малым: стал богатырь в роликах сниматься, силу и смекалку проявлять, людям помогать — где советом мудрым, где делом добрым.

Состав творческой группы

ПАО «Банк ПСБ» (клиент)

Директор департамента маркетинга: Анна Груздо

Старший управляющий эксперт по маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гончаренко

«Родная речь» (агентство, подразделение RoRe Tonic)

«ВижуМир» (продюсерская компания)

Режиссер: Илья Соловьев

Оператор: Егор Процко

Художник-постановщик: Елена Дунаева

Генеральный продюсер: Александр Стерлев

Продюсеры: Леонид Лукьянов, Надежда Зирюкина

Аккаунт-директор: Камилла Юнусова

Креативный директор: Андрей Трусов

Композитор: Максим Кузниченков