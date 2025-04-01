Глаза стали лицом «VK Видео»

VK Видео и Contrapunto представил новую рекламную платформу, и ее главные герои — пара выразительных глаз. Они будут следить за пользователями буквально повсюду: в digital-рекламе, на билбордах и даже на 3D-кубе в Москва-Сити.
В основу креативной концепции легло переосмысление английской идиомы I'm all ears («я весь внимание»). Для видеосервиса это трансформировалось в идею «вы весь — смотрение» или буквально «сплошные глаза». Так родились главные герои — пара характерных глаз, ставших новым лицом бренда.
Виолетта Силенина, бренд-директор VK :
Персонажи влюбили в себя не только авторов идеи и команду VK, но и показали отличные результаты на исследованиях. Особенно высокой была способность нравиться аудитории. Из множества прототипов мы выбрали самых харизматичных героев, которые и стали героями новой креативной рамки.
Персонажи представляют собой классический дуэт противоположностей, создающий комедийные ситуации в духе бадди-муви. Их яркие характеры, выразительная мимика и пластика обещают превратить рекламную коммуникацию в увлекательный сериал.
Кристина Денина, креативный директор Contrapunto:
Глаза боялись, а руки делали. Шучу! На самом деле мы умеем и любим работу с бренд-персонажами, тем более, что с командой VK этот процесс был очень комфортным и сотворческим. Глазки стали нашими любимчиками, и мы создавали их вместе, по ходу отвечая себе на такие сакраментальные вопросы как: «кто они друг другу?» и «есть ли у глаз уши?»
За последние два года VK Видео не просто улучшал продукт и запускал новые ориджиналы — команда усердно работала над созданием мощной и уникальной коммуникации с аудиторией. Расширение контента и совершенствование функционала вывели сервис на лидирующие позиции в России.
Однако с такой конкуренцией на рынке видеоплатформ нужно было не просто быть лучшими, а выделяться эмоционально. И вот перед командой встал вызов: как создать связь с пользователями, которая бы шла не только через контент, но и через саму философию бренда.
Весенняя кампания стартует 1 апреля 2025 года. Глазастые герои появятся в digital и наружной рекламе, ТВ-роликах и на крупных медиафасадах. Бренд рассчитывает, что они станут узнаваемыми и помогут усилить эмоциональную связь с аудиторией.
Состав творческой группы:
VK (клиент):
Директор департамента центрального маркетинга VK: Ирина Алексеева
Директор департамента маркетинга «VK Видео»: Вера Лапина
Директор по маркетинговым коммуникациям и развитию бренда: Ирина Ключерева
Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям: Екатерина Маркелова
Бренд-директор VK: Виолетта Силенина
Арт-директор VK: Марина Антоненко
Креативный директор VK: Александра Бостан
Contrapunto (агентство):
Креативный директор: Кристина Денина
Креативный директор: Алексей Павлов
Директор по работе с клиентами: Виктория Канина
Менеджер по работе с клиентами: Алина Марчукова
Стратегический директор: Анастасия Чулюкова
Старший менеджер по стратегическому планированию: Ирина Ни
Продюсер: Мария Волчук
Арт-директор: Алина Коноваленко
Petrick (студия):
Креативный директор: Миша Петрик
Исполнительный директор: Надя Петрик
Арт-дриректора и CG супервайзеры: Дарья Кузнецова, Олег Кулинич
Ведущий дизайнер: Анастасия Тараканова
Исполнительный продюсер: Полина Фуфарова
Продюсер: Вика Балян