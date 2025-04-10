«Вдохновение» расцветает: бренд перезапустился с новой весенней кампанией

Весна — время пробуждения и обновления. Компания «Объединенные кондитеры» запустила рекламную кампанию «Лепестки женственности» и национальное промо в поддержку ребрендинга торговой марки «Вдохновение».

«Вдохновение» обновило позиционирование, объединив ценности с современными трендами. Бренд стремится сохранить свою ДНК и вместе с тем предложить потребительницам персонализированный подход, опираясь не на возраст, а на женские архетипы, для каждого из которых в ассортименте бренда есть подходящие продукты. Кампания «Лепестки женственности» — о женщинах, которые подобно цветам распускаются в весенний период вместе с природным пробуждением. Каждый «лепесток», частичку души и тела, важно наполнять творчеством и созерцанием прекрасного.

«Вдохновение» обновило позиционирование, сочетая классические ценности бренда с актуальными культурными и визуальными кодами. В центре внимания — стремление говорить с аудиторией на одном языке и предлагать персонализированный опыт, не привязанный к возрасту или внешним ожиданиям. Новая кампания фокусируется на теме внутренней гармонии и самовыражения, подчеркивая, что вдохновение может быть разным — как и сами женщины.

Для привлечения внимания к бренду команда «Вдохновения» разработала коллекцию фирменного мерча: чайные пары, парфюмированные свечи-цветки, аромадиффузоры и блокноты-ежедневники.

В рамках кампании участницы могут создать персонализированные изображения — вдохновляющие цветочные образы на основе архетипа: новатор, семейная, шикарная или мечтательная. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом.

Для продвижения кампании команда проекта сняла динамичный рекламный видеоролик с балеринами из труппы Большого театра Анастасией Корневой и Верой Борисенковой. Их участие — дань ключевому элементу айдентики и ДНК бренда, который с момента создания был связан с балетом как символом изящества, легкости и вдохновения.

Балетные движения в ролике становятся связующим звеном между классическим искусством и современными формами самовыражения — и передают идею, что вдохновение можно найти повсюду.

Рекламная кампания также стартовала по диджитал-каналам: digital media, OLV, таргетированная реклама, продвижение в Telegram по аудиторным сегментам и кликаут-баннеры в банковском приложении. В рамках инфлюэнс-промо амбассадорами кампании стали популярные блогеры, которые отражают разные архетипы женственности:

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию — сила и грация;

Карина Нигай, дизайнер и fashion-инфлюэнсер — творческая экспрессия;

Натали Ящук, ведущая и создатель контента — искренность и теплота.

Команда ООО «Объединенные кондитеры»: «Вдохновение» — бренд для женщин и о женщинах, который объединяет в любви к различным видам искусства, созидания и самореализации. Дизайн интерьера, мода, красота, живопись, флористика, танцы и многое другое — то, что увлекает современных женщин сегодня. И наша основная задача — вдохновлять их на творческие поиски и открытия!

Команда «СберМаркетинга»: Промо «Лепестки женственности» от бренда «Вдохновение» — это красивый, яркий и сложный проект, результат совместных усилий и слаженной командной работы разных подразделений: от создания запоминающегося ролика до реализации классической медийной кампании и интеграции передовых решений на основе искусственного интеллекта. Мы получили уникальный опыт и прекрасную возможность объединить и вдохновить специалистов разных команд одной идеей, выстроить работу на всех этапах как единый механизм.

Креативная концепция была разработана командой «Вдохновения», за реализацию рекламного ролика, чат-бота на основе ИИ и продвижение отвечала команда «СберМаркетинга».

Состав творческой группы

ООО «Объединенные кондитеры» (клиент)

Руководитель по маркетинговым коммуникациям, Группа ГУТА: Мария Шаина

СберМаркетинг (агентство)

Руководитель направления отдела медиапланирования: Александра Агафонова

Руководитель группы медиапланирования: Валентина Русакова

Старший эксперт группы медиапланирования: Тамилла Сабитова

Руководитель диджитал направления: Ольга Сурина

Руководитель диджитал группы: Анастасия Семенова

Ведущий менеджер по работе с блогерами: Дарья Кохова

Руководитель управления спецпроектов и маркетинга влияния: Алиса Кольмина

Руководитель направления с конкурсными механиками: Анна Кулешова

Менеджер продуктов ИИ: София Шаламкова

Менеджер проектов ИИ: Дарья Пирогова