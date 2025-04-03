Чувство силы и ощущение комфорта: новая рекламная кампания HAVAL

«Хавейл Мотор Рус» совместно с агентством BBDO представили новую рекламную кампанию, приуроченную к запуску на российском рынке пикапа GWMPOER. Главным героем стал черный пикап — воплощение высокого уровня комфорта, надежности и внедорожных возможностей, идеальный выбор для тех, кто привык брать многое на себя.

BBDO создали не просто видеоролик, перечисляющий преимущества автомобиля, а настоящий мини-фильм, который передает характер нового пикапа. Видео раскрывает гамму эмоций, которые пикап вызывает у водителя, подчеркивая внешнюю мощь и внутреннюю элегантность нового пикапа GWMPOER, создавая ощущение комфорта для будущих владельцев.

Рекламная кампания включает имиджевую коммуникацию в онлайн-каналах — OLV-ролики, баннеры и SMM. Планирование и закупку размещения осуществляет медиапартнер HAVAL — агентство Media Wise.

Отдел маркетинга «Хавейл Мотор Рус»: Новый GWMPOER — это не просто заметный пикап в линейке «Хавейл Мотор Рус». Это новый подход, основанный на идее, что за силу и проходимость не обязательно жертвовать комфортом. Мы доказали, что комфортный пикап существует и доступен каждому. Нам удалось успешно донести эту идею в нашей рекламной кампании.

Состав творческой группы:

«Хавейл Мотор Рус» (клиент)

Исполнительный директор: Андрей Акифьев

Заместитель маркетинг-директора: Дмитрий Демидов

BBDO (коммуникационное агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников

Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев

Руководитель творческой группы: Алексей Венцкевич

Старший арт-директор: Сергей Егоров

Арт-директор: Павел Костиков

Копирайтер: Артем Саруханян

Руководитель интегрированной команды: Мария Берда

Менеджер по работе с клиентами: Елена Мирзоева

Менеджер по работе с клиентами: Евгений Провоторов

Продюсер: Виталий Митякин

Технический дизайнер: Александр Быков

MediaWise (MediaDirectionGroup)

Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова

Аккаунт-директор: Наталья Кучукова

Руководитель группы: Наталья Орлова

Старший менеджер по медиапланированию: Никита Карев

Менеджер по медиапланированию: Мария Трепова

Менеджер по медиапланированию: Влада Вишнякова

Младший менеджер по медиапланированию: Анастасия Журавлева

Ассистент менеджера по медиапланированию: Ольга Шевякова

Исполнительный диджитал директор: Елена Врацкая

Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина

Старший диджитал-менеджер: Дмитрий Мулыгин

Диджитал-менеджер: Лев Жуков

Младший диджитал-менеджер: София Хабибуллина

FLASH (Продакшен)

Режиссер: Иван Кузьмин

Оператор: Александр Андерсон

Оператор второй камеры: Егор Замировский

РашнАрм: Никита Щепетильников, Вячеслав Барковский, Игорь Волков

Дрон: Виктор Пушкин

Режиссер монтаж: Иван Кузьмин

Монтаж: Владимир Некипелов

Графика: Илья Гулин, Сергей Филин

Саунд-дизайн: Даниил Семенов

Продюсер: Анна Киселева

Ассистент продюсера: Алексей Куляк