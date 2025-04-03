Чувство силы и ощущение комфорта: новая рекламная кампания HAVAL

«Хавейл Мотор Рус» совместно с агентством BBDO представили новую рекламную кампанию, приуроченную к запуску на российском рынке пикапа GWMPOER. Главным героем стал черный пикап — воплощение высокого уровня комфорта, надежности и внедорожных возможностей, идеальный выбор для тех, кто привык брать многое на себя.
BBDO создали не просто видеоролик, перечисляющий преимущества автомобиля, а настоящий мини-фильм, который передает характер нового пикапа. Видео раскрывает гамму эмоций, которые пикап вызывает у водителя, подчеркивая внешнюю мощь и внутреннюю элегантность нового пикапа GWMPOER, создавая ощущение комфорта для будущих владельцев.
Рекламная кампания включает имиджевую коммуникацию в онлайн-каналах — OLV-ролики, баннеры и SMM. Планирование и закупку размещения осуществляет медиапартнер HAVAL — агентство Media Wise.
Отдел маркетинга «Хавейл Мотор Рус»:
Новый GWMPOER — это не просто заметный пикап в линейке «Хавейл Мотор Рус». Это новый подход, основанный на идее, что за силу и проходимость не обязательно жертвовать комфортом. Мы доказали, что комфортный пикап существует и доступен каждому. Нам удалось успешно донести эту идею в нашей рекламной кампании.
Состав творческой группы:
«Хавейл Мотор Рус» (клиент)
Исполнительный директор: Андрей Акифьев
Заместитель маркетинг-директора: Дмитрий Демидов
BBDO (коммуникационное агентство)
Креативный директор: Сергей Кожевников
Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев
Руководитель творческой группы: Алексей Венцкевич
Старший арт-директор: Сергей Егоров
Арт-директор: Павел Костиков
Копирайтер: Артем Саруханян
Руководитель интегрированной команды: Мария Берда
Менеджер по работе с клиентами: Елена Мирзоева
Менеджер по работе с клиентами: Евгений Провоторов
Продюсер: Виталий Митякин
Технический дизайнер: Александр Быков
MediaWise (MediaDirectionGroup)
Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова
Аккаунт-директор: Наталья Кучукова
Руководитель группы: Наталья Орлова
Старший менеджер по медиапланированию: Никита Карев
Менеджер по медиапланированию: Мария Трепова
Менеджер по медиапланированию: Влада Вишнякова
Младший менеджер по медиапланированию: Анастасия Журавлева
Ассистент менеджера по медиапланированию: Ольга Шевякова
Исполнительный диджитал директор: Елена Врацкая
Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина
Старший диджитал-менеджер: Дмитрий Мулыгин
Диджитал-менеджер: Лев Жуков
Младший диджитал-менеджер: София Хабибуллина
FLASH (Продакшен)
Режиссер: Иван Кузьмин
Оператор: Александр Андерсон
Оператор второй камеры: Егор Замировский
РашнАрм: Никита Щепетильников, Вячеслав Барковский, Игорь Волков
Дрон: Виктор Пушкин
Режиссер монтаж: Иван Кузьмин
Монтаж: Владимир Некипелов
Графика: Илья Гулин, Сергей Филин
Саунд-дизайн: Даниил Семенов
Продюсер: Анна Киселева
Ассистент продюсера: Алексей Куляк