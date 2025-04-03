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18+
03.04.2025 в 16:20

Чувство силы и ощущение комфорта: новая рекламная кампания HAVAL

Главным героем ролика стал пикап GWMPOER

«Хавейл Мотор Рус» совместно с агентством BBDO представили новую рекламную кампанию, приуроченную к запуску на российском рынке пикапа GWMPOER. Главным героем стал черный пикап — воплощение высокого уровня комфорта, надежности и внедорожных возможностей, идеальный выбор для тех, кто привык брать многое на себя.

BBDO создали не просто видеоролик, перечисляющий преимущества автомобиля, а настоящий мини-фильм, который передает характер нового пикапа. Видео раскрывает гамму эмоций, которые пикап вызывает у водителя, подчеркивая внешнюю мощь и внутреннюю элегантность нового пикапа GWMPOER, создавая ощущение комфорта для будущих владельцев.

Рекламная кампания включает имиджевую коммуникацию в онлайн-каналах — OLV-ролики, баннеры и SMM. Планирование и закупку размещения осуществляет медиапартнер HAVAL — агентство Media Wise.

Отдел маркетинга «Хавейл Мотор Рус»:

Новый GWMPOER — это не просто заметный пикап в линейке «Хавейл Мотор Рус». Это новый подход, основанный на идее, что за силу и проходимость не обязательно жертвовать комфортом. Мы доказали, что комфортный пикап существует и доступен каждому. Нам удалось успешно донести эту идею в нашей рекламной кампании.

Состав творческой группы:
«Хавейл Мотор Рус» (клиент)

Исполнительный директор: Андрей Акифьев
Заместитель маркетинг-директора: Дмитрий Демидов

BBDO (коммуникационное агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников
Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев
Руководитель творческой группы: Алексей Венцкевич
Старший арт-директор: Сергей Егоров
Арт-директор: Павел Костиков
Копирайтер: Артем Саруханян
Руководитель интегрированной команды: Мария Берда
Менеджер по работе с клиентами: Елена Мирзоева
Менеджер по работе с клиентами: Евгений Провоторов
Продюсер: Виталий Митякин
Технический дизайнер: Александр Быков

MediaWise (MediaDirectionGroup)

Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова
Аккаунт-директор: Наталья Кучукова
Руководитель группы: Наталья Орлова
Старший менеджер по медиапланированию: Никита Карев
Менеджер по медиапланированию: Мария Трепова
Менеджер по медиапланированию: Влада Вишнякова
Младший менеджер по медиапланированию: Анастасия Журавлева
Ассистент менеджера по медиапланированию: Ольга Шевякова
Исполнительный диджитал директор: Елена Врацкая
Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина
Старший диджитал-менеджер: Дмитрий Мулыгин
Диджитал-менеджер: Лев Жуков
Младший диджитал-менеджер: София Хабибуллина

FLASH (Продакшен)

Режиссер: Иван Кузьмин
Оператор: Александр Андерсон
Оператор второй камеры: Егор Замировский
РашнАрм: Никита Щепетильников, Вячеслав Барковский, Игорь Волков
Дрон: Виктор Пушкин
Режиссер монтаж: Иван Кузьмин
Монтаж: Владимир Некипелов
Графика: Илья Гулин, Сергей Филин
Саунд-дизайн: Даниил Семенов
Продюсер: Анна Киселева
Ассистент продюсера: Алексей Куляк

BBDO Haval
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