«Без лишних предисловий»: Леонид Каневский появился в рекламном ролике «Ленты»

С наступлением весны в гипермаркетах « Лента » стартовала новая акция, по условиям которой покупатели получают фишки за покупки и возможность обменивать их на премиальные ножи СТМ бренда Platinum Choice с рублевой доплатой. Ее амбассадором выступил известный актер и телеведущий Леонид Каневский.

Для того чтобы привлечь внимание к предложению ретейлера, авторы рекламного видеоролика вдохновились трендовым жанром тру-крайм. С помощью музыки, освещения и крупных планов креаторы воссоздали узнаваемую атмосферу популярных детективных передач с Леонидом Каневским. Сам ведущий в привычном образе открывает видеоролик интригующей историей. Он рассказывает про мужчину с горящими глазами, хватающего нож с криком «ПО-РУБ-ЛЮ!». Неожиданная развязка наступает на кассе «Ленты». Восклицание героя сюжета оказалось не угрозой, а проявлением ликования: он может купить отличный кухонный нож, доплатив всего лишь рубль. Кампания появится на ТВ, радио и в интернете с 1 апреля.

Татьяна Пушкина, бренд-директор «Ленты»: О таком амбассадоре акции можно только мечтать. Благодаря легендарному Леониду Каневскому реклама превратилась в захватывающий детектив с юмором, а сам проект станет «остро выгодным» и заметным во всех гипермаркетах «Лента» и каналах коммуникации. Приятного просмотра!

Команда СберМаркетинг: Иногда радость от покупки по привлекательной цене можно спутать с чем-то другим. Мы решили обыграть этот инсайт и через шаблоны детективных сериалов показать по-настоящему «острые» эмоции от выгодной акции в «Ленте».

Состав творческой группы:

ООО «Лента» (клиент)

Директор по маркетингу: Галина Кардаева

Бренд-директор: Татьяна Пушкина

Ведущий менеджер по бренд коммуникациям: Евгения Смирнова

Руководитель направления операционного маркетинга: Елена Федорова

«СберМаркетинг» (агентство)

Креативный директор: Моисеев Дмитрий

Ведущий креатор: Евгений Дударев

Арт-директор: Екатерина Лупына

Директор по стратегии: Елена Голубева

Руководитель направления клиентского сервиса: Ксения Фоменко

Ведущий аккаунт-менеджер: Наталья Науменко

Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов

Продюсер: Анастасия Широкова

Park Production (продакшен)

Продюсер: Арсений Милицин

Режиссер: Тим Рохо Александров

Оператор: Арсен Саркисян