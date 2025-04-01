«Без лишних предисловий»: Леонид Каневский появился в рекламном ролике «Ленты»

С наступлением весны в гипермаркетах « Лента » стартовала новая акция, по условиям которой покупатели получают фишки за покупки и возможность обменивать их на премиальные ножи СТМ бренда Platinum Choice с рублевой доплатой. Ее амбассадором выступил известный актер и телеведущий Леонид Каневский.
Для того чтобы привлечь внимание к предложению ретейлера, авторы рекламного видеоролика вдохновились трендовым жанром тру-крайм. С помощью музыки, освещения и крупных планов креаторы воссоздали узнаваемую атмосферу популярных детективных передач с Леонидом Каневским. Сам ведущий в привычном образе открывает видеоролик интригующей историей. Он рассказывает про мужчину с горящими глазами, хватающего нож с криком «ПО-РУБ-ЛЮ!». Неожиданная развязка наступает на кассе «Ленты». Восклицание героя сюжета оказалось не угрозой, а проявлением ликования: он может купить отличный кухонный нож, доплатив всего лишь рубль. Кампания появится на ТВ, радио и в интернете с 1 апреля.
Татьяна Пушкина, бренд-директор «Ленты»:
О таком амбассадоре акции можно только мечтать. Благодаря легендарному Леониду Каневскому реклама превратилась в захватывающий детектив с юмором, а сам проект станет «остро выгодным» и заметным во всех гипермаркетах «Лента» и каналах коммуникации. Приятного просмотра!
Команда СберМаркетинг:
Иногда радость от покупки по привлекательной цене можно спутать с чем-то другим. Мы решили обыграть этот инсайт и через шаблоны детективных сериалов показать по-настоящему «острые» эмоции от выгодной акции в «Ленте».
Состав творческой группы:
ООО «Лента» (клиент)
Директор по маркетингу: Галина Кардаева
Бренд-директор: Татьяна Пушкина
Ведущий менеджер по бренд коммуникациям: Евгения Смирнова
Руководитель направления операционного маркетинга: Елена Федорова
«СберМаркетинг» (агентство)
Креативный директор: Моисеев Дмитрий
Ведущий креатор: Евгений Дударев
Арт-директор: Екатерина Лупына
Директор по стратегии: Елена Голубева
Руководитель направления клиентского сервиса: Ксения Фоменко
Ведущий аккаунт-менеджер: Наталья Науменко
Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов
Продюсер: Анастасия Широкова
Park Production (продакшен)
Продюсер: Арсений Милицин
Режиссер: Тим Рохо Александров
Оператор: Арсен Саркисян