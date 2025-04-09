Стройка без цирка: как «Авито Услуги» помогают выбрать надежных мастеров

В преддверии дачного сезона платформа «Авито Услуги» представила новую рекламную кампанию, в которой обыграла риски обращения к строителям, по рекомендациям знакомых. Instinct & MORE совместно с Stereotactic и Knife разработали рекламный ролик, где используется ассоциация с неуклюжими цирковыми артистами, которая подчеркивает ненадежность таких мастеров. Команда проекта поделилась с Sostav результатами сотрудничества.

Герой ролика — молодой мужчина, который, наблюдает за неудачными «‎трюками» строителей, о которых он узнал от своих родственников и знакомых. Первый поднимает стопку кирпичей, словно штангу, другой жонглирует разводными ключами, а третий балансирует с валиком и ведрами с краской. Все это вызывает у героя сомнение, и он решает отказаться от таких вариантов в пользу «Авито Услуг», где находит мастера с реальными отзывами, высоким рейтингом и проверенными документами.

Креативная концепция акцентирует внимание на том, что с «Авито Услугами» можно спокойно решить такую задачу, как строительство дома. Платформа помогает выбрать подходящего мастера из множества специалистов, а также выбрать тех, кто предлагает услуги с заключением договора.

Кампания запущена во всех ключевых медиа-каналах, включая ТВ, наружную рекламу, метро и диджитал-платформы.

Мария Петренко, руководитель по маркетинговым коммуникациям вертикали «Авито Услуги»: Основой креативного инсайта для рекламной кампании стало сравнение с трудностями, которые возникают у аудитории при поиске мастеров через знакомых и рекомендации. Мы нашли хлесткую метафору, чтобы показать риски такого подхода, и предложили альтернативу — возможность выбрать проверенных и профессиональных исполнителей на платформе благодаря удобному поиску, рейтингам и отзывам. Эта кампания продолжает укреплять имидж «Авито Услуг» как площадки для поиска мастеров в сфере строительства.

Карина Кожина, старший менеджер по продуктовому маркетингу вертикали «Авито Услуги»: В этой рекламной кампании мы продвигаем услуги строительства и ремонта — одни из самых востребованных на платформе. Весной спрос на них особенно растет. Мы сфокусировались на аудитории, которая привыкла доверять рекомендациям знакомых, и напомнили о рисках обращения к мастерам через сарафанное радио. Наша цель — стать платформой первого выбора, где найти профессионала можно легко и без стресса благодаря надежным инструментам безопасности. Только за последний год доля онлайн-заказов выросла на 7% в категории «ремонт» и на 4% — в «строительстве». А 61% заказчиков услуг в строительстве уже выбирают нашу платформу, по данным исследования с агентством ORO.

Состав творческой группы

«Авито» (заказчик)

Руководитель по маркетинговым коммуникациям вертикали «Услуги»: Мария Петренко

Старший менеджер по продуктовому маркетингу: Карина Кожина

Руководитель группы по маркетинговым коммуникациям: Аня Коновалова

Менеджер по медиапланированию вертикали «Услуги»: Анна Эльяшева

Старший менеджер по работе с социальными медиа и спецпроектами вертикали «Услуги»: Елена Шелль

Менеджер по организации мероприятий вертикали «Услуги»: Наталья Труфакина

Копи-лид: Юра Коробов

Дизайн-лид: Вероника Ляхович

Старший дизайнер: Ирина Патрикеева

Instinct & MORE (агентство)

Chief Creative Officer: Роман Фирайнер

Cтарший арт-директор: Михаил Россинский

Cтарший копирайтер: Максим Бонюшкин

Руководитель группы по работе с клиентами: Наталия Ясонова

Продюсер: Татьяна Дмитриева

Stereotactic (продакшн)

Режиссер-постановщик: Паша Клинг

Второй режиссер: Константин Трубин

Продюсер: Сюзанна Мардини

Ассистент продюсера: Катя Соловская

Пост-продакшн продюсер: Иван Мальков

Технический монтаж: Григорий Никитин

Knife (студия графики)

Генеральный продюсер студии Knife: Алексей Закирьянов