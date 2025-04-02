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18+
02.04.2025 в 12:00

«Точка» и «Восход» выпустили ролик о предпринимателе, которому не дают платить

Удобный сервис настолько хорош, что за него не терпится заплатить — но утконос против

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Банк «Точка» и креативное агентство «Восход» сняли рекламу, где предприниматель… мечтает заплатить. Да-да, не избежать, не сократить, а поскорее отдать деньги за обслуживание! Потому что сервис в интернет-банке настолько удобный, а поддержка такая человеческая, что платить за это — чистое удовольствие. Но его останавливает уже полюбившийся зрителям утконос.

Антон Рожин, креативный директор «Восхода»:

В России отличный банковский сервис. Но, судя по отзывам клиентов, сервис «Точки» на фоне остальных игроков категории особенно приятно поражает своим удобством и внимательным отношением. Когда мы сталкиваемся с бесплатным, но неожиданно хорошим продуктом, мы думаем: это так круто, что я готов заплатить. Именно этот парадокс и лег в основу идеи.

Ролик вышел в продолжение кампании «Бизнесу быть!». Роль предпринимателя исполнил актер Дмитрий Чеботарёв. Режиссером стал Ладо Кватания. Ну а песня «Фантастика!» группы «Мумий Тролль» следует за полюбившимся аудиторией утконосом из одной рекламной кампании в другую.

Восход Банк Точка
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