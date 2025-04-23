«Авиасейлс» заговорил скороговорками в новой рекламной кампании

«Авиасейлс» вместе с агентством Zebra Hero в новой летней кампании заговорил скороговорками, чтобы напомнить всем, где нужно покупать дешевые авиабилеты.

В серии роликов привычное сообщение о покупке дешевых авиабилетов креаторы решили донести через скороговорку «про покупки, про покупки, про покупочки мои». По сюжету пилот интегрирует ее в свое объявление, а пассажиры решают поддержать ее ритм необычными творческими перфомансами.

Так, дедушка, не в силах усидеть на месте, решает поддержать скороговорку пилота игрой на деревянных ложках. Пассажир полностью отдается своему творческому порыву, но когда скороговорка заканчивается, понимает, что его номер был не совсем уместен. Легкое скороговорочное безумство в серии поддерживают девушка, отстукивающая чечетку, и дама, играющая на губной гармошке.

Андрей Солгалов, креативный групп хед Zebra Hero: Вся комедия в роликах построена на непреодолимом желании героев подстроиться под ритм внезапно начавшейся скороговорки. Все эти трогательные персонажи будто ждали того самого момента, когда можно будет проявиться в своем творчестве и поделиться им с окружающими. Тот ли это был момент? Рассудит история.

Состав творческой группы:

«Авиасейлс»

Директор по маркетингу: Дарья Патютько

Head of Awareness: Екатерина Мишукова

Zebra Hero

Креативный директор: Денис Колесов

Групп хед: Андрей Солгалов

Креаторы: Ринат Крайнов, София Бочканова

Продакшен-директор: Андрей Пауков

Генеральный директор: Лена Самойлова

Аккаунт-директор: Анна Губарева

Исполнительный продюсер: Мария Пенькова

Ассистент продюсера: Камила Насырова

Команда проекта

Режиссер: Алексей Смирнов

Оператор: Виталий Зайцев

Художник-постановщик: Денис Токарев

Декоратор: Александр Матвеев

Реквизитор: Роман Овсянников

Художник по костюму: Юлиана Инюшева

1AD: Игорь Рабчун

Директор: Вадим Игнатенков

Заместитель директора: Дмитрий Гаврилин

Кастинг: Карина Морозова

Художник по гриму: Дарья Тишаева

1AC: Саша Мелекесов

Фокус-пуллер: Тахир Тимергалиев

Гафер: Николай Вахрамеев

Операторский телескопический кран: Роман Юрченко

Звукорежиссер: Саша Ульянов

Постпродакшен-продюсер: Наталья Мацота

Режиссер монтажа: Александр Чуйков

Цветокоррекция: Виктор Могилат

Саунд-дизайн: Никита Ганькин

Супервайзер CG: Тимофей Сергеев

Продюсеры CG: Кирилл Шачанин, Ярослав Поливанов

Технический монтаж: Ирина Никонова

Актеры

Варвара Алексеева

Валерия Ломакина

Марк Парасюк

Елена Цагина

Сергей Неробеев

Игорь Маслов

Валентина Запевалова

Ранее «Авиасейлс» забрендировал ЗОЖ-журналы, чтобы напомнить о важности отпуска.