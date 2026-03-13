Большая рыба 2026: на главной экспертной рекламной премии выбрали победителей

17 февраля в пространстве МЕТЕЛИЦА by LOFT HALL состоялась церемония вручения экспертной рекламной премии БОЛЬШАЯ РЫБА 2026. Мероприятие объединило крупнейших рекламодателей, руководителей ведущих агентств и ключевых представителей индустрии, чтобы назвать победителей народного рекламного конкурса ИТОГИ ГОДА 2025.

В этом году премия прошла в стиле «Русский код». Концепция стала отражением самобытности и внутренней силы отечественного рекламного рынка, подчеркнув его уникальный характер и способность формировать собственные смыслы и визуальный язык.

Особую признательность мы выражаем нашим друзьям и партнерам: лучшему шоумену, импровизатору и отчасти сценаристу, бессменному ведущему церемонии — Максиму Брызгалину; рекламно-коммуникационной группе SA Media Group и ее основателю Андрею Сущику; агентству Lavry и его генеральному директору Андрею Червонскому; группе компаний Luxury Sound и ее управляющему партнеру, бессменному режиссеру церемонии БОЛЬШАЯ РЫБА, Денису Гусеву.

Предлагаем вспомнить ключевые моменты церемонии.

Большая рыба 2026: видеоотчет

Также видеоотчет можно посмотреть на площадках Rutube и Youtube.

Большая рыба 2026: фотоотчёт

Виктория Инкелес, SOSTAV; Владимир Пресняков; Александр Трубников, SOSTAV
НА СТИЛЕ
Мария Яковлева, МТС
Виктория Инкелес, SOSTAV
Андрей Червонский, LAVRY и Станислав Андреев
Дмитрий Бартенев, MEDIA INSTINCT GROUP; Мария Яковлева, МТС
МИРАВИ
Александр Митрошенков, АВМ МЕДИА; Алексей Бахтеров, MEDIA INSTINCT GROUP; Владимир Стеклов
Александр Митрошенков, АВМ МЕДИА; Борис Пешняк, RWB MEDIA
Дмитрий Николаев и Алиса Палагина, BBDO
Денис Гусев, LUXURY SOUND; Станислав Андреев; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Денис Максимов, MEDIA DIRECTION GROUP
Александр Менчук; Анна Груздо, БАНК ПСБ; Сергей Белоглазов, RORE; Дарья Назаркина, ВКУСНО И ТОЧКА; Оксана Шевченко, RORE; Светлана Грицай, Мария Жавороноква, ВКУСНО И ТОЧКА; Вероника Устюжанина, RORE; Наташа Бородавкина, ВКУСНО И ТОЧКА; Василий Губин, RORE
Владимир Пресняков
Роман Бедретдинов, SOSTAV; Анастасия Морохова, HIGHLIGHTS
Пелагея
Данил Петров, DADA; Юлия Долгова и Сергей Коркин, JAMI LUP
Константин и Алина Абрамовы, BALAGAN; Валерия Кирсанова, ЯНДЕКС МАРКЕТ; Константин Беляков, BALAGAN
Кирилл Диденок, DIDENOK TEAM
Андрей Осокин, ДЕТСКИЙ МИР
Екатерина Акулич, БРУСНИКА и Виктор Донюков, GREAT
Денис Максимов, MEDIA DIRECTION GROUP; Евгения Старкова, MR GROUP; Наталья Лебедева, T2; Дарья Израйлит, THE DIVERSITY; Олеся Лазарева, T2; Регина Слинько, THE DIVERSITY; Серегей Белоглазов, RORE
Серегей Белоглазов, RORE;Алина Абрамова, BALAGAN; Валерия Кирсанова, ЯНДЕКС МАРКЕТ
МИРАВИ
Ольга Федотова, Остин; Оксана Жданович, ИНВИТРО; Андрей Скоробогатых
Станислав Андреев; Виктория Инкелес, SOSTAV; Денис Максимов, MEDIA DIRECTION GROUP; Александр Митрошенков, АВМ МЕДИА; Владимир Пресняков; Евгения Старкова, MR GROUP; Игорь Кирикчи, BBDO; Максим Брызгалин; Маргарита Щербакова, SOSTAV; Серегей Белоглазов, RORE
Игорь Ливанов, РОССИЙСКИЙ АКТЕР
Алиса Палагина, BBDO; Татьяна Лоншакова, Артемий Мясоедов, Мария Яковлева, Валерий Копытин, МТС
Артем Домнин, PLATFORMA; Александр Трубников, SOSTAV; Виталий Телепов, INTERPOOL; Сергей Шишкин, PLATFORMA
Виктория Инкелес, SOSTAV и Евгения Чубанова
Лариса Герасимова, Кирилл Сорокин, Елена Киптикова, LADOGA GROUP
Пелагея
Марина Стахеева и Наталья Бородавкина, ВКУСНО И ТОЧКА; Оксана Шевченко, RORE; Дарья Назаркина, ВКУСНО И ТОЧКА; Василий Губин, RORE; Светлана Грицай, Мария Жавороноква, Юля Нескреба, ВКУСНО И ТОЧКА; Ника Устюжанина, RORE
Маргарита Щербакова, SOSTAV; Андрей Губайдуллин, ВОСХОД
Максим Брызгалин; Станислав Андреев; Геннадий Гончаров; Виктория Инкелес и Александр Трубников, SOSTAV; Денис Максимов, MEDIA DIRECTION GROUP
Виктория Инкелес, SOSTAV
Андрей Коротыкин,TEAMMATE; Артем Синявский, MARVELOUS GROUP
Мария Чаклина, AFTER AGENCY; Артем Царегородцев, ZEBRA HERO
Максим Брызгалин, ВЕДУЩИЙ
Геннадий Гончаров; МИРАВИ; Владимир Стеклов; Виктория Инкелес, SOSTAV; Александр Гагиев, СБЕР ЗВУК
Владимир Пресняков
Элина Зорина, SMINEX и Инна Овчарова, АДВ
Дмитрий Бартенев и Алексей Бахтеров, MEDIA INSTINCT GROUP; Виктория Инкелес, SOSTAV; Борис Пешняк, RWB MEDIA; Евгения Чубанова
Александр Оганджанян, TWIGA CG и Евгения Чубанова
Евгения Старкова, MR GROUP и Дмитрий Ульяшенко, АДВ
НА СТИЛЕ
Ксения Юрченкова, Ангелина Шаповалова, MOSAIC; Артемий Мясоедов, Татьяна Лоншакова, МТС; Алена Мельниченко, MOSAIC; Иван Кононов, Валерий Копытин, МТС; Надежда Рыбалова, MOSAIC
Юлия Глозман, EPIQUE COMMUNICATIONS; Оксана Шевелева, СБЕР; Евгения Оборина, EPIQUE COMMUNICATIONS
Елена Резникова, MTS ADS; Елена Филиппова, ДИЕТЕЛЛЬ
Дария Багликова, BBDO; Артемий Мясоедов, МТС; Владлена Гриненко и Дмитрий Николаев, BBDO; Мария Яковлева и Таня Лоншакова, МТС; Кристина Крушинская, BBDO; Иван Кононов, МТС; Юлия Дмитриева, BBDO; Валерий Копытин, МТС; Алиса Палагина, BBDO
Владимир Филиппов, РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РЕКЛАМЫ; Татьяна Лифантьева, LBL
Аристарх Венес, РОССИЙСКИЙ АКТЕР ТЕАТРА И КИНО
Кристина Комлева, SOSTAV: Амин Сгаер, ТУНИССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ПО ТУРИЗМУ; Наталья Кашина, SOSTAV
Анастасия Рыбенкова, NARRATORS
Ольга Вяткина, ФПИ; Виталий Быков, REDKEDS
ШОУ-ДУЭТ BALALAIKES
Анна Кривопуск, OZON FRESH; Мария Орлова, BBDO
Мария Дмитриева и Алекпер Мамедов, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Татьяна Гурина, DDB Navigator и Яна Завьялова
Валерий Гылка, Amedia Outdoor
MOSAIC
Евгения Баранова, Omni360; Ян Бондарь; Елена Резникова, MTS ADS; Стас Репьев; Анна Груздо, БАНК ПСБ; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Санислав Андреев
Виктория Инкелес, SOSTAV; Владимир Пресняков; Александр Трубников, SOSTAV

Еще больше фотографий смотрите в социальной сети «ВКонтакте»: Альбом-1, Альбом-2, Альбом-3

Персона года

В рамках церемонии БОЛЬШАЯ РЫБА 2026 были объявлены победители в семи номинациях.
Специальной награды за вклад в развитие индустрии были удостоены управляющий директор RWB Media Борис Пешняк и президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров.

Также в рамках церемонии представитель Российской Академии Рекламы Владимир Филиппов со сцены объявил имена новых академиков.
В состав РАР вошли Татьяна Лифантьева, президент группы компаний ЛБЛ, и Ярослав Орлов, креативный директор Instinct&MORE GROUP.

Победители номинаций
2026 года

Ролики

Золото
Работа: Тариф РИИЛ
Клиент: МТС
Агентство: BBDO
Продакшен: DIRECT
Серебро
Работа: ВТБ — это классика
Клиент: ВТБ
Агентство: DDB Navigator
Продакшен: DAGO, WRAP, Amber Studio
Бронза
Работа: «Точка. Меняй работу»
Клиент: Точка
Агентство: Восход
Продакшен: Daddy's Film

Эксперты о победителях

ДИДЖИТАЛ

Золото
Работа: Пятёрочка» & Atomic Heart
Клиент: «Пятёрочка»
Агентство: TEAMMATE
Серебро
Работа: МТС РИИЛ — День с Марком
Клиент: МТС
Агентство: Mosaic
Бронза
Работа: TooMuch и «Полисорб» предупредили о токсичных комментариях на Sostav
Клиент: «Полисорб»
Агентство: TooMuch

Эксперты о победителях

КАМПАНИИ

Золото
Работа: «Тариф РИИЛ» от МТС
Клиент: «МТС»
Агентство: BBDO, Mosaic, i.com
Продакшен: DIRECT
Серебро
Работа: «Вкусно — и точка» и «Родная Речь» открыли портал в яркий мир Hello Kitty и ее друзей
Клиент: «Вкусно — и точка»
Агентство: ГК «Родная Речь»
Бронза
Работа: «Оплата улыбкой» «Сбера» x Николай Василенко x Екатеринбург
Клиент: «Сбер»
Агентство: Epique Communications

Эксперты о победителях

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Золото
Работа: «Белые пятна» памяти
Клиент: фонд «Альцрус»
Агентство: «Восход»
Продакшен: «Снято Нами»
Серебро
Работа: Отклеиваем стереотипы
Клиент: «Яндекс Про»
Агентство: After Agency, Zebra Hero
Бронза
Работа: Я слишком стар для этого
Клиент: Минтруд России
Агентство: «Национальные приоритеты»
Продакшен: Hermes Production

Эксперты о победителях

BTL

Золото
Работа: Лонч-мероприятие в честь запуска «Ultima Яндекс Маркет»
Клиент: «Яндекс Маркет»
Агентство: BALAGAN
Серебро
Работа: «Сбывашки»
Клиент: Ozon fresh
Агентство: BBDO
Бронза
Работа: Т2 & «Пикник Афиши»
Клиент: Т2
Агентство: DDB, Icon
Продакшен: «Дайверсити»

Эксперты о победителях

ПРИНТ/АУТДОР

Золото
Работа: Наличники во «Вкусно — и точка»
Клиент: «Вкусно — и точка»
Агентство: ГК «Родная Речь»
Продакшен: Рустам Усманов
Серебро
Работа: Билборд «Чижика-Пыжика»
Клиент: «Брусника»
Агентство: GREAT
Бронза
Работа: Солнечный билборд
Клиент: «Донстрой»
Агентство: BBDO

Эксперты о победителях

БРЕНДИНГ

Золото
Работа: Бренд-код города Павлово
Клиент: Группа «ГАЗ»
Агентство: Narrators (входит в E-Promo Group ) х БЮРО 78
Серебро
Работа: Обновление бренда сети зоомагазинов «Бетховен»
Клиент: «Бетховен»
Агентство: LINII
Бронза
Работа: Мерч «Русских недель»
Клиент: «Вкусно — и точка»
Агентство: ГК «Родная Речь»

Эксперты о победителях

Sostav выражает благодарность генеральному партнеру премии БОЛЬШАЯ РЫБА 2026 — RWB Media, а также официальным спонсорам церемонии: банку ПСБ, ГК «Родная Речь», «Игроник», Media Instinct Group , «СберМаркетингу» и MEDIA DIRECTION GROUP за поддержку и участие в организации события.

Отдельно стоит отметить Яна Бондаря и Станислава Репьева — за профессионализм и мастерство, вложенные в создание сценария церемонии.

Свой вклад в реализацию премии также внесли агентство креативных видеорешений Miracles.Video и его основатель Елена Корниенко, разработавшие уникальный визуальный стиль и анимационный образ премии; творческий коллектив НА СТИЛЕ и шоу-дуэт Balalaikes, помогавшие в реализации концепций и музыкальном сопровождении; сеть ресторанов HEDO и киберпространства GONZO вместе с директором по маркетингу Тарасом Трилем, а также ГК ЛАДОГА.

