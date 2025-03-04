Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hate Agency
CreativePeople
Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
На главной экспертной рекламной премии выбрали победителей

Большая рыба 2025: на главной экспертной рекламной премии выбрали победителей

В event-пространстве «Атмосфера» 19 февраля состоялось вручение экспертной рекламной премии «Большая рыба 2025». На мероприятии собрались крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих агентств и главные лица индустрии, чтобы принять участие в награждении победителей конкурса «Итоги года 2024».

В этом году девизом премии стали слова «Это любовь». В них отразили не только нежные чувства к близким, но и страсть к своему делу, творчеству и, конечно, к рекламе, которая объединяет людей.

Предлагаем вспомнить, как это было.

БОЛЬШАЯ РЫБА 2025: видеоотчет

БОЛЬШАЯ РЫБА 2025: фотоотчет

Юлия Долгова, JAMI LUP; Елизавета Занина, LAVRY
Максим Брызгалин, ведущий
Конфетти
Финальное выступление
Торжественное открытие церемонии
Андрей Червонский, LAVRY
Сергей Пискарев, АКАР; Алексей Бахтеров, MEDIA INSTINCT GROUP
Вероника Северная, NMI GROUP; Галина Ящук, АШАН
Елизавета Моргоева, MEDIA DIRECTION GROUP
Александр Менчук; Екатерина Мишукова, АВИАСЕЙЛС; Валентин Смоляков, АКАР
Александр Новодерёжкин, EMG; Иван Сиденко, RE:EVOLUTION; Екатерина Гарина, EMG; Алла Мишкина, ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS
Мария Тищенко, VK
Татьяна Ермилова, ведущая
Мария Ефимова и Мария Нгуен Хайен, MAREVEN RUSSIA
Ксения Сергачева, МТС; Игорь Кирикчи, BBDO; Ольга Барская, OMD OM GROUP
Альберт Усманов; Мария Яковлева, МТС
Виктория и Евгения Инкелес
Максим Брызгалин, ведущий и Михаил Горбунцов, Т-БАНК
Александр Гагиев, ЗВУК; Елена Резникова, MTS ADS; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Евгения Баранова, OMNI360; Евгений Баранов, ГЕНЭК ЗАВОД
Наталья Платонова и Денис Постоев, ВКУСНО — И ТОЧКА; Василий Губин и Дарья Мирошниченко, RORE
Анфиса Макарова, ТЕЛЕКАНАЛ Ю
Александр ST; Галина Ящук, АШАН; Денис Колесов, Анна Губарева, Артём Царегородцев, ZEBRA HERO
Александра Руманова, Фархад Кучкаров, Светлана Малинская, DEPOT
Гавриил Гордеев, СБЕРМАРКЕТИНГ/OKKO и Юлия Долгова, JAMI LUP
Гавриил Гордеев, СБЕРМАРКЕТИНГ/OKKO; Юлия Долгова, JAMI LUP; Василий Губин, RORE; Денис Постоев, ВКУСНО — И ТОЧКА; Дарья Мирошниченко, RORE; Наталья Платонова, ВКУСНО — И ТОЧКА; Александр Мерзляков, RORE
Награждение Российской Академии Рекламы (РАР)
Игорь Кирикчи, BBDO; Михаил Горбунцов, Т-БАНК; Екатерина Новикова и Лилия Гаджиева, SKYALLIANCE; Вероника Северная, NMI GROUP
Александр и Яна Менчук
Евгения Чурбанова, ОТП БАНК; Андрей Червонский, LAVRY; Екатерина Мишукова , АВИАСЕЙЛС; Денис Колесов, Анна Губарева, Артём Царегородцев, ZEBRA HERO
Лилия Гаджиева, SKYALLIANCE; Михаил Горбунцов и Надежда Иванникова, Т-БАНК; Екатерина Новикова, SKYALLIANCE
Михаил Кудашкин, RORE
Александр Акопов, СТС; Александр Трубников, SOSTAV
Александр Акопов, СТС
Елена Сычева, ЛЕНТА; Михаил Симонов, СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ; Елена Резникова, MTS ADS; Александр Трубников, SOSTAV; Оксана Жданович, ИНВИТРО
Михаил Елисейкин, Group4Media; Денис Максимов, Media Direction Group
Конфетти
Тамара Никизад, АЛЛО ПРОДАКШЕН; Роман Бедретдинов, SOSTAV
Александр ST
Александр ST
Ирина Романова, PHD; Александр Папков, АДВ; Евгения Дубовская, MEDIA DIRECTION GROUP
Мария Яковлева, МТС; Маргарита Щербакова, Sostav
Мария Санникова, Анастасия Константинова, Тарас Триль, Алла Семеняченко, YES, TODAY! FILM
Виктория Инкелес, SOSTAV
Финальное выступление
Дмитрий Калантаров и Родион Юрин
Дмитрий Ульященко, HAVAS (РОССИЯ); Галина Ящук,АШАН; Юрий Самородов, LEO PHARMA
Вероника Северная, NMI GROUP
Алексей Бахтеров, MEDIA INSTINCT GROUP
Василий Губин, RORE; Анна Богданова, СБЕРМАРКЕТИНГ
Артем Дудин, SUNLIGHT
Анна Агафонова, MEDIA INSTINCT GROUP; Мария Тищенко, VK; Виктория Кузнецова и Мария Егорова, ВТБ; Дарья Кутырева, MEDIA INSTINCT GROUP
Торжественное открытие церемонии
Александр Трубников и Виктория Инкелес, SOSTAV
Торжественное открытие церемонии
Конфетти
Алексей Ковылов, gg ex-VMLY&R COMMERCE и ex-GEOMETRY (группа WPP)
Денис Максимов, MEDIA INSTINCT GROUP; Дмитрий Николаев, BBDO; Мария Яковлева, МТС; Алексей Ребров, ONY; Ксения Фокина и Ксения Сергачева, МТС; Михаил Елисейкин, GROUP4MEDIA
Татьяна Теплоухова, MEDIA1; Екатерина Каневцова и Анфиса Макарова, ТЕЛЕКАНАЛ Ю; Екатерина Мишукова, АВИАСЕЙЛС
Анастасия Панарина и Надежда Паршина, OHMYBRAND
Александра Синявская, Борис Пешняк, Наталья Павликова, WILDBERRIES&RUSS
Владимир Филиппов, Российская Академия Рекламы и Ольга Пилявская-Бинда, Национальный центр «РОССИЯ»
Борис Пешняк, WILDBERRIES&RUSS; Марьяна Сафина, Дарья Белова, Анна Зайцева, ЯНДЕКС ЕДА И ДЕЛИВЕРИ; Денис Тарасевич, HAVAL; Елена Врацкая, MEDIA WISE; Мария Яковлева, МТС
Александр Менчук; Павел Паскаль; Хасан Хаджиев
Екатерина Прокошина и Оксана Мустафина, СИБУР; Олеся Дудник и Маргарита Мкртичян, MAKELOVE
Евгения Чурбанова, ОТП БАНК и Андрей Червонский, LAVRY
Максим Рыбаков,СТС МЕДИА
Аристарх Венес
Денис Колесов и Анна Губарева, ZEBRA HERO; Екатерина Мишукова, АВИАСЕЙЛС; Артём Царегородцев и Яна Пачина, ZEBRA HERO
Максим Брызгалин и Татьяна Ермилова, ведущие
Александр ST
Виктор Донюков, GREAT
Светлана Алексеева, ТИМЬЯН; Александр Акопов, СТС; Елена Кяск, ТИМЬЯН
Максим Перлин, BLACKLIGHT; Елена Редеша и Ирина Лбова, Т-БАНК; Виктория Черничкина, BLACKLIGHT
Ирина Зверева, ТУТКОВБУДКОВ
Александр Трубников, SOSTAV; Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
Владимир и Александр Трубников; Анастасия Мальцева, STORK; Альберт Мальцев, IKS (by OKKAM)
Роман Смоляков, АКАР
Торжественное открытие церемонии
Наталья Кашина, SOSTAV и Ольга Вяткина, NECTARIN
Максим Рыбаков,СТС МЕДИА; Аристарх Венес; Команда МТС И BBDO
Александра Цуканова; Евгения и Виктория Инкелес; Александр ST; Валерия Иванова
Денис Гусев, LUXURY SOUND; Виктория Инкелес, SOSTAV; Александр ST; Максим Брызгалин
Сергей Фридман и Ольга Барская, OMD
Валерия Репина и Анвар Курбанов, REPINA BRANDING
Альберт Мальцев, IKS (by OKKAM); Трубников Александр SOSTAV; Анастасия Мальцева, STORK; Александр и Яна Менчук; Аристарх Венес; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий, Анна, Денис Гончаровы; Павел Паскаль; Хасан Хаджиев ; Александр ST
Виктор Венес ; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Илья и Анна Аксёновы; Александр Менчук
Евгения Баранова, OMNI360; Евгений Баранов, ГЕНЭК ЗАВОД; Елена Филиппова, ДИЕТЕЛЛЬ
Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Максим Рябичкин; Елизавета Сурконт, INNOVATION LAB
Виктория и Евгения Инкелес; Геннадий, Анна, Денис Гончаровы
Илья Аксёнов, NORTH STAR MEDIA; Гавриил Гордеев, СБЕРМАРКЕТИНГ/OKKO; Анна Аксёнова
Татьяна Обидина, Ашан; Михаил Симонов, СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ; Галина Ящук, АШАН
Виктория Инкелес, SOSTAV и Иван Дятлов
Джамал Рзго,BASHE GROUP; Валерий Гылка, AMEDIA OUTDOOR; Алексей Суховилин, MAER
Наталья Пилатова, АКАР; Валерий Манкевич, GRATT
Марк Кондратьев и Анастасия Харчевникова
Александр Менчук; Елена Волченкова, PHD; Ирина Стародубцева, СОВКОМБАНК; Ольга Корабельникова, FUSE MDG; Валентин Смоляков, АКАР
Welcome бар WILDBERRIES&RUSS
Зал event-пространства «Атмосфера»
Торжественное открытие церемонии
Торжественное открытие церемонии
Владимир Филиппов, Российская Академия Рекламы и Ольга Пилявская-Бинда, Национальный центр «РОССИЯ»

Еще больше фотографий смотрите в социальной сети «ВКонтакте»: Альбом-1, Альбом-2, Альбом-3

На церемонии «Большая рыба 2025» были названы победители в восьми номинациях.

Традиционно не обошлось без особых наград. В номинации «Лучший коммуникационный проект» победила «Международная выставка-форум "Россия"» под руководством Натальи Виртуозовой.

Рекламные кампании МТС получили награду за вклад в развитие креатива. Статуэтку вручили директору департамента маркетинговых коммуникаций МТС Марии Яковлевой.

Специальную награду за вклад в индустрию получил Александр Акопов — продюсер, генеральный директор СТС и директор Института кино ВШЭ, чья работа оказала значительное влияние на развитие рекламного и медиа-рынка.

Победители номинаций 2025 ГОДА

«РОЛИКИ»

ЗОЛОТО

Работа: «МТС VoiceTech»
Клиент: ПАО МТС
Агентство: BBDO

СЕРЕБРО

Работа: «Не перепутайте»
Клиент: «Авиасейлс»
Агентство: Zebra Hero

БРОНЗА

Работа: «Служить не деньгам, а людям» — День инвестора 2023
Клиент: «Сбер»
Агентство: «СберМаркетинг»

Эксперты о победителях

DIGITAL

ЗОЛОТО

Работа: «Интеграция рекламы в контент реалити-шоу»
Клиент: Телеканал «Ю» (группа компаний «МЕДИА1») и «Авиасейлс»

СЕРЕБРО

Работа: «Новогодний проект ВТБ x VK»
Клиент: Банк ВТБ (ПАО)
Агентство: Media Instinct
Технологический партнер: VK

БРОНЗА

Работа: «От продуктов до автомобиля: шопинг по-крупному»
Клиент: HAVAL x Деливери
Агентство: MediaWise

Эксперты о победителях

«КАМПАНИИ»

ЗОЛОТО

Работа: Прогулка на Патриарших: МТС запустила вселенную «Мастера и Маргариты» в своих сервисах
Клиент: ПАО МТС
Агентство: BBDO
Продакшен: Direct

СЕРЕБРО

Работа: «Очень странные места»
Клиент: «Т-Банк»
Агентство: Blacklight

БРОНЗА

Работа: «Наш, как все мы»
Клиент: ООО «Холдинг Аква»
Агентство: RoRe Tonic | Группа компаний «Родная Речь»

Эксперты о победителях

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА»

ЗОЛОТО

Работа: «Планета, непригодная для жизни»
Клиент: Благотворительный фонд «Дом с Маяком»
Агентство: Zebra Hero, Invisible Friends, Realweb, DIDENOK TEAM

СЕРЕБРО

Работа: «Футбол помогает»
Клиент: Российский Футбольный Союз, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», благотворительная программа «Доброфон»
Агентство: «ТутковБудков»

БРОНЗА

Работа: «Самое главное слово»
Клиент: Благотворительная организация «Детские деревни — SOS»
Агентство: emg, Stereotactic

Эксперты о победителях

BTL

ЗОЛОТО

Работа: «Мистическая квартира на Патриарших от "МТС Travel"»
Клиент: ПАО МТС
Агентство: Imagency

СЕРЕБРО

Работа: Check Your Future
Клиент: «Вкусно — и точка»
Агентство: RoRe Lion | Группа компаний «Родная Речь»

БРОНЗА

Работа: «Потому что мы семья»: искренние истории без сценариев и постановки
Клиент: «Ростелеком»
Агентство: «Тимьян»

Эксперты о победителях

«ПРИНТ/АУТДОР»

ЗОЛОТО

Работа: «Если заложило уши — скажите "Ааааавиасейлс"»
Клиент: «Авиасейлс»

СЕРЕБРО

Работа: «Вязаный офис "Совкомбанка"»
Клиент: «Совкомбанк»
Агентство: PHD, FUSE MDG
Продакшен: INCRDBL

БРОНЗА

Работа: Как «Т-Банк» «Бурдж-Халифу» купил
Клиент: «Т-Банк»
Агентство: SkyTecKnowlogy

Эксперты о победителях

«БРЕНДИНГ»

ЗОЛОТО

Работа: «Conilon Challenge. Лимитированный сет дрип-кофе»
Клиент: Компания-импортер «Колибри кофе»
Агентство: Ohmybrand

СЕРЕБРО

Работа: «Визуальный стиль для "MTС True Tech"»
Клиент: ПАО МТС
Агентство: ONY

БРОНЗА

Работа: «Японский ресторан Ikura»
Клиент: White Rabbit Family
Агентство: Repina branding

Эксперты о победителях

«НЕЙРОСЕТИ»

ЗОЛОТО

Работа: «ИИ-модели в виртуальной фотостудии Wildberries»
Клиент: Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ)

СЕРЕБРО

Работа: «НейроМенделеев — новый сотрудник в СИБУРе»
Клиент: СИБУР
Агентство: makelove agency

БРОНЗА

Работа: «Как ИИ стал ведущим телешоу»
Клиент: «Т-Банк»
Агентство: SkyTecKnowlogy
Продакшен: «ГПМ Реклама»

Эксперты о победителях

Sostav благодарит за помощь в организации премии «Большая рыба 2025» генерального партнера Wildberries & Russ, а также спонсоров церемонии — ВТБ, ГК «Родная Речь», MEDIA DIRECTION GROUP, СберМаркетинг, Media Instinct, NMi Group и JAMI LUP.

Особую благодарность мы выражаем нашим друзьям и партнерам: ведущим церемонии Максиму Брызгалину и Татьяне Ермиловой; рекламно-коммуникационной группе SA Media Group и ее основателю Андрею Сущику; агентству Lavry и его управляющему партнеру и CEO Андрею Червонскому; видеопродакшену и креативному агентству Yes, today! Film, а также группе компаний Luxury Sound и ее управляющему партнеру, бессменному режиссеру «Большой рыбы» Денису Гусеву.

Отдельная благодарность агентству креативных видеорешений Miracles.Video и его основателю Елене Корниенко за создание уникального визуального стиля и анимационного образа премии.

Комментарии
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.