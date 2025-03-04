Большая рыба 2025: на главной экспертной рекламной премии выбрали победителей

В event-пространстве «Атмосфера» 19 февраля состоялось вручение экспертной рекламной премии «Большая рыба 2025». На мероприятии собрались крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих агентств и главные лица индустрии, чтобы принять участие в награждении победителей конкурса «Итоги года 2024».

В этом году девизом премии стали слова «Это любовь». В них отразили не только нежные чувства к близким, но и страсть к своему делу, творчеству и, конечно, к рекламе, которая объединяет людей.

Предлагаем вспомнить, как это было.

БОЛЬШАЯ РЫБА 2025: видеоотчет

БОЛЬШАЯ РЫБА 2025: фотоотчет