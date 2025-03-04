Большая рыба 2025: на главной экспертной рекламной премии выбрали победителей

Юлия Долгова, JAMI LUP; Елизавета Занина, LAVRY
Максим Брызгалин, ведущий
Конфетти
Финальное выступление
Торжественное открытие церемонии
Андрей Червонский, LAVRY
Сергей Пискарев, АКАР; Алексей Бахтеров, MEDIA INSTINCT GROUP
Вероника Северная, NMI GROUP; Галина Ящук, АШАН
Елизавета Моргоева, MEDIA DIRECTION GROUP
Александр Менчук; Екатерина Мишукова, АВИАСЕЙЛС; Валентин Смоляков, АКАР
Александр Новодерёжкин, EMG; Иван Сиденко, RE:EVOLUTION; Екатерина Гарина, EMG; Алла Мишкина, ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS
Мария Тищенко, VK
Татьяна Ермилова, ведущая
Мария Ефимова и Мария Нгуен Хайен, MAREVEN RUSSIA
Ксения Сергачева, МТС; Игорь Кирикчи, BBDO; Ольга Барская, OMD OM GROUP
Альберт Усманов; Мария Яковлева, МТС
Виктория и Евгения Инкелес
Максим Брызгалин, ведущий и Михаил Горбунцов, Т-БАНК
Александр Гагиев, ЗВУК; Елена Резникова, MTS ADS; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Евгения Баранова, OMNI360; Евгений Баранов, ГЕНЭК ЗАВОД
Наталья Платонова и Денис Постоев, ВКУСНО — И ТОЧКА; Василий Губин и Дарья Мирошниченко, RORE
Анфиса Макарова, ТЕЛЕКАНАЛ Ю
Александр ST; Галина Ящук, АШАН; Денис Колесов, Анна Губарева, Артём Царегородцев, ZEBRA HERO
Александра Руманова, Фархад Кучкаров, Светлана Малинская, DEPOT
Гавриил Гордеев, СБЕРМАРКЕТИНГ/OKKO и Юлия Долгова, JAMI LUP
Гавриил Гордеев, СБЕРМАРКЕТИНГ/OKKO; Юлия Долгова, JAMI LUP; Василий Губин, RORE; Денис Постоев, ВКУСНО — И ТОЧКА; Дарья Мирошниченко, RORE; Наталья Платонова, ВКУСНО — И ТОЧКА; Александр Мерзляков, RORE
Награждение Российской Академии Рекламы (РАР)
Игорь Кирикчи, BBDO; Михаил Горбунцов, Т-БАНК; Екатерина Новикова и Лилия Гаджиева, SKYALLIANCE; Вероника Северная, NMI GROUP
Александр и Яна Менчук
Евгения Чурбанова, ОТП БАНК; Андрей Червонский, LAVRY; Екатерина Мишукова , АВИАСЕЙЛС; Денис Колесов, Анна Губарева, Артём Царегородцев, ZEBRA HERO
Лилия Гаджиева, SKYALLIANCE; Михаил Горбунцов и Надежда Иванникова, Т-БАНК; Екатерина Новикова, SKYALLIANCE
Михаил Кудашкин, RORE
Александр Акопов, СТС; Александр Трубников, SOSTAV
Александр Акопов, СТС
Елена Сычева, ЛЕНТА; Михаил Симонов, СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ; Елена Резникова, MTS ADS; Александр Трубников, SOSTAV; Оксана Жданович, ИНВИТРО
Михаил Елисейкин, Group4Media; Денис Максимов, Media Direction Group
Конфетти
Тамара Никизад, АЛЛО ПРОДАКШЕН; Роман Бедретдинов, SOSTAV
Александр ST
Александр ST
Ирина Романова, PHD; Александр Папков, АДВ; Евгения Дубовская, MEDIA DIRECTION GROUP
Мария Яковлева, МТС; Маргарита Щербакова, Sostav
Мария Санникова, Анастасия Константинова, Тарас Триль, Алла Семеняченко, YES, TODAY! FILM
Виктория Инкелес, SOSTAV
Финальное выступление
Дмитрий Калантаров и Родион Юрин
Дмитрий Ульященко, HAVAS (РОССИЯ); Галина Ящук,АШАН; Юрий Самородов, LEO PHARMA
Вероника Северная, NMI GROUP
Алексей Бахтеров, MEDIA INSTINCT GROUP
Василий Губин, RORE; Анна Богданова, СБЕРМАРКЕТИНГ
Артем Дудин, SUNLIGHT
Анна Агафонова, MEDIA INSTINCT GROUP; Мария Тищенко, VK; Виктория Кузнецова и Мария Егорова, ВТБ; Дарья Кутырева, MEDIA INSTINCT GROUP
Торжественное открытие церемонии
Александр Трубников и Виктория Инкелес, SOSTAV
Торжественное открытие церемонии
Конфетти
Алексей Ковылов, gg ex-VMLY&R COMMERCE и ex-GEOMETRY (группа WPP)
Денис Максимов, MEDIA INSTINCT GROUP; Дмитрий Николаев, BBDO; Мария Яковлева, МТС; Алексей Ребров, ONY; Ксения Фокина и Ксения Сергачева, МТС; Михаил Елисейкин, GROUP4MEDIA
Татьяна Теплоухова, MEDIA1; Екатерина Каневцова и Анфиса Макарова, ТЕЛЕКАНАЛ Ю; Екатерина Мишукова, АВИАСЕЙЛС
Анастасия Панарина и Надежда Паршина, OHMYBRAND
Александра Синявская, Борис Пешняк, Наталья Павликова, WILDBERRIES&RUSS
Владимир Филиппов, Российская Академия Рекламы и Ольга Пилявская-Бинда, Национальный центр «РОССИЯ»
Борис Пешняк, WILDBERRIES&RUSS; Марьяна Сафина, Дарья Белова, Анна Зайцева, ЯНДЕКС ЕДА И ДЕЛИВЕРИ; Денис Тарасевич, HAVAL; Елена Врацкая, MEDIA WISE; Мария Яковлева, МТС
Александр Менчук; Павел Паскаль; Хасан Хаджиев
Екатерина Прокошина и Оксана Мустафина, СИБУР; Олеся Дудник и Маргарита Мкртичян, MAKELOVE
Евгения Чурбанова, ОТП БАНК и Андрей Червонский, LAVRY
Максим Рыбаков,СТС МЕДИА
Аристарх Венес
Денис Колесов и Анна Губарева, ZEBRA HERO; Екатерина Мишукова, АВИАСЕЙЛС; Артём Царегородцев и Яна Пачина, ZEBRA HERO
Максим Брызгалин и Татьяна Ермилова, ведущие
Александр ST
Виктор Донюков, GREAT
Светлана Алексеева, ТИМЬЯН; Александр Акопов, СТС; Елена Кяск, ТИМЬЯН
Максим Перлин, BLACKLIGHT; Елена Редеша и Ирина Лбова, Т-БАНК; Виктория Черничкина, BLACKLIGHT
Ирина Зверева, ТУТКОВБУДКОВ
Александр Трубников, SOSTAV; Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
Владимир и Александр Трубников; Анастасия Мальцева, STORK; Альберт Мальцев, IKS (by OKKAM)
Роман Смоляков, АКАР
Торжественное открытие церемонии
Наталья Кашина, SOSTAV и Ольга Вяткина, NECTARIN
Максим Рыбаков,СТС МЕДИА; Аристарх Венес; Команда МТС И BBDO
Александра Цуканова; Евгения и Виктория Инкелес; Александр ST; Валерия Иванова
Денис Гусев, LUXURY SOUND; Виктория Инкелес, SOSTAV; Александр ST; Максим Брызгалин
Сергей Фридман и Ольга Барская, OMD
Валерия Репина и Анвар Курбанов, REPINA BRANDING
Альберт Мальцев, IKS (by OKKAM); Трубников Александр SOSTAV; Анастасия Мальцева, STORK; Александр и Яна Менчук; Аристарх Венес; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий, Анна, Денис Гончаровы; Павел Паскаль; Хасан Хаджиев ; Александр ST
Виктор Венес ; Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Илья и Анна Аксёновы; Александр Менчук
Евгения Баранова, OMNI360; Евгений Баранов, ГЕНЭК ЗАВОД; Елена Филиппова, ДИЕТЕЛЛЬ
Виктория Инкелес, SOSTAV; Геннадий Гончаров; Максим Рябичкин; Елизавета Сурконт, INNOVATION LAB
Виктория и Евгения Инкелес; Геннадий, Анна, Денис Гончаровы
Илья Аксёнов, NORTH STAR MEDIA; Гавриил Гордеев, СБЕРМАРКЕТИНГ/OKKO; Анна Аксёнова
Татьяна Обидина, Ашан; Михаил Симонов, СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ; Галина Ящук, АШАН
Виктория Инкелес, SOSTAV и Иван Дятлов
Джамал Рзго,BASHE GROUP; Валерий Гылка, AMEDIA OUTDOOR; Алексей Суховилин, MAER
Наталья Пилатова, АКАР; Валерий Манкевич, GRATT
Марк Кондратьев и Анастасия Харчевникова
Александр Менчук; Елена Волченкова, PHD; Ирина Стародубцева, СОВКОМБАНК; Ольга Корабельникова, FUSE MDG; Валентин Смоляков, АКАР
Welcome бар WILDBERRIES&RUSS
Зал event-пространства «Атмосфера»
Торжественное открытие церемонии
Торжественное открытие церемонии
Владимир Филиппов, Российская Академия Рекламы и Ольга Пилявская-Бинда, Национальный центр «РОССИЯ»