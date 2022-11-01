7 лет в эфире: «Матч ТВ» отмечает день рождения

«Самый мужской телеканал на российском рынке» — так называли эксперты «Матч ТВ», когда в октябре 2015 года он должен был вот-вот начать вещание. В этом году телеканал в эфире уже 7 лет, и за это время было освещено немало важных событий в истории спорта. Sostav вспоминает главные из них.

2015: «Все на Матч»! Открытие телеканала

Официальная презентация «Матч ТВ» прошла 29 октября, новый телеканал представили генеральный продюсер Тина Канделаки и тогдашний глава «Газпром-Медиа Холдинг» Дмитрий Чернышенко. 1 ноября «Матч ТВ» начал вещать на российском телевидении на частоте «России 2». Слоган лёг в основу всей компании: «Все на Матч!».

Создатели отмечали, что главная цель телеканала — сделать спорт ближе к самой широкой аудитории, познакомить её с бытом и семьями спортсменов, привить желание к здоровому и активному образу жизни. Помимо самих трансляций этого, в эфире телеканала появился большой объем эксклюзивного контента собственного производства: спортивные новости, ежедневные аналитические и авторские программы, документальные циклы, реалити-шоу, художественные фильмы и сериалы о спорте.

В промо телеканала приняли участие звёзды большого спорта: призер Олимпийских Игр, сноубордистка Алена Заварзина, олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и многие другие.

2016: Чемпионат Мира по хоккею: студии на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга

Как уверяли представители канала, во время Чемпионата Мира 2016 по хоккею, «Матч ТВ» можно было смело переименовывать в «Хоккей ТВ». На время соревнований телеканал организовал сразу две студии — на аренах Москвы и Санкт-Петербурга. Так журналисты могли оперативно транслировать информацию обо всех матчах. Ежедневно в каждой студии работало 50 человек, которые не только готовили материалы, но и обеспечивали две передвижные телевизионные станции. Каждая формировала сигнал, а также готовила и выдавала в эфир все виды виртуальной графики.

Главной особенностью стало виртуальное оформление — из предметов интерьера помещение украшали лишь две столешницы. Представители канала были уверены: большое количество графических элементов для спортивного канала на первом месте, остальное — второстепенно.

На чемпионате произошли самые трудные события не только за всё время соревнований, но и за годы существования канала. Совпали три важных события: два полуфинала, последний тур чемпионата России по футболу и бой Дениса Лебедева в «Мегаспорте», трансляцию которого сотрудники «Матч ТВ» производили на весь мир. Однако именно в этот день телеканал установил рекорд по среднесуточной доле в своей целевой аудитории — 7,2%. Общая аудитория составила 45,452 млн человек, а встречи предварительного этапа турнира с участием сборной России посмотрели 27,627 млн человек. «Матч ТВ» занял третье место среди всех российских телеканалов.

2017: Кубок Конфедераций по футболу — и генеральная репетиция перед Чемпионатом мира

Матчи Кубка Конфедерации прошли в четырех городах России: Москва, Казань, Сочи и Санкт-Петербург. Участие приняли действующий чемпион мира — сборная Германии и победители шести футбольных Конфедераций: сборная Португалии, Мексики, Чили, Новой Зеландии, Австралии и Камеруна. Сборная России вышла на поле на правах страны-организатора.

Открытие и финал состоялись в Санкт-Петербурге, все города приняли по четыре матча турнира, два полуфинала прошли в Казани и Сочи, матч за третье место болельщики наблюдали на стадионе «Спартак» в Москве. «Матч ТВ» показал 40 трансляций (включая повторы) матчей Кубка Конфедераций 2017, которые посмотрели 23,773 млн россиян.

Кубок конфедерации стал своеобразной репетицией перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Организация прошедшего турнира послужила ориентиром для остальных городов.

2018: Чемпионат Мира по футболу в России, студия на Воробьёвых горах, запуск телеканала «Матч Премьер»

К Чемпионату Мира по футболу готовилась не только вся страна, но и «Матч ТВ». Специально для этого события на смотровой площадке Воробьёвых гор засиял большой прозрачный футбольный мяч — новая высокотехнологичная студия. Сооружение выполнили из стекла, покрытого специальной жидкокристаллической пленкой. Она помогала регулировать прозрачность и обеспечивать комфортную работу в студии.

Новые студийные комплексы были построены и для международных компаний: CCTV (Китай) — парк «Зарядье»; ESPN (Латинская Америка) — в легендарном доме «На набережной»;Univision (США) — на террасе гостиницы «Four Seasons». И, конечно, стенд-ап комплексы «Матч ТВ» в парке «Зарядье».

Прямые трансляции «Матч ТВ» на всех цифровых ресурсах телеканала посмотрели 24,5 млн раз. В этом же году состоялся и запуск телеканала «Матч Премьер» — премиального продукта для футбольных болельщиков. Сегодня «Матч Премьер» — это дом российского футбола, где собраны прямые трансляции матчей Российской Премьер-лиги, Первой лиги, Кубка России, женской Суперлиги и женского Кубка России по футболу. С сезона 2020/21 эксперты телеканала также выбирают и лучших игроков каждого матча РПЛ.

2019: Универсиада в Красноярске — «Матч» производит картинку на весь мир!

Всемирная Зимняя Универсиада в Красноярске впервые прошла в России, и за медаль боролось рекордное количество стран-участниц — 58. «Матч ТВ» стал официальным вещателем этого события: сотрудники телеканала производили сигнал 11 видов спорта на 9 объектах, которые были специально построены к Универсиаде. Эти сигналы транслировались в Международный вещательный центр (МВЦ) со всех стадионов и объектов, а затем передавались зарубежным вещателям из 42 стран. Производство трансляций обеспечивали 806 специалистов из разных России.

Специально к Универсиаде «Матч ТВ» построил новую студию, во время эфиров которой использовались технологии дополненной реальности: она круглосуточно освещала все события Универсиады, а информация о ходе соревнований выводилась на её внешние экраны.

2020: Пандемия: Чемпионат Беларуси, спорт на паузе

Многим спортивным соревнованиям 2020 года не удалось состояться: из-за пандемии их либо отложили, либо вовсе отменили. Тем не менее «Матч ТВ» предложил зрителю множество программ своего производства и эксклюзивного контента, специальные репортажи и студийные программы.

Некоторые страны на свой страх и риск продолжили играть в футбол. Одной из них стала Беларусь. «Матч ТВ» приобрёл права на показ первенства и Кубка Беларуси, таким образом вернув спорт в жизнь российских болельщиков. Турнир стартовал раньше, чем в предыдущих сезонах — ещё в марте, и проходил в обычном порядке. Перенесли только некоторые отдельные матчи из-за вспышек короновируса в командах. Представители телеканала не скрывают — пандемия сильно ударила по спортивному ТВ, и было важно из неё выйти достойно.

2021: «Евро-2020» в Санкт-Петербурге, студия «Мяч», Бузова и Губерниев, Олимпийские игры в Токио

В 2021 году отменённый из-за пандемии XVI Чемпионат Европы по футболу всё-таки состоялся: Санкт-Петербург принял у себя четыре матча турнира, а также матчи группы E, которые ранее планировалось провести в Дублине. Специально для Чемпионата Европы «Матч ТВ» построил уникальную студию в виде космического мяча, который приземлился в Северную столицу. Из студии было видно стадион, акваторию, Лахта-центр и мост.

Во время «Евро-2020» в прямом эфире случился и главный инфоповод всего чемпионата: спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» довел до слез Ольгу Бузову. Певица была приглашена в студию для поддержки российской сборной по футболу. Это событие стало самым цитируемым за время турнира, затмив даже футбольные новости в России. Уже в следующем году Губерниев при скоплении журналистов подарит Бузовой огромный букет роз, а Ольга в ответ позовет журналиста на свое шоу — примирение состоялось!

В 2021 году в условиях борьбы с пандемией всё же состоялись Олимпийские игры в Токио. Впервые олимпийский огонь пронесли не по безлюдным местам, а соревнования проходили при пустых трибунах.

Для освещения игр «Матч ТВ» использовал уникальную технологию телепортации: она в режиме реального времени переносила спикеров из столицы Японии в московскую студию, где они могли поговорить с ведущим. После завершения диалога спортсмен или тренер буквально испарялся. Сотрудники телеканала так и не раскрыли секрет технологий, но были убеждены: такие приёмы помогают не только удерживать зрителя, но и привлекать новую аудиторию.

Сегодня «Матч» до сих пор является хедлайнером спортивного телевидения, пожалуй, не только в России, но и в мире. Телеканал аккумулировал все лучшие соревнования — причём, даже в условиях санкций, сохранил большую часть мирового спорта. В октябре генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин представил новую концепцию, которая получила название «Больше спорта!» — теперь в эфире не будет художественных фильмов и сериалов, а телеканал сделает упор на российские соревнования. Хорошим подарком ко дню рождения стала и новость о заключении договора с ФИФА — «Матч ТВ» впервые эксклюзивно покажет Чемпионат мира по футболу, который состоится в ноябре и декабре в Катаре. Семь лет — серьёзный возраст, но, кажется, «Матч» и не собирается устаревать, задавая тренды и создавая технологии.