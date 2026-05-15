Media 108 и TEKTA Group: как 12% площадей БЦ ЭИР нашли покупателя еще на этапе пресейла

Перед агентством Media 108 стояла задача обеспечить рост узнаваемости и стабильный спрос на покупку помещений бизнес-центра премиум-класса, включая период до официального старта продаж объекта. Какие инструменты продвижения и таргетинги были выбраны для достижения максимального эффекта продвижения бизнес-центра ЭИР, рассказала Sostav команда Media 108 .

Задачи

Команде Media 108 предстояло работать по следующим направлениям:

разработать и реализовать комплексную стратегию диджитал-продвижения;

разработать коммерческий контент, который подчеркнет уникальные преимущества объекта, как на этапе пресейла, так и после старта продаж;

обеспечить операционную эффективность и контроль на всех этапах продвижения, включая правовые и финансовые риски.

Продвижение на этапе пресейла

В период с октября 2024 по май 2025 года Media 108 и маркетинговая команда TEKTA Group обеспечили присутствие проекта в инфополе с помощью онлайн и офлайн каналов, в том числе и PR-инструментов.

При запуске продвижения проекта в диджитал для команды Media 108 важным этапом стала разработка коммуникационной стратегии, которая должна соответствовать закону «О рекламе» и исключать в рекламных материалах недопустимые формулировки.

В рекламных материалах объектов недвижимости до официального начала строительства не допускается объявление о «Старте продаж», указание стоимости объекта, упоминание о проведении акций, предоставлении скидок и иных специальных условий; упоминание о возможности приобретения в рассрочку, с отсрочкой платежа или с использованием ипотечных программ; использование прямых призывов к совершению бронирования или покупки.

Выбор инструментов для продвижения проекта на этапе пресейла также ограничен, в связи с отсутствием полного пакета документов, необходимых для размещения. Из пула доступных каналов был составлен оптимальный сплит, который в синергии с коммуникационной стратегией позволил реализовать комплексный подход, направленный на решение трех ключевых задач:

информирование рынка: донесение ключевых преимуществ продукта для формирования четкого понимания его ценности у целевой аудитории;

формирование доверия: построение и укрепление репутации бренда в качестве надежного и опытного игрока рынка;

стимулирование спроса: трансформация первоначального интереса в готовность к совершению покупки.

Выбор инструментов:

контекстная реклама;

«Промостраницы Яндекса»;

«Яндекс Навигатор»;

дополнительно для формирования инвестиционной привлекательности проекта в профессиональной среде было запущено размещение нативной рекламы на сайтах деловых СМИ с помощью RTB OneTarget;

визуализация проекта через интерактивную 3D-модель в «2ГИС» обеспечила эффект присутствия еще не построенного объекта и усилила привлекательность локации для потенциальных клиентов.

Результаты этапа пресейла

Этап пресейла закрыл ключевые задачи по созданию стабильного потока качественного трафика и формированию ядра лояльной аудитории. Рост объемов рекламного трафика с ежемесячным приростом достиг пикового значения в 120 000 визитов.

Данные Wordstat показали, что аудитория не только пассивно потребляла рекламу, но и проявила активный интерес, осуществив целевой поиск, что указало на переход от стадии знакомства к стадии рассмотрения.

Прямая корреляция между ростом рекламной активности и увеличением числа брендовых запросов подтверждает, что коммуникационная стратегия комплексно воздействует на потребительский путь, последовательно переводя аудиторию по воронке от внимания к активному интересу.

+ 225% к уровню знания (частотность запросов WS).

523 800 — общий объем аудитории.

402 — база клиентов в листе ожидания.

71 200 руб. — средний СРА.

65 целевых обращений, 3 встречи.

Достигнутые результаты создали прочную основу для перехода к следующему этапу — конвертации накопленного интереса в коммерческие предложения.

Продвижение в период старта продаж

С июня по август 2025 года было максимизировано присутствие упоминаний объекта в сети, а также была скорректирована коммуникационная стратегия с учетом официального запуска строительства объекта.

Ключевые УТП на старте продаж — выгодная рассрочка 0%, премиальный класс, перспективная локация и привлекательная стоимость за м², безопасность сделок через ДДУ, уникальная возможность покупки всего здания и гибкие финансовые условия — были интегрированы во все рекламные каналы.

На этом этапе продвижения началась обработка сформированного в период пресейла спроса и стимулирование аудитории к конверсии с помощью контекстной рекламы и инструментов ретаргетинга.

В качестве одного из инструментов медийного продвижения была использована система OneGA — RTB-платформа на основе больших данных Media 108.

Таргетинги настраивались по следующим категориям:

коммерческая недвижимость, инвестиции, рассрочка;

по профессии — агенты, брокеры, риэлторы, владельцы бизнеса, открытие бизнеса, малый и средний бизнес, депозиты для бизнеса, кредиты для бизнеса, коммерческая аренда.

Также были использованы премиальные форматы «Яндекса» для широкой представленности проекта в поисковой системе и прироста брендовых запросов в короткий срок.

Одним из нестандартных инструментов продвижения стала медийная реклама в приложении «Т-Банка». С ее помощью удалось привлечь внимание платежеспособной аудитории приложения за счет наличия широких целевых таргетингов.

В этом инструменте использовались следующие категории таргетингов:

доход: высокий уровень дохода (владельцы бизнеса, высокооплачиваемые специалисты, сегмент В2В, остаток на карте 15 млн);

высокий уровень дохода (владельцы бизнеса, высокооплачиваемые специалисты, сегмент В2В, остаток на карте 15 млн); интересы: недвижимость, инвестиции, luxury-товары, автомобили премиум-класса, путешествия, дизайн интерьеров, высокооплачиваемые хобби, инвестиции;

недвижимость, инвестиции, luxury-товары, автомобили премиум-класса, путешествия, дизайн интерьеров, высокооплачиваемые хобби, инвестиции; поведение: пользователи, которые искали информацию о недвижимости, ипотеке, инвестициях в недвижимость;

пользователи, которые искали информацию о недвижимости, ипотеке, инвестициях в недвижимость; покупки: люди, которые совершали дорогие покупки онлайн (например, luxury-товары, техника премиум-класса).

Наряду с другими рекламными инструментами были использованы размещения в тематических Telegram-каналах для привлечения внимания к проекту как среди прямых покупателей, так и среди других игроков рынка.

Для укрепления позиций в локации и поддержания премиального статуса были использованы рекламные инструменты геосервисов «Яндекса» и 2GIS.

За счет комплексного пакета маркетинговых решений классифайдов «Циан», «Авито Недвижимость», «Яндекс Недвижимость», удалось добиться укрепления позиционирования проекта на ведущих платформах.

Результат

Нелли Папоян, ведущий менеджер проекта, Media 108: Опираясь на цели клиента, нашу экспертизу и опыт работы с коммерческой недвижимостью, мы решили начать продвижение до старта продаж, разделив стратегию на период пресейла и начало строительства объекта. До официального старта продаж 12% площадей от общего объема БЦ ЭИР уже нашли своих покупателей. Команда Media 108 совместно с TEKTA Group превратила пассивный период ожидания в активный диалог с пользователем, сформировав устойчивый спрос и емкую воронку для дальнейшей перформанс‑работы. Мы гордимся, что смогли разработать стратегию, которая сбалансировала амбициозные маркетинговые цели клиента и строгие рамки законодательства.

Запуск полного спектра рекламных инструментов обеспечил значительный прирост визитов на сайт: показатель достиг 300 000+ посещений. Параллельно зафиксирован рост брендовых запросов в Wordstat до 350+ показов, что демонстрирует синергетический эффект от применяемой медиастратегии.

Совокупность каналов коммуникации создали устойчивый контур вовлечения, повысивший конверсионный потенциал трафика.

Полученный пул в 300 000+ визитов стал теплой базой для дальнейшей работы с аудиторией;

+ 40% к уровню знания (частотность запросов WS);

+ 75% к общему объему аудитории;

157 — база клиентов в листе ожидания;

150 140 руб. — средний СРA.

Андрей Бебнев, руководитель отдела рекламы и PR, TEKTA Group: Грамотное распределение ресурсов позволило достичь значимых показателей еще на этапе пресейла. Продвижение первого коммерческого проекта совместно с командой Media 108 помогло наработать тот опыт, который мы надеемся перенести в следующие проекты TEKTA Group.

По словам команды проекта, продвижение на этапе пресейла создало мощный задел для успешного запуска проекта. Медиасплит на старте продаж, основанный на внутреннем опыте и накопленной статистике агентства, поддержал мощный импульс, созданный на этапе пресейла. Омниканальный подход из эффективных инструментов позволил проекту не просто выйти на рынок, а сразу задать положительную динамику темпу продаж.