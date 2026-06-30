«Занимайтесь тем, что вас захватывает»: кампания об увлеченности как двигателе бизнеса

Каждый предприниматель знает это ощущение: есть идея, есть энергия, есть желание сделать что-то по-настоящему крутое — но все съедает рутина. Налоги, отчетность, логистика, кадры — и к вечеру на творчество не остается ни сил, ни времени. От этого оттолкнулся «Т-Бизнес», запустив в 2026 году имиджевую кампанию «Занимайтесь тем, что вас захватывает». Команда проекта рассказала Sostav, как удалось реализовать точечный контакт с аудиторией в тех местах и форматах, которые ей близки.
Контекст и задача
Рынок банковских услуг для бизнеса — один из самых конкурентных и медийно перегруженных. Крупные игроки наращивают присутствие в классических каналах: ТВ, диджитал, наружная реклама. В этих условиях у предпринимательской аудитории выработалась устойчивая баннерная слепота — стандартные форматы все сложнее замечают, все легче игнорируют.
Перед «Т-Бизнесом» стояла задача выстроить другое качество контакта с аудиторией. Весна 2026 года стала точкой входа: горячий сезон для бизнеса, когда операционная нагрузка достигает пика — налоговые отчетности, закрытие периодов, административный завал. Именно в этот момент тезис «"Т-Бизнес" берет рутину на себя» мог звучать не как рекламное сообщение, а как ответ на конкретную боль.
Ключевые задачи кампании:
- выстроить эмоциональный контакт с аудиторией предпринимателей через живые истории и форматы, которые резонируют, а не просто охватывают;
- говорить с предпринимателями там, где они находятся, и на понятном им языке;
- создать многоканальную кампанию, в которой стандартные медиаформаты дополнены нестандартными решениями — офлайн-пространствами, инсталляциями и партнерскими коллаборациями с реальными бизнесами.
Механика кампании
Кампания строилась на двух уровнях: стандартный медиамикс формировал широкий охват, нестандартные проекты обеспечивали более точечное касание с аудиторией.
Стандартные каналы
ТВ стал основой кампании. С февраля по апрель в эфире шли три ролика по 20 секунд с героями из разных сфер. Каждый герой символизирует свой масштаб бизнеса: флористка — малый, ткач — средний, девелопер — крупный.
Сюжет каждого ролика строится по одной логике: предприниматель погружен в свое дело — то, что его захватывает, — пока «Т-Бизнес» берет на себя все операционное.
OLV-форматы для диджитала дополнялись баннерной поддержкой. Радио усиливало присутствие бренда в моменты, когда предприниматель в дороге. Наружная реклама формировала знание о кампании в городской среде.
BTL проекты
- «Зоны без рутины» в «Москва-Сити» и Шереметьево
В локациях, где предприниматели бывают в моменты наибольшей нагрузки, появились специальные пространства — визуальный антипод операционного хаоса. Брендированная входная зона создавала контраст с окружающей средой и доносила мысль проекта: «Т-Бизнес» забирает операционные задачи на себя, освобождая предпринимателю пространство для того, что его по-настоящему захватывает.
- Инсталляция на «Хлебзаводе»
Главным визуальным воплощением кампании стала масштабная цветочная инсталляция на фасаде «Хлебзавода № 9» — одного из ключевых креативных пространств Москвы. Здание захватила живая цветочная композиция: цветы, прорастающие сквозь архитектуру, — аллегория того, как на месте рутины появляется пространство для настоящего увлечения.
В честь открытия инсталляции прошел кофе-рейв с выступлением группы LOUD. Событие дало кампании старт в соцсетях и привлекло медиавнимание за пределами стандартных рекламных форматов.
- «Пульт управления рутиной» — интерактивная инсталляция в «Москва-Сити»
На огромном медиафасаде в напряженном темпе летели уведомления: «Анализ продаж», «Оплатить счет», «Заплатить налог», «Оплатить декларацию», «Срочно», «Подготовить отчет» и пр.
Рядом стоял физический пульт — любой прохожий мог нажать на него и остановить визуальный шум. Экран трансформировался: тревожные уведомления исчезали, на их месте появлялся спокойный фон с фирменными цветами кампании и сообщениями о том, что все уже решено.
- Двухслойная наружка со скрытым оффером
Афиши с механикой физического вовлечения: потянув за ярлык, прохожий снимал верхний слой «рутинных сообщений» и оказывался в пространстве без визуального шума. Под частью постеров были скрыты спецпредложения. Пятеро участников получили премиальное обслуживание «Т-Бизнеса» навсегда. Постеры появились на «Хлебзаводе» и на «Суперметалле» в Москве.
- Лимитированная бизнес-карта с дизайном художника А. Тито
Предприниматель — в каком-то смысле художник: он создает свое дело, вкладывая в него идеи и энергию. «Т-Бизнес» воплотил эту метафору в лимитированной серии бизнес-карт, созданных совместно с художником А. Тито. Друзья бренда и блогеры получили специальную рассылку: карта была упакована в транспортировочный кейс для картин вместе с постером — как произведение искусства.
- Партнерства с брендами
«Т‑Бизнес» провел ряд партнерских проектов, где взял на себя рутинные задачи и освободил внимание предпринимателей для развития и роста. Тем самым помог бизнесу реализовать идеи, которые он давно откладывал.
ART\FACT: новая линейка SPF-средств
Бренд ухода за кожей давно хотел расширить SPF-линейку перед летним сезоном, но запуск постоянно сдвигался из-за операционной нагрузки. После того как «Т-Бизнес» взял административные задачи на себя, у бренда вышли три новинки.
Авторский напиток «Искра Абриколи» в floo family
Команда сети кофеен floo family полгода откладывала запуск спешла на основе японского чая ходзитя. «Т-Бизнес» подключился комплексно: закрыл часть бухгалтерского и налогового сопровождения, помог разработать дизайн стаканчиков и специального меню, обеспечил медийную поддержку.
«Рихтер»: реновация номера «Цапля»
Отель «Рихтер» в центре Москвы — отреставрированный особняк 1874 года с рестораном, галереей и летним кинотеатром. «Т-Бизнес» нашел подрядчиков и взял на себя контроль за процессом реновации.
Eburet: лавки для летнего сада
Петербургская студия дизайнерской мебели Eburet давно хотела сотрудничать с «Рихтером», но кастомное производство требует финансирования — на некоммерческой основе проект не складывался. «Т-Бизнес» выступил связующим звеном: закрыл расходы на разработку и производство.
Pari Padel: скамейки-контейнеры для сбора мячей
В клубах PADEL+ накопилась системная проблема: использованные мячи быстро теряют давление и не подлежат стандартной переработке. «Т-Бизнес» помог сформулировать концепцию экологичного решения, подключил агентство, организовал производство и монтаж. В Pari Padel появились шесть прозрачных кастомных лавок с QR-навигацией.
Pinskiy & Co: входная зона с цветочной инсталляцией на Loona Sochi
За портфелем из более чем 300 ресторанов и 30 проектов холдинга Pinskiy & Co стоит большая операционная нагрузка. «Т-Бизнес» взял на себя разработку концепции, производство и монтаж цветочной инсталляции.
«Огниво»: банные ритуалы и фирменное пространство
Команда давно планировала расширить линейку ритуалов и оформить фирменное пространство — операционные задачи постоянно сдвигали эти планы. «Т-Бизнес» помог с концепцией, организовал работу подрядчиков и запустил разработку новых ритуалов — «Сказочный пар».
MARÉM: витрина как высказывание бренда
Екатеринбургский бренд одежды MARÉM хотел оформить витрину и входную группу так, чтобы пространство поддерживало философию бренда еще до того, как покупатель переступит порог. «Т-Бизнес» установил у входа арт-объект в виде огромной булавки — символа творчества и мастерства и оформил витрину.
Lapochka: мерч для команды и экскурсантов
Команда хотела превратить обязательную форму посетителей экскурсии в часть впечатления от визита, но откладывала из-за приоритета производства и логистики. «Т-Бизнес» разработал и заказал бейсболки с принтами ретро-линейки «Крем-сода» и «Тургояк», а также фирменные халаты для сотрудников цеха и гостей.
Маргарита Ухлинова, маркетолог floo family:
Мы хотели просто добавить напиток в меню и красиво его презентовать, но в итоге получился полноценный спецпроект с медиасопровождением.
Руслан Медведь, управляющий партнер PADEL+:
Мы давно хотели решить проблему с мячами, но постоянно откладывали. «Т-Бизнес» помог довести идею до готового решения.
Инна Волкова, арт-директор MARÉM:
Витрина — это первое слово бренда. В этот раз получилось сделать шаг в сторону — выйти за рамки привычного формата. Совместная работа с «Т-Бизнесом» помогла нам собрать этот формат — от идеи до её физического воплощения.
Результаты
Кампания стала для «Т-Бизнеса» осознанным выходом в новую коммуникационную территорию — более эмоциональную, живую и многоформатную. Вместо одного канала — экосистема точек касания: ТВ, диджитал, радио, наружная реклама, офлайн-пространства и партнерские истории, каждая из которых работала самостоятельно, усиливая общий контекст. Компания выделилась на рынке и смогла нестандартно донести свое имиджевое сообщение.
Медийный охват:
- Digital — 59 млн;
- ТВ — 33,0 млн человек;
- Smart TV — 1,3 млн человек;
- Радио — 23,2 млн человек;
- OOH — 7,6 млн человек;
- Охват в социальных сетях — более 70 млн.
Кристина Безуглая, руководитель бренд-маркетинга «Т-Бизнеса»:
Сегодня предприниматели живут в постоянном информационном шуме. Каждый день они сталкиваются с огромным количеством рекламных сообщений, и конкуренция за их внимание становится все выше. В такой ситуации бренду недостаточно просто быть заметным — гораздо важнее стать понятным и близким. Поэтому, работая над этой кампанией, мы сознательно искали способ построить разговор с предпринимателями через их собственный опыт.
В центре оказались не банковские сервисы, а люди, которые каждый день создают новое, но часто вынуждены тратить силы на рутину. Нам хотелось напомнить, ради чего они вообще начинали свое дело, и показать, что бизнес может оставлять больше пространства для того, что действительно захватывает.