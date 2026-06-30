«Занимайтесь тем, что вас захватывает»: кампания об увлеченности как двигателе бизнеса

Каждый предприниматель знает это ощущение: есть идея, есть энергия, есть желание сделать что-то по-настоящему крутое — но все съедает рутина. Налоги, отчетность, логистика, кадры — и к вечеру на творчество не остается ни сил, ни времени. От этого оттолкнулся «Т-Бизнес», запустив в 2026 году имиджевую кампанию «Занимайтесь тем, что вас захватывает». Команда проекта рассказала Sostav, как удалось реализовать точечный контакт с аудиторией в тех местах и форматах, которые ей близки.

Контекст и задача

Рынок банковских услуг для бизнеса — один из самых конкурентных и медийно перегруженных. Крупные игроки наращивают присутствие в классических каналах: ТВ, диджитал, наружная реклама. В этих условиях у предпринимательской аудитории выработалась устойчивая баннерная слепота — стандартные форматы все сложнее замечают, все легче игнорируют.

Перед «Т-Бизнесом» стояла задача выстроить другое качество контакта с аудиторией. Весна 2026 года стала точкой входа: горячий сезон для бизнеса, когда операционная нагрузка достигает пика — налоговые отчетности, закрытие периодов, административный завал. Именно в этот момент тезис «"Т-Бизнес" берет рутину на себя» мог звучать не как рекламное сообщение, а как ответ на конкретную боль.

Ключевые задачи кампании:

выстроить эмоциональный контакт с аудиторией предпринимателей через живые истории и форматы, которые резонируют, а не просто охватывают;

говорить с предпринимателями там, где они находятся, и на понятном им языке;

создать многоканальную кампанию, в которой стандартные медиаформаты дополнены нестандартными решениями — офлайн-пространствами, инсталляциями и партнерскими коллаборациями с реальными бизнесами.

Механика кампании

Кампания строилась на двух уровнях: стандартный медиамикс формировал широкий охват, нестандартные проекты обеспечивали более точечное касание с аудиторией.

Стандартные каналы

ТВ стал основой кампании. С февраля по апрель в эфире шли три ролика по 20 секунд с героями из разных сфер. Каждый герой символизирует свой масштаб бизнеса: флористка — малый, ткач — средний, девелопер — крупный.

Сюжет каждого ролика строится по одной логике: предприниматель погружен в свое дело — то, что его захватывает, — пока «Т-Бизнес» берет на себя все операционное.

OLV-форматы для диджитала дополнялись баннерной поддержкой. Радио усиливало присутствие бренда в моменты, когда предприниматель в дороге. Наружная реклама формировала знание о кампании в городской среде.

BTL проекты

«Зоны без рутины» в «Москва-Сити» и Шереметьево

В локациях, где предприниматели бывают в моменты наибольшей нагрузки, появились специальные пространства — визуальный антипод операционного хаоса. Брендированная входная зона создавала контраст с окружающей средой и доносила мысль проекта: «Т-Бизнес» забирает операционные задачи на себя, освобождая предпринимателю пространство для того, что его по-настоящему захватывает.

Инсталляция на «Хлебзаводе»

Главным визуальным воплощением кампании стала масштабная цветочная инсталляция на фасаде «Хлебзавода № 9» — одного из ключевых креативных пространств Москвы. Здание захватила живая цветочная композиция: цветы, прорастающие сквозь архитектуру, — аллегория того, как на месте рутины появляется пространство для настоящего увлечения.

В честь открытия инсталляции прошел кофе-рейв с выступлением группы LOUD. Событие дало кампании старт в соцсетях и привлекло медиавнимание за пределами стандартных рекламных форматов.

«Пульт управления рутиной» — интерактивная инсталляция в «Москва-Сити»

На огромном медиафасаде в напряженном темпе летели уведомления: «Анализ продаж», «Оплатить счет», «Заплатить налог», «Оплатить декларацию», «Срочно», «Подготовить отчет» и пр.

Рядом стоял физический пульт — любой прохожий мог нажать на него и остановить визуальный шум. Экран трансформировался: тревожные уведомления исчезали, на их месте появлялся спокойный фон с фирменными цветами кампании и сообщениями о том, что все уже решено.

Двухслойная наружка со скрытым оффером

Афиши с механикой физического вовлечения: потянув за ярлык, прохожий снимал верхний слой «рутинных сообщений» и оказывался в пространстве без визуального шума. Под частью постеров были скрыты спецпредложения. Пятеро участников получили премиальное обслуживание «Т-Бизнеса» навсегда. Постеры появились на «Хлебзаводе» и на «Суперметалле» в Москве.

Лимитированная бизнес-карта с дизайном художника А. Тито

Предприниматель — в каком-то смысле художник: он создает свое дело, вкладывая в него идеи и энергию. «Т-Бизнес» воплотил эту метафору в лимитированной серии бизнес-карт, созданных совместно с художником А. Тито. Друзья бренда и блогеры получили специальную рассылку: карта была упакована в транспортировочный кейс для картин вместе с постером — как произведение искусства.

Партнерства с брендами

«Т‑Бизнес» провел ряд партнерских проектов, где взял на себя рутинные задачи и освободил внимание предпринимателей для развития и роста. Тем самым помог бизнесу реализовать идеи, которые он давно откладывал.

ART\FACT: новая линейка SPF-средств

Бренд ухода за кожей давно хотел расширить SPF-линейку перед летним сезоном, но запуск постоянно сдвигался из-за операционной нагрузки. После того как «Т-Бизнес» взял административные задачи на себя, у бренда вышли три новинки.

Авторский напиток «Искра Абриколи» в floo family

Команда сети кофеен floo family полгода откладывала запуск спешла на основе японского чая ходзитя. «Т-Бизнес» подключился комплексно: закрыл часть бухгалтерского и налогового сопровождения, помог разработать дизайн стаканчиков и специального меню, обеспечил медийную поддержку.

«Рихтер»: реновация номера «Цапля»

Отель «Рихтер» в центре Москвы — отреставрированный особняк 1874 года с рестораном, галереей и летним кинотеатром. «Т-Бизнес» нашел подрядчиков и взял на себя контроль за процессом реновации.

Eburet: лавки для летнего сада

Петербургская студия дизайнерской мебели Eburet давно хотела сотрудничать с «Рихтером», но кастомное производство требует финансирования — на некоммерческой основе проект не складывался. «Т-Бизнес» выступил связующим звеном: закрыл расходы на разработку и производство.

Pari Padel: скамейки-контейнеры для сбора мячей

В клубах PADEL+ накопилась системная проблема: использованные мячи быстро теряют давление и не подлежат стандартной переработке. «Т-Бизнес» помог сформулировать концепцию экологичного решения, подключил агентство, организовал производство и монтаж. В Pari Padel появились шесть прозрачных кастомных лавок с QR-навигацией.

Pinskiy & Co: входная зона с цветочной инсталляцией на Loona Sochi

За портфелем из более чем 300 ресторанов и 30 проектов холдинга Pinskiy & Co стоит большая операционная нагрузка. «Т-Бизнес» взял на себя разработку концепции, производство и монтаж цветочной инсталляции.

«Огниво»: банные ритуалы и фирменное пространство

Команда давно планировала расширить линейку ритуалов и оформить фирменное пространство — операционные задачи постоянно сдвигали эти планы. «Т-Бизнес» помог с концепцией, организовал работу подрядчиков и запустил разработку новых ритуалов — «Сказочный пар».

MARÉM: витрина как высказывание бренда

Екатеринбургский бренд одежды MARÉM хотел оформить витрину и входную группу так, чтобы пространство поддерживало философию бренда еще до того, как покупатель переступит порог. «Т-Бизнес» установил у входа арт-объект в виде огромной булавки — символа творчества и мастерства и оформил витрину.

Lapochka: мерч для команды и экскурсантов

Команда хотела превратить обязательную форму посетителей экскурсии в часть впечатления от визита, но откладывала из-за приоритета производства и логистики. «Т-Бизнес» разработал и заказал бейсболки с принтами ретро-линейки «Крем-сода» и «Тургояк», а также фирменные халаты для сотрудников цеха и гостей.

Маргарита Ухлинова, маркетолог floo family: Мы хотели просто добавить напиток в меню и красиво его презентовать, но в итоге получился полноценный спецпроект с медиасопровождением.

Руслан Медведь, управляющий партнер PADEL+: Мы давно хотели решить проблему с мячами, но постоянно откладывали. «Т-Бизнес» помог довести идею до готового решения.

Инна Волкова, арт-директор MARÉM: Витрина — это первое слово бренда. В этот раз получилось сделать шаг в сторону — выйти за рамки привычного формата. Совместная работа с «Т-Бизнесом» помогла нам собрать этот формат — от идеи до её физического воплощения.

Результаты

Кампания стала для «Т-Бизнеса» осознанным выходом в новую коммуникационную территорию — более эмоциональную, живую и многоформатную. Вместо одного канала — экосистема точек касания: ТВ, диджитал, радио, наружная реклама, офлайн-пространства и партнерские истории, каждая из которых работала самостоятельно, усиливая общий контекст. Компания выделилась на рынке и смогла нестандартно донести свое имиджевое сообщение.

Медийный охват:

Digital — 59 млн;

ТВ — 33,0 млн человек;

Smart TV — 1,3 млн человек;

Радио — 23,2 млн человек;

OOH — 7,6 млн человек;

Охват в социальных сетях — более 70 млн.