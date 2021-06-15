Слезы продакт-плейсмента: скандал между Бузовой и Губерниевым мог оказаться промо салфеток

14 июня российские СМИ и соцсети были переполнены заголовками о том, что «спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» довел до слез Ольгу Бузову». Певица была приглашена в студию телеканала для того, чтобы поддержать игроков сборной России по футболу во время чемпионата «Евро-2020».

В начале встречи Бузова призналась зрителям в том, что Станислав Черчесов является ее фанатом, а сама телеведущая считает себя талисманом команды. Словесная перепалка с Губерниевым началась с момента, когда комментатор начал задавать гостье вопросы о конкретных «тренерских школах», называя при этом имена советских актеров и режиссеров: «Вам какая школа ближе — российская, что требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира с Броневым, с Волковым, с Далем?».

Певица шутки не оценила и обвинила комментатора в хамстве — конфликт начал принимать динамичное развитие. Его пик пришелся на неоднозначном вопросе от Губерниева про алкоголь: «Все очень просто.я у Вас спрошу: "Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте — да или нет, Оля"?». Именно этот отрывок (10:26 -15:00) за несколько часов попал в тренды рекомендаций на платформах TikTok и Instagram.

Большинство пользователей встали на защиту Бузовой — к публикациям в Instagram на официальной странице Дмитрия Губерниева фанаты певицы стали массово оставлять негативные комментарии: его обвинили в абьюзе и нетактичном поведении.

Но не все так оказалось просто при внимательном просмотре записи того самого эфира: когда ранимая Ольга Бузова начинает плакать от резких слов Дмитрия Губерниева, заботливый соведущий приносит в студию упаковку бумажных салфеток от бренда Plushe — в видео она будет показана крупным планом с 13:10 в течение почти минуты.

Этот эпизод порождает сомнения в реальности происшествия — оказался ли скандал «живым моментом» и обсуждаемым прецендентом, или мы стали свидетелями органичного продакт-плейсмента.