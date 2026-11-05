Подборка активаций октября: от городских галерей до пилатеса среди круассанов

В октябре компании искали новые способы взаимодействия с аудиторией — от масштабных городских инсталляций до небольших коллабораций с гастрономическими и культурными проектами. Одни бренды приглашали прохожих к участию в социальных экспериментах, другие переосмысляли привычные городские пространства, запускали специальные меню и необычные продукты. В подборке Sostav — проекты «Сбера», X5, Askona, «Магнита», HONOR и других компаний.

Grandmed оставил петербуржцам загадочные знаки по всему городу

Клиника пластической хирургии Grandmed и агентство «Артель Федорова» запустили городскую кампанию «Это знак!». Команда оставляла в кофейнях, книжных магазинах и других общественных местах конверты, букеты, карты таро и папки с надписью «Это знак! Что вы готовы менять». Параллельно основатель агентства Макс Федоров ходил по центру Петербурга с холстом с той же фразой. Находки фотографировали и публиковали семь микроблогеров, а затем историю подхватили городские и маркетинговые Telegram-каналы. Кампания охватила около 80 тыс. человек, еще 80 пользователей перешли на сайт клиники. Подробнее на Sostav.

Level Group превратила строительный забор в галерею уличного искусства

Level Group оформила 380-метровое ограждение будущего жилого комплекса «Левел Волга» в Нижнем Новгороде как открытую галерею. Проект реализовали совместно с куратором фестиваля уличного искусства «Место» Никитой Номерзом. На заборе разместили 25 монументальных работ 47 художников со всей России, а также коллективную граффити-композицию нижегородских райтеров. Экспозицию разделили на шесть тематических блоков, посвященных природе, истории и городской среде. Посетить галерею можно было бесплатно и круглосуточно. Проект также стал поводом для возрождения фестиваля «Место». Подробнее на Sostav.

«Сбер» объединил семь зеленых брендов на рекламных билбордах

Ко Дню работника рекламы «Сбер» запустил совместную наружную кампанию с «Азбукой вкуса», «ВкусВиллом», «Риглой», «Звуком», «Отелло», «Домклик» и РБК. Бренды разместили на цифровых экранах Москвы сообщения о том, что для каждого значит быть зеленым. Например, «Азбука вкуса» связала этот цвет с открытиями, а «ВкусВилл» — с доступностью полезных продуктов. Кампания продолжила юбилейную инициативу «Быть зеленым — значит…», посвященную 185-летию «Сбера». Идея принадлежит команде банка, за медиаразмещение отвечал « «СберМаркетинг».

«Азбука вкуса» превратила картины Третьяковки в значки и десерты

«Азбука вкуса» и Третьяковская галерея запустили проект «В компании художников». Команда выбрала 14 произведений из коллекции Новой Третьяковки и превратила их в магнитные значки. Образы картин также перенесли в гастрономию: например, «Купание красного коня» вдохновило на создание блюда из груши и корня сельдерея, а также сезонного сета с латте и красным мини-круассаном. Подробнее на Sostav.

X5 превратила карьеру в ретейле в лимитированный FMCG-дроп

X5 и Braining Group запустили HR-кампанию «Карьера без срока годности», чтобы показать молодежи возможности работы в продуктовом ретейле. Четыре профессии — от маркетолога до директора магазина — переупаковали в лимитированную продуктовую линейку с названиями вроде «прайм-тайм босс» и «вайб-мейкер». Кампанию поддержали роудшоу по вузам, игровые автоматы с призами, аромапостеры, ИИ-креативы и блогерские распаковки. На сайте проекта проводили еженедельные розыгрыши и знакомили аудиторию с вакансиями X5. Подробнее на Sostav.

«585 Золотой» познакомил москвичек с GEN925 через уличный флирт

«585 Золотой» запустил молодежный ювелирный бренд GEN925 с уличной кампанией в центре Москвы. В съемке кампейна участвовала блогер и певица Алиша. Затем молодые люди с выбритыми на затылке логотипами GEN925 подходили к девушкам на улицах и предлагали выбрать человека, который ближе им по стилю и характеру. В финале знакомства участницам вручали украшения. Так бренд представил свою философию через игру и идею самовыражения. Подробнее на Sostav.

«Магнит Доставка» воссоздала деревенский двор на гастрофестивале «Крошево»

В Боровичах «Магнит Доставка» и агентство Panorama оформили фестивальную площадку в стилистике деревенского двора. Гости могли играть в городки и бадминтон, петь частушки, разгадывать загадки и фотографироваться на фоне трехметрового ковра, кружевных салфеток и старого радио. Среди необычных деталей — гуси в красных галстуках, капустные маски для лица и трехколесные велосипеды. Всего команда организовала пять тематических зон, в которых раздавала подарки и сувениры. Подробнее на Sostav.

Orion soft привезла на улицы Москвы шахматную партию с металлическим рыцарем

К запуску ИТ-конференции «Большая игра» Orion soft разместила в Москве мобильную инсталляцию внутри «Газели» с прозрачным кузовом. Внутри автомобиля находились металлический рыцарь в исторических доспехах и шахматный стол с задачей «мат в два хода». Концепция обыгрывает идею бизнеса как стратегической игры с высокими ставками, где каждое решение влияет на результат. Инсталляцию дополнили рекламой на цифровых медиафасадах. Слоган кампании — «Твой ход». Так компания хотела привлечь внимание к конференции и превратить наружную рекламу в инфоповод, которым захочется делиться в соцсетях.

Futurione представил фиджитал-путешествие по семи мультимедийным залам

22 октября на ВДНХ открылось обновленное арт-пространство Futurione с аудиовизуальной экспозицией «Шаг в будущее». Маршрут объединяет семь мультимедийных залов, в которых физические арт-объекты взаимодействуют с цифровыми технологиями, светом и звуком. Посетители проходят путь от интерактивного светового водопада до зала «Тайна», отвечают на вопросы и создают проекцию собственного будущего. Одной из главных новинок стал зал «Инсайт» с десятью проекционными лазерами и аудиовизуальным шоу. Над обновлением работала команда из 50 специалистов Futurione. Открытие сопровождали перформансы, диджей-сеты YUJOY и концерт Ольги Серябкиной.

МТС Линк соединил два Москва-Сити в одной рекламной кампании

МТС Линк совместно с Dinamica x D Innovate Group разместил рекламу сразу в двух Москва-Сити: на медиафасаде в столичном деловом центре и на миниатюрных экранах в петербургском музее «Гранд Макет Россия», где представлена уменьшенная копия московских небоскребов. В ролике двое участников созваниваются на фоне Москва-Сити: один находится среди настоящих башен, другой — рядом с их макетами. Так бренд обыграл возможности видеовстреч, которые позволяют оставаться на связи на расстоянии сотен километров. Кампания продолжила серию проектов МТС Линк, в которых компания использует игру с масштабом и расстояниями.

PostPost и Бот.РФ запустили ИИ-сервис для поиска Telegram-блогеров

Контент-агентство PostPost и IT-компания «Бот.РФ» разработали Relatio — сервис, который подбирает Telegram-каналы по текстовому описанию. Вместо ручного изучения каталогов маркетологам, PR-специалистам и SMM-командам достаточно сформулировать запрос: алгоритм анализирует открытые каналы, учитывая тематику, стиль коммуникации и контекст публикаций, а затем выдает подборку подходящих авторов за 1−2 минуты. Решение ориентировано в том числе на нестандартные запросы, с которыми не всегда справляются обычные фильтры. За время тестирования бета-версии сервис привлек 99 уникальных пользователей, выполнивших в общей сложности 290 ИИ-поисков.

Askona представила умную кровать с управлением через «Алису»

На выставке SMART CITY & HOME, которая прошла 27−30 октября в «Крокус Экспо», Askona показала спальную систему Smart Bed в экспозиции «Умный дом с Алисой». Посетители могли протестировать управление кроватью голосом: менять ее положение, регулировать жесткость матраса и интенсивность массажа. Система оснащена матрасом с технологией iSense и 20 уровнями жесткости, а также отслеживает пульс, дыхание и показатели сна. Данные передаются в приложение Askona Sleep, где ИИ-сомнолог анализирует их и предлагает рекомендации по улучшению отдыха.

Askona разрешила посетителям ММОМА смотреть на искусство лежа

24 октября Askona стала партнером аудиовизуального перформанса «Прежде чем стало различимо» в Московском музее современного искусства. В рамках события, организованного совместно с музыкальным лейблом Aerea Sou, эмбиент-музыка, световые проекции и танцевальные импровизации объединились с необычным зрительским опытом. Вместо привычных музейных ограничений гостей встречали бескаркасные диваны Askona с табличками «Ложись. Здесь можно». Посетители могли расположиться прямо в Бальном зале и наблюдать за происходящим лежа, меняя привычную точку восприятия искусства.

Pro-Vision продвигала BIOLEM через сезонные запросы о здоровье

Осенью Pro-Vision запустила digital-кампанию для BIOLEM, дебютировавшего на рынке БАДов летом 2026 года. Команда сосредоточилась на сезонных запросах аудитории: борьбе со стрессом, контроле веса перед Новым годом, женском и мужском здоровье. Для продвижения использовали Яндекс Директ с более чем 100 комбинациями рекламных заголовков и визуалов, нативные статьи в Дзене и GEO-продвижение. Последнее должно было обеспечить присутствие информации о продуктах BIOLEM в ответах ИИ-сервисов. Кампания объединила несколько digital-инструментов, чтобы охватить разные потребности аудитории и повысить заметность бренда.

«Пятница!» превратила трамплин на Воробьевых горах в медианоситель

В октябре телеканал «Пятница!» разместил рекламу шоу «Выживалити» на спортивном трамплине К-75 на Воробьевых горах. Для этого конструкцию обтянули красной флажной сеткой с символикой проекта. Площадь рекламного полотна составила 1 200 кв. м — примерно как пять стандартных теннисных кортов, а высота достигла уровня 11-этажного дома. На реализацию потребовалось 1 000 погонных метров сетки, восемь часов непрерывного монтажа и команда из десяти промышленных альпинистов. Так канал превратил заметную городскую достопримечательность в гигантскую рекламную площадку.

Телеканал «Ю» и «ЦЕХ 85» выпустили десерты «Сыночка-корзиночка» и «Тефтемису»

К премьере нового сезона реалити-шоу «Маменькин сынок» телеканал «Ю» и сеть пекарен «ЦЕХ 85» запустили коллаборацию с двумя тематическими десертами. В меню 168 заведений Москвы и Санкт-Петербурга появились тарталетка «Сыночка-корзиночка» и десерт «Тефтемису» — отсылка к материнской заботе и сюжетам реалити. Попробовать сладости можно было в течение осенней кампании.

Телеканал «Ю» рассказал о Дне чак-чака в Казани в эфире и соцсетях

В октябре телеканал «Ю» включил День чак-чака в Казани в свой проект о локальных праздниках, гастрономических фестивалях и региональных традициях России. В течение предпраздничной недели канал рассказывал в эфире и социальных сетях об истории праздника, знаменитом татарском десерте и его популярности. Заодно «Ю» приглашал зрителей отправиться в Казань и попробовать настоящий чак-чак.

Телеканал «Ю» и Royal Samples выпустили совместный бьюти-бокс

Телеканал «Ю» и сервис Royal Samples представили набор косметики для ежедневного ухода за лицом, телом и волосами. В бьюти-бокс вошли более 15 средств российских и зарубежных брендов. Коллаборацию посвятили осознанному потреблению, заботе о себе и женской красоте. Проект объединил медиабренд и сервис подбора косметических наборов вокруг темы повседневных бьюти-ритуалов.

«Т-Бизнес» и Frambini запустили коллаборацию с чаем «Свежий старт»

24 октября «Т-Бизнес» и Frambini объявили о сотрудничестве на открытии первого поп-ап-корнера кондитерского бренда в московском ТЦ «Авиапарк». Первым совместным продуктом стал травяной чай с цитрусовыми нотами «Свежий старт» — часть кампании банка «Свежий бизнес» для начинающих предпринимателей. Активацию дополнили брендированные стаканы и карточки с поддерживающими посланиями. Следующим этапом станет создание совместного десерта: сейчас команды тестируют вкусовые сочетания, в том числе лимон в шоколаде. Выпуск новинки предварительно запланирован на 2027 год.

Anker устроил переговоры в переносных кабинках посреди московских улиц

Anker вывел на улицы Москвы людей в деловых костюмах с миниатюрными переговорными кабинками на плечах и вокруг головы. Так бренд продемонстрировал работу наушников Soundcore Liberty 5 Pro во время звонков в шумных условиях. Участники провели созвоны в Москва-Сити, на Садовом кольце, в подземном переходе, у Киевского вокзала и на станции метро «Маяковская». Пока кабинки создавали иллюзию офисного пространства, наушники с системой шумоподавления передавали голос собеседникам без помех. Кампанию поддержали ролики в городских Telegram-каналах и наружная реклама в метро Москвы и Санкт-Петербурга.

ПИК поселил гигантского рыжего кота на крыше трансформаторной подстанции

В жилом проекте «Саларьево парк» в Новой Москве ПИК превратил трансформаторную подстанцию в арт-объект. На крыше инженерного сооружения установили скульптуру огромного рыжего кота, который символизирует домашнее тепло и уют. Саму подстанцию оформили в оранжевом градиенте фирменного цвета девелопера и дополнили вечерней подсветкой. Брендирование ограничили логотипом на фасадах, сделав акцент на художественном образе, а не на прямой рекламе. Так технический объект стал заметной частью городской среды и потенциальной точкой притяжения для жителей и гостей района.

«VK Знакомства» предложили пользователям свалять идеального жениха

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и социальный бренд «Мурмуризм» выпустили совместный набор для валяния из шерсти «Сваляй жениха». Перед созданием фигурки участникам предлагают заполнить анкету будущего партнера: придумать ему имя, возраст, знак зодиака, внешность и увлечения. В комплект входят шерсть разных цветов, инструкция и видеоурок по валянию. В каждый бокс также положили промокод на семь дней бесплатной Премиум-подписки в «VK Знакомствах» для новых пользователей. Коллаборация обыгрывает идею идеального партнера, которого теперь можно не только представить, но и сделать своими руками.

«Магнит» устроил пилатес среди свежей выпечки на Патриках

В новом супермаркете «Магнит» на Патриарших прудах провели утреннюю тренировку по пилатесу прямо в отделе свежей выпечки. Участники занимались на фоне круассанов и другой сдобы, после чего могли подкрепиться покупками из магазина. Так ритейлер обыграл идею баланса между спортом и маленькими гастрономическими удовольствиями, превратив отдел выпечки в площадку для необычной утренней активности.

«ВкусВилл» выпустил керамические тарелки с манифестом о еде без чувства вины

Журнал «ЩИ» от «ВкусВилла» и керамическая мастерская Agami создали лимитированную коллекцию тарелок с изображением гусеницы Изольды — героини историй о психологии и выгорании. На посуде разместили фразу «Разве здоровая еда — не та, от которой мне здорово?». Так бренды предложили поговорить о связи питания и ментального здоровья, напомнив, что забота о себе не должна превращаться в жесткие ограничения. Проект поддержали опросом покупателей о чувстве вины из-за еды: 50% респондентов признались, что часто отказывают себе в любимых продуктах из-за их «неполезности».

HONOR, «ЛизаАлерт» и «билайн» привлекли внимание к поиску пропавших людей с помощью социального эксперимента

С 15 по 17 октября на Арбате HONOR, добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и «билайн» провели социальный эксперимент к 16-летию организации. В центре инсталляции разместили фигуру пожилой женщины, которая якобы потерялась и не могла найти дорогу домой. Прохожим предлагали остановиться у стенда, узнать о проблеме пропажи людей и способах помочь. Если человек задерживался у инсталляции не менее чем на 15 секунд, на фигуре загорался свет, а счетчик фиксировал взаимодействие. За три дня он достиг отметки 5015. Рядом со стендом рассказывали о работе «ЛизаАлерт», сервисе «Геопоиск с ЛизаАлерт» от Билайна и роли смартфонов в поисках. Участие в проекте продолжилось и после акции: «билайн» направит по 100 рублей с продажи каждого HONOR X9e Pro в общий сбор на оборудование для поисково-спасательных операций.

«СберПрайм» и Stars Coffee выпустили зеленое меню к 185-летию «Сбера»

К «Зеленому дню» «СберПрайм» и Stars Coffee запустили лимитированное меню в кофейнях сети в 21 городе России. В него вошли латте «Фисташковый пломбир» и печенье «Матча-фисташка с белым шоколадом». Напитки подают в брендированных стаканах, а к латте можно получить стикер из специальной коллекции.

«Перекресток» устроил гастрономический праздник на 3000 московских экранах

«Перекресток Select» и ресторанный гид Great List запустили рекламную кампанию в поддержку линейки готовых паназиатских блюд «Паназия», разработанной шеф-поварами Ли Чжаном и Кёнгсу Муном. Агентство REDKEDS придумало для нее «Селебрейтинг еды»: блюда стали главными героями праздничных роликов, которым аплодирует Москва. Визуальный стиль объединил крупные планы еды, портреты шефов, яркую типографику и отсылки к азиатским праздникам. Для каждого блюда придумали отдельный сценарий: например, дамплингам предлагали аплодировать, а шиитаке — скандировать по слогам. Кампанию адаптировали для более чем 3000 цифровых поверхностей и медиафасадов по всей Москве, а ролики на отдельных носителях привязали к конкретным городским локациям.

«КИОН» и Khaikin создали аромат к премьере сериала «Красота»

К премьере драмы «Красота» о первом конкурсе красоты в СССР онлайн-кинотеатр «КИОН» и российский бренд нишевой парфюмерии Khaikin выпустили одноименный аромат. Композицию создал парфюмер Кирилл Хайкин, вдохновившись атмосферой конца 1980-х — времени перемен и надежд. Упаковку украсил хрустальный капкан — отсылка к ловушке, в которую попадают героини сериала. Коллаборация стала частью продвижения проекта за пределами привычных киноплощадок: создатели решили обратиться к парфюмерии как к одной из тем, связанных с модой, стилем и женской красотой.