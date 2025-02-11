Сладкие картины Эрмитажа и розовые очки: подборка активаций

В январе бренды удивляли горожан необычными активациями. Пока одни переходили из ресторана в ресторан во имя благотворительности, другие согревались прямо на улицах и вспоминали историю любви Жади и Саида. В это же время агентства думали, чем удивить партнеров на Новый год и как завоевать сердце потребителей через мерч.

Розовые очки, «поддерживающее» мусорное ведро и свитшот, вдохновленный петербургскими пышками — обо всем этом и не только читайте в материале Sostav.

DIDENOK TEAM позволили посмотреть на мир через розовые очки

Команда DIDENOK TEAM поздравила клиентов и блогеров с Новым годом с помощью оригинального подарка — розовых очков и мини-сумочек. Идея вдохновлена желанием подарить беззаботность и веру в лучшее. Очки с айдентикой агентства дополнят образы на вечеринках и отпусках. На создание и доставку 500 подарков ушло 300 часов, результатом стали 500 улыбок и более 100 фотоотзывов в соцсетях. Подробнее на Sostav.

«Магнит» и Эрмитаж позволили попробовать искусство на вкус

Ретейлер «Магнит» представил коллекцию сладостей с оформлением, вдохновленным картинами из Эрмитажа. Зефир, шоколад, пастила и другие лакомства украшают произведения Моне, де Хема и других мастеров. На упаковках размещены QR-коды для знакомства с экспонатами музея. Проект, запущенный в рамках партнерства с Эрмитажем, продолжает поддержку выставок и реставраций, начатую в 2023 году. Подробнее на Sostav.

Широкая русская душа: агентство «Март» и художница Ия Токарева представили календарь

Брендинговое агентство «Март» совместно с художницей Ией Токаревой и каллиграфом Владой Ружицкой создали цикл иллюстраций для календаря Национальной транспортной компании. Работы, вдохновленные Кустодиевым и народными мотивами, представляют современную интерпретацию городецкой росписи. Пять сюжетов о праздниках и веселье, уникальный леттеринг на основе древнерусской письменности передают яркость и широту русской культуры. Подробнее на Sostav.

Мерч, вдохновленный Петербургом и пышками

Брендинговое агентство OTVETDESIGN , входящее в Illan Communications, создало уникальную коллекцию мерча для пышечной на Большой Конюшенной. Набор, получивший название «Набор парадно-выходной», включает толстовку, фарфоровый кофейный стакан и ланч-бокс, вдохновленные традициями Петербурга и его атмосферой. Коллекция сочетает стиль и историю, предлагая петербуржцам уникальный взгляд на местные традиции в современном исполнении. Подробнее на Sostav.

Skillbox и «ВкусВилл» приготовили новый чай в уникальных стаканчиках

Студенты Skillbox создали дизайн стаканчиков для нового чая от «ВкусВилл», приготовленного на основе ароматных региональных трав. В рамках проектной работы, студентки Ксения Клейменова, Надежда Ланцова и Ольга Макаренко выиграли конкурс и разработали иллюстрации для стаканчиков. Дизайн подчеркивает природную самобытность чая и связь с регионами, а вдохновение черпалось из фольклора и народных сказок, например, птица Сирин стала центральным образом. Подробно на Sostav.

«Ведро, которое верит в тебя»: арт-объект от Instinct и Андрея Логвина

Агентство Instinct начало новый год с креативной акцией — арт-объектом, который вдохновляет двигаться вперед. Это мусорное ведро, черное снаружи и золотое внутри, со скомканным манифестом, отражающим сомнения и страхи каждого творца. Слоган, разработанный в коллаборации с художником Андреем Логвиным, напоминает, что неудачи — это лишь повод двигаться дальше. Ведра выставлены на Авито, где их цена растет с каждым днем. Подробнее на Sostav.

«Плюс Сити» помог преврать пользователей в героев игры

Разработчики «Плюс Сити» и «Клюкера» запустили Telegram-бота «Плюс Ситиморфист», который превращает обычные селфи в стильные портреты в духе мобильной игры «Плюс Сити». Бот обработает фото и создаст изображение в стиле «Ситиморфизм» — ярком и футуристичном. Получившийся портрет можно использовать как стикер или просто сохранить.

Как PREMIER и Resonance превратили сериал в обсуждаемый digital-опыт

Как рассказать о сериале так, чтобы его обсуждали не в комментариях под рекламой, а в живых диалогах? Для «Фармы» мы придумали чат-ботов, которые сами говорили с аудиторией. В Telegram «Братбот» вписывался в переписки, отвечая на сообщения в стиле героев сериала и раздавая промокоды на просмотр. Во ВКонтакте бот работал как тест — пользователи угадывали «пацанские» цитаты, получали свой «братский статус» и тоже могли забрать промокод. Все механики строились на юморе, вовлечении и вирусности — так сериал стал не просто контентом, а частью повседневного общения.

Результаты превзошли ожидания: более 9 000 пользователей запустили Telegram-бот, 6 400 чатов стали его площадкой для шуток. Во ВКонтакте тест прошли 6 326 человек, а сотни активировали промокоды на просмотр. Дополнительное промо в Telegram принесло 1,9 миллиона просмотров, а вся кампания перевыполнила план на 125%. В итоге «Фарма» не просто рекламировалась — она органично вошла в digital-культуру аудитории.

RUTUBE перенес «Чат на чат» в мессенджер

Под Новый год российский видеохостинг RUTUBE перенес формат шоу «Чат на чат» в Telegram. В каждом выпуске два звездных гостя соревнуются друг с другом, но задания выполняют их близкие. Селебрити следят за происходящим и участвуют в состязаниях, используя креативность и находчивость.

Креативная студия SMIT. разработала развлекательного бота «Легенда чата». Он отправился в диалоги пользователей, чтобы устроить настоящее приключение. Бот предлагал простые челленджи из шоу, делился мемами, выбирал победителей и создавал локальные рейтинги. Новый «друг» оживил чаты участников и подарил им массу веселья под конец года.

Геймификация стажировок: как игра превратила регистрацию в приключение

Проект «Профразвитие» запустил визуальную новеллу, которая моделирует первый день стажёра и превращает процесс регистрации в увлекательный квест. Пользователи знакомятся с офисом, осваивают рабочие задачи, проходят мини-игры и получают подборку стажировок на основе своих решений.

Результат — 60% конверсии в заявку: 2479 человек начали играть, и большая часть дошла до финала. Успех проекта подтвердил эффективность геймификации.

Нейробот, который спасет нервы дизайнеров

Антон Стеньков и Екатерина Бородина создали Desassistantbot — умного помощника, который объясняет сложные термины, формулирует ответы на правки и помогает собрать эффектное портфолио. В основе — GPT-4 с кастомизированными инструкциями от профессионалов. Бот работает бесплатно в тестовом режиме и уже помогает дизайнерам экономить время и нервы.

Юлия Такшина — новое лицо KARI JEWELRY

Ювелирное направление KARI JEWELRY обрело первого амбассадора — актрису Юлию Такшину. Вместе с этим бренд обновил логотип: зеркальное отражение двух R добавило геометрической точности, а тонкие линии — элегантности.

KARI активно развивает ювелирное направление, предлагая как доступные украшения, так и премиальные изделия с бриллиантами. Компания использует селебрити-маркетинг, работая со звездами спорта и кино, вовлекая покупателей через соцсети и программу лояльности.

Grow Food и Halsa зарядили пользователей энергией после новогодних праздников

Бренды объединились в рамках кампании «Начни новую жизнь». При заказе линейки супер-фит, пользователи получали в подарок семплы витаминов Halsa или скидку на заказ.

«Зимний заезд»: новогодний гейминг от МТС Travel и креативной студии SMIT.

В декабре сервис бронирования отелей МТС Travel запустил новогоднюю игровую активацию «Зимний заезд» с ценными призами. Креативная студия SMIT. разработала динамичную механику. Пользователи переходили в игру через промо-пост на официальной странице бренда во ВКонтакте или приложения сообщества в VK Mini App.

Игроки выбирали персонажа, собирали Travel-коины и бустеры, преодолевали препятствия и боролись за место в ТОП-5 в таблице лидеров. Главный приз — подарочный сертификат МТС Travel номиналом 50 000 рублей.

Journey разработали подарочный набор в честь юбилея Don’t Touch My Skin

Пятилетие бренда — прекрасный момент, чтобы поблагодарить друзей за поддержку и доверие. Агентство JOURNEY помогли это сделать нежно и концептуально. Внутри подарочного набора новое гель-масло, крем для тела, открытка и кулон с отцвечивающейся надписью Don't Touch My Skin. Кадры со съемки набора буквально переносят нас в теплую весну, а фирменные цвета бренда отсылают к телесности, умиротворению и природе.

Школа «Котгвартс»: фонд «Рука помощи бездомным животным» запустил новогоднюю «магическую» акцию

Фонд «Рука помощи бездомным животным» собирает деньги на открытие современного приюта в Пензе. В рамках проекта «Котгвартс» пользователи могут пожертвовать в пользу одного из четырех факультетов: «Гриффиндог», «Пёссиндуй», «Когтедран» и «Мурзерин». За каждым факультетом стоят реальные подопечные и сотрудники фонда. Доноры получают эксклюзивные подарки, а главный суперприз ждет тех, кто поддержит ремонт всех факультетов.

Креатив, уют и инновации: открытие гипермаркета Askona Home в ТРЦ «Авиапарк»

Новый гипермаркет Askona Home открылся в Москве и превратил презентацию в арт-пространство. Гостей ждал вечер «БеспринцЫпных чтений» — Александр Цыпкин и Надежда Михалкова читали добрую прозу в театральной зоне с мягкими креслами и диванами.

Пространство вдохновляет: гипермаркет — это не просто магазин, а креативная площадка с готовыми интерьерными решениями, в том числе тремя реальными квартирами с уникальными историями.

«Суббота!» согрела Москву и Петербург оазисом среди зимы

С 31 января по 2 февраля по улицам Москвы и Санкт-Петербурга проехал необычный «оазис» телеканала « Суббота!» — прозрачный «тёплый» грузовик с пальмами. Он создавал атмосферу восточной сказки прямо среди зимнего города, приглашая прохожих погреться и почувствовать себя в марокканских пейзажах сериала «Клон».

31 января грузовик можно было встретить в Москве — на Тверской и у фудмолла «Депо». В выходные он отправился в Санкт-Петербург, сделав остановки на Дворцовой и Казанской площадях, у Исаакиевского собора и на Невском.

Как «Щедрая улица» Покровка превратила благотворительность в городской праздник

В преддверии 2025 года в Москве прошёл первый локальный благотворительный фестиваль «Щедрая улица» — масштабная инициатива в рамках «Щедрого вторника». За неделю праздника благодаря сообществу «Покровка и окрестности», студии керамики «Ты чо творишь», бегунам «Бизибега», Московскому музыкальному синдикату, бизнесу и волонтёрам удалось собрать более полумиллиона рублей.

Бары, мастерские, книжные магазины и салоны красоты превращались в точки добра: от 10% до 100% выручки направлялись на помощь детям-сиротам, пожилым, жертвам насилия, бездомным и животным. Например, один съеденный кебаб — и пожертвование отправляется в фонд «Жизнь».

Команда GREATIVE организовала 150 бесплатных публикаций, 80 из которых вышли за первую неделю. О «Щедрой улице» написали СМИ и крупные Telegram-каналы — о фестивале узнали 3,5 миллиона человек.

Благотворительность стала городским праздником, а Покровка — улицей добрых дел.