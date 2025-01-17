Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи

Брендинговое агентство «Март» совместно с каллиграфом и леттерером Владой Ружицкой и художницей Ией Токаревой создали цикл иллюстраций. Многофигурные композиции в русском стиле с сюжетами народных гуляний, светлых праздников, веселья и всего, что несет в себе понятие широкой русской души. Работы были созданы для календаря Национальной транспортной компании.
Ия Токарева — художница, которая работает в технике городецкой росписи в ее современной интерпретации.
Каллиграф Влада Ружицкая выступила не только арт-директором, автором идеи и концепции проекта, но и создала уникальный леттеринг, взяв за основу древнерусскую письменность.
Пять сюжетов и узоры для обложки были вдохновлены Кустодиевым и народными мотивами, они органично вплелись в современное прочтение городецкого стиля.
Состав творческой группы
«Март» (агентство)
Креативный директор: Ник Запорожский
Арт-директор: Влада Ружицкая
Художник: Ия Токарева
Продюсер: Ирина Медведева
Дизайнер: Юрий Кутьков