Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Александр Яничкин
Дмитрий Гупало
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.01.2025 в 16:30

Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи

Художница Ия Токарева и каллиграф Влада Ружицкая создали цикл иллюстраций для Национальной транспортной компании

Брендинговое агентство «Март» совместно с каллиграфом и леттерером Владой Ружицкой и художницей Ией Токаревой создали цикл иллюстраций. Многофигурные композиции в русском стиле с сюжетами народных гуляний, светлых праздников, веселья и всего, что несет в себе понятие широкой русской души. Работы были созданы для календаря Национальной транспортной компании.

Ия Токарева — художница, которая работает в технике городецкой росписи в ее современной интерпретации.

Каллиграф Влада Ружицкая выступила не только арт-директором, автором идеи и концепции проекта, но и создала уникальный леттеринг, взяв за основу древнерусскую письменность.

Пять сюжетов и узоры для обложки были вдохновлены Кустодиевым и народными мотивами, они органично вплелись в современное прочтение городецкого стиля.

Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи Брендинговое агентство «Март» обратилось к современной городецкой росписи

Состав творческой группы

«Март» (агентство)

Креативный директор: Ник Запорожский
Арт-директор: Влада Ружицкая
Художник: Ия Токарева
Продюсер: Ирина Медведева
Дизайнер: Юрий Кутьков

март
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.