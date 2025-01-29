«ВкусВилл» и Skillbox: новый напиток в необычных стаканчиках

Студенты образовательного холдинга Skillbox в рамках проектной работы создали иллюстрации для «ВкусВилла». Это не первый опыт бренда, когда разработкой дизайна занимаются студенты или сотрудники на конкурсной основе. Изображения посвящены запуску нового напитка, сделанного из региональных трав.

«ВкусВилл» стремится создавать дизайны продуктовых упаковок так, чтобы они отражали портрет и принципы коммуникации бренда — открытость, вовлеченность и концептуальность. Новый чай и стаканчики для него не стали исключением — дизайн был разработан студентами Skillbox. Подобная коллаборация помогла начинающим креаторам почувствовать себя частью проекта, понять «на деле» что такое разработка дизайна.

Новая коллекция стаканчиков создана к запуску нового чая в ассортименте «ВкусВилл», приготовленного на основе ароматных трав и растений. В дизайне подчеркнули его природную самобытность и связь с регионами.

Антон Баклышкин, бренд-шеф кафе «ВкусВилл»: Напиток, созданный на основе ароматных трав, таких как иван-чай, лаванда и мед, вобрал в себя дух русской природы, ее нежность и богатство, отражая современный тренд на возвращение к истокам, любви к родным традициям и натуральным вкусам.

Всего в конкурсе приняли участие более 100 студентов, трое стали победителями: Ксения Клейменова, Надежда Ланцова и Ольга Макаренко. Их работы украшают новую коллекцию стаканчиков в кафе «ВкусВилл».

В новом стаканчике покупателям будет предложен «Иван-чай». Он уже доступен во всех кафе «ВкусВилл». В состав иван-чая «Лавандовое поле» с медовыми гранулами входят: питьевая вода, иван-чай гранулированный, липа, сушеные почки сосны, цветы лаванды, листья мяты, листья мелиссы, медовые гранулы (мед цветочный натуральный, глюкоза).

Леонид Гричанов, бренд-стратег «ВкусВилл»: Новая концепция дизайна и позиционирования отражает всю глубину природного состава продукта, объединяя щедрость природы и человеческое мастерство, от заботливого сбора трав до создания душевного и трогательного дизайна, чтобы подарить каждому ощущение натуральности и близости.

Одна из участниц при разработке дизайна начала работу с изучения фирменного стиля «ВкусВилл», а также со знакомства с фольклором. В мифах и легендах Ксения нашла главную героиню для своей работы — птицу Сирин. Углубившись в детали, дизайнер также отразила важности благовоний в дизайне. Дополнила идею маленькими деталями, передающими атмосферу: ели в стилистике иллюстраций из народных сказок, ягоды и травы.

Ксения Клейменова, студентка курса «Графический дизайнер»: Такой опыт невероятно ценен особенно в начале профессионального пути. Во-первых, для меня, как для начинающего дизайнера, было интересно узнать, как строиться работа с крупной компанией. Во-вторых, слушая разборы работ своих коллег в рамках конкурса, берешь для себя на заметку некоторые нюансы. Также есть возможность внести верные корректировки в свой проект.

Надежда Ланцова, студентка курса «Графический дизайнер»: Опыт участия в подобных конкурсах безусловно полезен, так как это возможность поработать с реальным заказчиком и получить полезные комментарии в ходе разборов работ. Всем, кто начинает обучение — желаю продолжать, двигаться к цели и не боятся участвовать в конкурсах, так это очень полезный опыт.

Ольга Макаренко, студентка курса «Коммерческий иллюстратор»: Я хочу посоветовать всем начинающим дизайнерам не бояться и принимать участие в конкурсах. В число призеров не вошли работы, которые я считала гораздо лучше своей — внутренний критик очень часто ошибается.

Анна Коваленко, руководитель факультета «Цифровой дизайн»: У участников стояла интересная задача — разработать дизайн стаканчика для новой коллекции авторских чаев в кафе «ВкусВилл». Бриф был максимально свободным, что позволило дизайнерам с разным стилем и подходом полностью раскрыть свое авторское видение. Им нужно было не только придумать концепцию, но и создать эскизы, подготовить финальные макеты и представить свою идею в формате презентации с мокапами — и все это всего за неделю! Несмотря на такой быстрый темп, на финал конкурса поступило около 140 работ, которые были переданы коллегам из «ВкусВилл» для выбора победителя. Этот результат впечатляет!

Этот проект — с одной стороны, качественная практика для участников, которые уже во время обучения смогли поработать с большим заказчиком, получить ценный фидбек и шанс увидеть свой дизайн реализованным. С другой стороны, это пример сотрудничества, в котором представители «ВкусВилл» участвовали на всех этапах — от видеовстречи по брифу до финального обсуждения дизайнов-фаворитов. Как отмечает Анна Коваленко, руководитель факультета «Цифровой дизайн», такое взаимодействие помогло дизайнерам глубже понять продукт, уловить ключевые смыслы бренда и попасть в его стилистику.