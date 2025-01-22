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22.01.2025 в 11:20

«Смотри на мир через розовые очки»: чем запомнилась новогодняя рассылка от DIDENOK TEAM

Как агентство разрешило блогерам и клиентам быть беззаботными

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Как команда коммуникационного агентства поздравила блогеров и клиентов с Новым годом, рассказала Ксения Димова, Talent Group Head DIDENOK TEAM.

Немного предыстории

Еще в мае прошлого года мы задумались над вопросом, что подарить своим клиентам и блогерам на Новый год. В какой-то момент поняли, что представители рекламного рынка и медиа устали от бесконечных трансформаций индустрии, и все нуждаются в беззаботности, вдохновении, наивности (в хорошем смысле). Нашей команде захотелось подарить улыбку, веру в лучшее и легкость — чтобы они делились этим с миром вокруг. Так мы решили оживить «метафору» и предложили коллегам буквально посмотреть на мир через розовые очки.

«Смотри на мир через розовые очки»: чем запомнилась новогодняя рассылка от DIDENOK TEAM «Смотри на мир через розовые очки»: чем запомнилась новогодняя рассылка от DIDENOK TEAM

Сложности реализации

Найти качественные и универсальные очки — тот еще челлендж. Для начала мы собрали фокус-группу из девушек и парней с разными типами внешности, цветом глаз и волос, и устроили голосование за самую подходящую форму и оттенок. Нам удалось найти те, которые подходят абсолютно всем. В наборе с очками мы дарили нашим друзьям (клиентам, блогерам, журналистам) серебристые мини-сумочки, которые вмещают в себя и телефон, и карты, и очки.

С помощью лазерной печати мы добавили полупрозрачные надписи, отражающие нашу айдентику — логотип DIDENOK TEAM и фразу «Тебя любят». Последняя — наше личное напоминание и призыв творить добро.

Интересное наблюдение, к которому мы пришли: очки как никогда кстати в январе, когда многие представители рекламного рынка берут передышку и улетают в отпуска в теплые страны, а блогеры и партнеры тусят на корпоративах и вечеринках, дополняя нашими подарками свои праздничные образы.

«Смотри на мир через розовые очки»: чем запомнилась новогодняя рассылка от DIDENOK TEAM «Смотри на мир через розовые очки»: чем запомнилась новогодняя рассылка от DIDENOK TEAM «Смотри на мир через розовые очки»: чем запомнилась новогодняя рассылка от DIDENOK TEAM

Результаты рассылки

В сумме агентство потратило около 300 часов на согласование, разработку, производство, брендирование и доставку партии из 500 единиц подарков. Взамен мы получили 500 улыбок и более 100 фотоотзывов в соцсетях — клиенты, журналисты, и, конечно, блогеры сверкают розовыми очками от DIDENOK TEAM в постах и сториз, выбирая легкость и веру в лучшее!

«Смотри на мир через розовые очки»: чем запомнилась новогодняя рассылка от DIDENOK TEAM
Новый год Didenok Team
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